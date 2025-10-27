ETV Bharat / state

'রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে সব লেনদেন বন্ধ করে দিতে বলব', বকেয়া নিয়ে রাজ্যকে চরম ভর্ৎসনা হাইকোর্টের

হাইকোর্ট-সহ অন্যান্য আদালত চালানোর প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করছে না রাজ্য ৷ কাগজ ছাড়াই চলছে হাইকোর্ট ৷ ইন্টারনেটের লক্ষ লক্ষ টাকা বকেয়া পড়ে রয়েছে ৷

Calcutta High Court
কলকাতা হাইকোর্ট (ফাইল ছবি)
কলকাতা, 27 অক্টোবর: রাজ্যের সব আর্থিক লেনদেন বন্ধ করে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ রাজ্যের উচ্চ ও নিম্ন আদালতগুলির পরিকাঠামো উন্নয়ন-সহ বিভিন্ন খাতে পর্যাপ্ত অর্থের বরাদ্দ নিয়ে ফের আদালতের ক্ষোভের মুখে পড়ল রাজ্য ৷ এর আগেও মুখ্যসচিব মনোজ পন্থকে ভর্ৎসনা করেছিল বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও বিচারপতি মহম্মদ শব্বর রশিদির ডিভিশন বেঞ্চ ৷

দিনের পর দিন কলকাতা হাইকোর্ট প্রশাসন রাজ্যের কাছে পরিকাঠামো উন্নয়ন-সহ বিভিন্ন কাজে প্রয়োজনীয় অর্থ চেয়ে এসেছে এবং এই সংক্রান্ত অন্তত 53টি ফাইল আটকে রয়েছে ৷ কিন্তু এর সমাধান হয়নি ৷ এমনকী পেপারলেস অবস্থায় আদালতের কাজ চলছে ৷ হাইকোর্ট ও জেলা আদালতগুলিতে কর্মচারী নেই ৷ ইন্টারনেট সংযোগ প্রদেয় সংস্থার লক্ষ লক্ষ টাকা বকেয়া পড়ে রয়েছে ৷ এনিয়ে বারবার ক্ষোভপ্রকাশ করেছে ডিভিশন বেঞ্চ ৷

পুজোর ছুটির মধ্যে কলকাতা হাইকোর্ট প্রশাসনের সঙ্গে রাজ্যের অর্থ দফতরের সচিবের বৈঠকে সমস্যার সমাধান করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল ৷ তাতেও সম্পূর্ণ সুরাহা হয়নি ৷ উল্টে সোমবার রাজ্যের পক্ষে ফের সময় চাওয়ায় চরম ক্ষোভপ্রকাশ করেন বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও মহম্মদ শব্বর রশিদি ৷

এদিন বিচারপতি দেবাংশু বসাক বলেন, "বিএসএনএলের তিন বছরের বিল 5 কোটি 60 লক্ষ বাকি ! হাইকোর্টের ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করে দিলে কী হবে ? আজ সরকারি ছুটি মানে তো ইন্টারনেট হলি ডে নয় ৷ রাজ্য কনসোলিডেলেট ফান্ড কি রিজার্ভ ব্যাঙ্কে রাখে ? তাহলে সেটার অ্যাকাউন্ট নম্বর দিন ৷ অ্যাটাচ করে দেব ৷ সব লেনদেন বন্ধ রাখুন তাহলে ! RBI-কে বলছি লেনদেন বন্ধ করতে ।"

তিনি আরও বলেন, "রাজ্যের প্রশাসনিক মাথা, মুখ্যসচিব, অর্থসচিব- তাঁরা এক মাসেও কিছু করতে পারলেন না ৷ রাজ্যের ভূমিকা দেখে আমরা বাকরুদ্ধ ৷ আমরা এগুলি রাজ্যের নজরে আনছি ৷ এই মামলায় এর আগে দু'বার ভার্চুয়াল হাজিরা দিয়েছিলেন মুখ্যসচিব ৷"

রাজ্যের আইনজীবী নীলোৎপল চট্টোপাধ্যায় তখন বলেন, "ছট পুজোর জন্য রাজ্যে দু'দিন ছুটি ৷ আদালত সাত দিন সময় দিক ৷ তারপর আদালত প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে পারে ৷" রাজ্যর আরেক আইনজীবী বলেন, "2.94 কোটি টাকা ইতিমধ্যে অনুমোদন পেয়েছে ৷" তখন বিচারপতি দেবাংশু বসাকের প্রশ্ন, "ওই অর্থ কবে হাইকোর্ট পাবে ?"

ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ, 29 অক্টোবর ও 6 নভেম্বর রাজ্য ও হাইকোর্ট প্রশাসনকে ফের বৈঠকে বসতে হবে ৷ ওই বৈঠকে রাজ্যের মুখ্য সচিব মনোজ পন্থ এবং অর্থ সচিব সুদীপ কুমার সিনহা কে উপস্থিত থাকতে হবে ৷ বৈঠকের রিপোর্ট দেখে পরবর্তী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে আদালত ৷ 10 নভেম্বর মামলার পরবর্তী শুনানি ৷

