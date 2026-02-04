ETV Bharat / state

আইনজীবীর কোর্ট ফি ফেরত দেওয়াকে ঘিরে রাজ্যকে তুলোধনা, অর্থসচিবকে তলব হাইকোর্টে

কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি বলেন, "আইনজীবীদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করতে হয় তা অর্থসচিবকে শিখিয়ে দেব ।"

Calcutta High Court
কলকাতা হাইকোর্ট (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 4, 2026 at 12:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 4 ফেব্রুয়ারি: এক আইনজীবীর কোর্ট ফি ফেরত দেওয়াকে কেন্দ্র করে রাজ্যের টালবাহানায় চরম ক্ষুব্ধ হলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি । এর আগেও টাকা ফেরত দেওয়ার বিষয়ে রাজ্যের আইনজীবী সময় চেয়েছিলেন । তা মঞ্জুরও করে আদালত । ফের মঙ্গলবার সময় চাওয়ায় রাজ্যকে তুলোধোনা করেন বিচারপতি কৃষ্ণা রাও ৷ তিনি বুধবার সকাল সাড়ে দশটায় রাজ্যের অর্থসচিবকে আদালতে তলব করেছেন ।

আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, এক আইনজীবী মামলার কোর্ট ফি বাবদ 50 হাজার টাকা জমা দিয়েছিলেন জুডিশিয়াল বিভাগের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে । এখন যখন সেই টাকা তিনি ফেরত চেয়েছেন, রাজ্য বলছে টাকা কোনও ভাবে এদিক ওদিক হয়ে গিয়েছে । সে ব্যাপারে রাজ্য দু'দিন আগেই সময় চেয়ে নেয় আদালতের কাছে খোঁজখবর নেওয়ার জন্য ।

খোঁজ খবর নিয়ে টাকা ওই আইনজীবীর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে দিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয় । বিচারপতি এজন্য সময় মঞ্জুর করেন । কিন্তু মঙ্গলবার যখন মামলাটি ওঠে, তখন ফের রাজ্যের আইনজীবী অনুরোধ করেন সময় দেওয়ার জন্য । তাতেই ক্ষুব্ধ হন বিচারপতি কৃষ্ণা রাও ৷ তিনি বলেন, "আদালতের সঙ্গে খেলা করা হচ্ছে ? রাজ্যের অর্থসচিবকে আদালতে এসে এর জবাবদিহি করতে হবে ।"

রাজ্যের আইনজীবী বেলা 2টোর সময় ফের আদালতের নির্দেশ পুনর্বিবেচনা করার আর্জি জানান । রাজ্যের আইনজীবী বলেন, "আমাদের কাছে যে তথ্য দেওয়া হয় আদালতকে দেওয়ার জন্য, আমরা তার বাইরে কোনও তথ্য দিতে পারি না । আইনজীবীদের পরিস্থিতি বিবেচনা করুক আদালত ।" কিন্তু বিচারপতি কৃষ্ণা রাও বলেন, "আইনজীবীদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করতে হয় তা অর্থসচিবকে শিখিয়ে দেব ।"

এর দু'দিন আগে শুনানিতে বিচারপতি বলেছিলেন, "রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেলের আশ্বাসে আদালত কঠোর নির্দেশ দেয়নি । কিন্তু মামলার শুনানিতে দেখা যায় রাজ্যের কোনও আইনজীবী হাজির নেই । কিন্তু আদালত যদি কড়া নির্দেশ দেয় তাহলে বলা হবে হাইকোর্ট রাজ্যের বিরুদ্ধে নির্দেশ দিচ্ছে । নাহলে মুখ্যসচিবকে আদালতে তলব করতাম ৷ যদি দেখা যায় অর্থসচিব তার নিয়ন্ত্রণে নেই । যদি একজন আইনজীবীর 50 হাজার টাকা ফেরত দিতে এত টালবাহানা করে তাহলে রাজ্যের কর্মচারী এবং অন্যান্যদের সঙ্গে কী ব্যবহার করে?"

TAGGED:

HIGH COURT SLAMS STATE
LAWYER COURT FEE
আইনজীবীর কোর্ট ফি
কলকাতা হাইকোর্ট
CALCUTTA HIGH COURT

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.