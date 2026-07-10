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কণ্ঠস্বরের নমুনা না-দিলে রক্ষাকবচ প্রত্যাহার, অভিষেককে চরম ভর্ৎসনা হাইকোর্টের

ডিজে মামলা: আগামী 15 জুলাই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিধাননগর এসিজেএম আদালতে কণ্ঠস্বরের নমুনা দিতে যেতে নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ নয়তো রক্ষাকবচ প্রত্যাহার করবেন বিচারপতি ৷

CAL HIGH COURT ON ABHISHEK BANERJEE
অভিষেককে চরম ভর্ৎসনা হাইকোর্টের (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 10, 2026 at 12:13 PM IST

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কলকাতা, 10 জুলাই: এবার চরম আইনি জটিলতায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ নিম্ন আদালতের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেও সেখানে ভর্ৎসনার মুখে পড়তে হল ডায়মন্ড হারবারের তৃণমূল সাংসদকে। অবিলম্বে কণ্ঠস্বরের নমুনা দিয়ে অভিষেক তদন্তে সহযোগিতা না-করলে আদালত তাঁর রক্ষাকবচ প্রত্যাহার করে নেবে, বলে জানালেন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য ৷

বিধাননগর সাইবার থানার মামলায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে আগামী 15 জুলাই বিধাননগর এসিজেএম আদালতে ভয়েস স্যাম্পল অর্থাৎ কণ্ঠস্বরের নমুনা দিতে যেতে নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট ৷ নিম্ন আদালতের নির্দেশ অমান্য করায় শুক্রবার তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে চরম ভর্ৎসনা করলেন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য ৷

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ডিজে মামলায় ভয়েস টেস্ট দিতে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন বিধাননগর আদালতের বিচারক। তা সত্ত্বেও না-যাওয়ায় চরম ক্ষুব্ধ বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য। বিধাননগর জুরিসডিকশনাল ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশের বিরুদ্ধে নতুন করে কোনও নির্দেশ দেবেন না-বলে জানিয়ে দিলেন বিচারপতি। বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য বলেন, "আপনি ভয়েস টেস্ট দিতে কবে যাবেন? আমি আপনাকে সুরক্ষাকবচ দিয়েছি। তদন্তে সহযোগিতা করতে নির্দেশ দিয়েছিলাম। আপনারা এই আবেদন প্রত্যাহার করবেন নাকি সেটা বলুন। না-হলে আমি আমার পুরনো নির্দেশ ফের পুনর্বিবেচনা করব।"

হাইকোর্টে এদিনের সওয়াল-জবাব-

  • বিচারপতি: "আমি গত 21 মে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে সামগ্রিক সুরক্ষা কবচ দিয়েছিলাম। তিনি তদন্তে সহযোগিতা করতে বাধ্য। তাঁকে ভয়েস টেস্ট দিতে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়ার সত্ত্বেও তিনি একটা এজলাস থেকে আর একটা এজলাসে এর বিরুদ্ধে আবেদন করে যাচ্ছেন।"
  • অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আইনজীবী অয়ন ভট্টাচার্য: "আমরা এই আবেদন প্রত্যাহার করে নিচ্ছি। কিন্তু, ডিম ছোড়ার বিরুদ্ধে রক্ষাকবচ দেওয়া হোক। "
  • বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য: আগামী 28 জুলাই পর্যন্ত আমিই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে রক্ষাকবচ দিয়েছি ৷ তারপর ফের সেই নির্দেশের বিরুদ্ধেই আমি এই আবেদন শুনব ? 28 জুলাইয়ের শুনানির সময় আপনি আবেদন করতে পারেন। কিন্তু, এখন তাঁকে সুরক্ষা কবচ দেওয়া রয়েছে। আপনি ভয়েস টেস্ট দিতে যাননি, সেটা আমার নির্দেশ অমান্য করা নয় ?"
  • আইনজীবী অয়ন ভট্টাচার্য: আপনার নির্দেশ মতো অভিষেক নোটিশে হাজিরা দিয়েছেন। কিন্তু নিম্ন আদালতে গেলেই গায়ে ডিম ছুঁড়ে মারা হচ্ছে। এতে সুরক্ষার নির্দেশ দিক আদালত। আমরা আবেদন প্রত্যাহার করে দিচ্ছি।"
  • বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য: তার জন্য আপনাকে আগের নির্দেশের মোডিফিকেশন চেয়ে আবেদন করা উচিত ছিল। আমি মৌখিকভাবে রাজ্যের পিপি (পাবলিক প্রসিকিউটর), অ্যাডিশনাল অ্যাডভোকেট জেনারেলকে বলছি তাঁরা যেন এই ব্যাপারে পুলিশকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে বলে।"
  • রাজ্যের অ্যাডিশনাল অ্যাডভোকেট জেনারেল: কলকাতা হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ ক'য়েকদিন আগেই একটি জনস্বার্থ মামলার পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশকে ডিম ছোড়া বন্ধ করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে নির্দেশ দিয়েছে।"
  • আইনজীবী অয়ন ভট্টাচার্য: আমরা আমাদের আবেদন প্রত্যাহার করে নিচ্ছি।"

সবশেষে, বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের নির্দেশ, "অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে আগামী 15 জুলাই দুপুর 12টায় ভয়েস টেস্ট দিতে যেতে হবে। পুলিশ আগে থেকে ব্যবস্থা নেবে যাতে অভিষেকের উপর ডিম ছোড়া না-হয়।"

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CALCUTTA HIGH COURT
ডিজে মামলা
ABHISHEK BANERJEE VOICE SAMPLE TEST
হাইকোর্ট অভিষেক
CAL HIGH COURT ON ABHISHEK BANERJEE

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