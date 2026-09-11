মাহেশে হচ্ছে না মমতার জনসভা, সিঙ্গল বেঞ্চেই মামলা ফেরত প্রধান বিচারপতির বেঞ্চের
Mamata Banerjee Mahesh Public Meeting: তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনসভা করার বিষয়টি পুনর্বিবেচনার জন্য পুলিশকে সিঙ্গল বেঞ্চেই আবেদনের নির্দেশ দিল প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ ৷
Published : September 11, 2026 at 4:58 PM IST
কলকাতা, 11 সেপ্টেম্বর: আপাতত শ্রীরামপুরের মাহেশে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভা হচ্ছে না ৷ শুক্রবার এই মিটিং সংক্রান্ত মামলা সিঙ্গল বেঞ্চে ফেরত পাঠাল প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ ৷
গতকাল শর্তসাপেক্ষে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-পন্থী তৃণমূলকে মাহেশের স্নান পিড়ি ময়দানে সভা করার অনুমতি দিয়েছিল বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের সিঙ্গল বেঞ্চ ৷ কিন্তু রাজ্য পুলিশ এই নির্দেশের বিরুদ্ধে ডিভিশন বেঞ্চে আপিল করে ৷
শ্রীরামপুর থানার আইসি হলফনামা দিয়ে জানান, 'জগন্নাথ দেব স্নান পিড়ি ময়দান' জগন্নাথ দেব ট্রাস্টের জায়গা ৷ সেখানে ট্রাস্ট কর্তৃপক্ষ রাজনৈতিক কর্মসূচি করতে দেবেন না ৷ ফলে পুলিশের পক্ষে ওই জায়গায় মিটিং করার অনুমতি দেওয়া সম্ভব নয় ৷
প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুগে ও বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর বেঞ্চ এদিন নির্দেশে জানিয়েছে, রাজ্য পুলিশ, বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের বেঞ্চ গতকাল যে নির্দেশ দিয়েছিলেন সেই নির্দেশের পুনর্বিবেচনার আবেদন জানাতে পারত সংশ্লিষ্ট বেঞ্চেই ৷ তা না-করে ডিভিশন বেঞ্চে আপিল করা হয়েছে ৷ তাই মামলা ফের একক বিচারপতির বেঞ্চেই ফেরত পাঠানো হচ্ছে ৷
আগামী 15 সেপ্টেম্বর রাজ্য পুলিশ সিঙ্গল বেঞ্চেল আবেদন পুনর্বিবেচনার আবেদন জানাবে ৷ এরপর 16 সেপ্টেম্বরের মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেসকে তাদের বক্তব্য জানাতে সুযোগ দিতে হবে ৷ আর সর্বোপরি 25 সেপ্টেম্বরের মধ্যে যেন মামলাটির নিষ্পত্তি করে দেওয়া হয় বলে নির্দেশ দিয়েছে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ ৷
উল্লেখ্য মমতা-পন্থী তৃণমূল নেতা অসিত মজুমদার মাহেশ থেকে জিটি রোড হয়ে শ্রীরামপুর কোর্ট পর্যন্ত মিছিল করার জন্য প্রথমে পুলিশের কাছে অনুমতি চেয়েছিল ৷ কিন্তু পুলিশ সেই অনুমতি দেয়নি ৷ কারণ, পুলিশের যুক্তি, শুক্রবার এমনিতেই জুম্মা বারের জন্য রাস্তাঘাটে ভিড় থাকে ৷ তারপর জিটি রোডে মিছিলের অনুমতি দেওয়া হলে সমস্যা হবে ৷ সেই আবেদন নিয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় তৃণমূল কংগ্রেস ৷
গতকাল এই মামলার শুনানিতে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য মিছিলের অনুমতি দেননি ৷ তবে শর্ত সাপেক্ষে জগন্নাথ দেব স্নান পিড়ি ময়দানে জনসভা করার অনুমতি দিয়েছিলেন ৷ এই অনুমতির বিরুদ্ধে রাজ্য পাল্টা ডিভিশন বেঞ্চে আবেদন করে ৷ রাজ্যের অ্যাডিশনাল অ্যাডভোকেট জেনারেল বিল্বদল ভট্টাচার্য সওয়াল করেন, "দিল্লি রোডে চাইলে মিছিল করতে পারে তৃণমূল ৷ অথবা জলকল ময়দান বা শ্রীরামপুর কোর্টের মাঠে করতে পারে ৷ কিন্তু মাহেশ জগন্নাথ দেব স্নান পিড়ি ময়দান যেহেতু ব্যাক্তিগত সম্পত্তি, সেখানে পুলিশ অনুমতি দিতে পারবে না ৷ রাজনৈতিক অনুষ্ঠানে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ব্যবহার করতে দেবেনা বলে ইতিমধ্যে জগন্নাথ ট্রাস্ট জানিয়েছে ৷"