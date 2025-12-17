নিয়োগ-দুর্নীতি, পাহাড়ে 313 জন শিক্ষকের চাকরি বাতিলের নির্দেশ হাইকোর্টের

নিয়োগ-দুর্নীতি, পাহাড়ে 313 জন শিক্ষকের চাকরি বাতিলের নির্দেশ হাইকোর্টের
বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, এই নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ বেআইনি এবং আইনবিরুদ্ধ। রায়ের বিরোধিতায় ডিভিশন বেঞ্চে আবেদন করার ভাবনা জিটিএ'র ৷
Published : December 17, 2025 at 5:45 PM IST
কলকাতা, 17 ডিসেম্বর: পাহাড়ে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে কলকাতা হাইকোর্টে বড় ধাক্কা খেল রাজ্য। জিটিএ'র শিক্ষক নিয়োগে গুরুতর অনিয়ম হয়েছে বলে 313 জনের চাকরি বাতিলের নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর সিঙ্গল বেঞ্চ ৷ বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, এই নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ বেআইনি এবং আইনবিরুদ্ধ ।
বাম আমলে 1999 সাল থেকে তৃণমূল ক্ষমতায় (2011) আসার পর 2014 সাল পর্যন্ত পাহাড়ের বিভিন্ন স্কুলে 700 জনেরও বেশি শিক্ষককে অস্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োগ মধ্যে করা হয়। ইতিমধ্যে জিটিএ গঠিত হয়ে গিয়েছিল ৷ জিটিএ-র একটি বৈঠকে রোশন গিরি এই সমস্ত শিক্ষকদের নিয়মিতকরণের করার প্রস্তাব দেন ৷ রাজ সরকার প্রথমে সেই প্রস্তাবে স্পষ্ট আপত্তি জানালেও পরে রাজি হয় ৷ এখানেই দুর্নীতি হয়েছে বলে দাবি করে মামলা দায়ের হয় হাইকোর্টে ৷
আদালতের নির্দেশে সিআইডি তদন্ত করে জানায় 313 জনের নিয়োগে দুর্নীতি হয়েছে ৷ মামলার শুনানিতে জিটিএর-র তরফে দাবি করা হয়েছিল তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে নিয়মিত নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্ভব ছিল না। তবে আদালত এই যুক্তি সম্পূর্ণভাবে খারিজ করে দেয়। এই নিয়োগ দুর্নীতিতে নাম জড়ায় প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়, তূণমূলের যুবনেতা তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য, পাহাড়ের নেতা বিনয় তামাং-সহ একাধিক নেতার । এঁরা টাকার বিনিময়ে এই নিয়োগ করেছিলেন বলে অভিযোগ ওঠে ।
আদালত আবেদনকারীদের বক্তব্য গ্রহণ করে জানায়, ওই একই সময়ে অন্য ক্ষেত্রে নিয়োগ হয়েছে, ফলে পরীক্ষা নেওয়া অসম্ভব ছিল সেই যুক্তি ভিত্তিহীন। আদালত আরও জানায় যে, একে নিয়মিতকরণ বলা হলেও প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল নতুন নিয়োগ ৷ যা নিয়মিতকরণের আড়ালে করা হয়েছে এবং তা স্পষ্টতই আইন লঙ্ঘন করা হয়েছে ৷ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলিকে বেসরকারি স্কুল বলে যে দাবি করা হয়েছিল, তাও আদালত প্রত্যাখ্যান করেছে আদালত।
GTA আইনের 73 নম্বর ধারা উল্লেখ করে আদালত জানায়, এই স্কুলগুলি আইন অনুযায়ী পরিচালিত এবং রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন। উল্লেখ্য চলতি বছরের এপ্রিল মাসে বিচারপতি বসু এঁদের বেতন বন্ধ করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। তারপরও রাজ্যের পক্ষ থেকে পদক্ষেপ করা হয়নি। এই মামলায় প্রথম থেকে রাজ্যের বক্তব্য, দীর্ঘদিন ধরে স্কুলে পড়াচ্ছিলেন এই রকম শিক্ষকদের স্থায়ী করা হয়েছিল । এখানে পদ্ধতিগত ত্রুটি থাকতে পারে । কিন্তু দুর্নীতি হয়নি। এই ঘটনায় বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু সিআইডি তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন । তদন্তের পর সিআইডি হাইকোর্টে প্রাথমিক রিপোর্ট দিয়ে জানায় 313 জনকে নিয়মের বাইরে গিয়ে নিয়োগ করা হয়েছে ।
রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া
রায়ের রিরুদ্ধে হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে আবেদন করা হতে পারে বলে জিটিএ সূত্রে জানা গিয়েছে ৷ মুখপাত্র এসপি শর্মা বলেন, "জিটিএ-র পরিস্থিতি দেশ এবং অন্য রাজ্যের থেকে আলাদা ৷ এখানে 2002 সাল থেকে নিয়োগ নিয়ে কোনও নিয়ম ছিল না ৷ তাই দুর্নীতির কোনও প্রশ্নই ওঠে না ৷ এখন ধীরে ধীরে পরিস্থিতি বদলাচ্ছে ৷ পাহাড়ের শিক্ষা ব্যবস্থা কী করে উন্নত করা যায় আমরা সেই চেষ্টাই করে চলেছি ৷ এই রায়ের বিরুদ্ধে আমরা অন্য আদালতে আবেদন করব ৷"
অন্যদিকে, রায়কে স্বাগত জানিয়েছেন দার্জিলিঙের বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্তা ৷ এক বিবৃতিতে তিনি জানান, তৃণমূল কংগ্রেস রাজ্যজুড়ে শিক্ষাক্ষেত্রে একাধিক দুর্নীতি করেছে ৷ তৃণমূলের আমলে শিক্ষা ব্যবস্থার বেহাল দশা ৷ রাজ্যের অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন স্থায়ী উপাচার্য নেই ৷ তৃণমূল পাহাড়ে নিয়োগের ক্ষেত্রে স্থানীয় সঙ্গীদের নিয়ে দুর্নীতি করেছে ৷ আদালতে রায় যাঁদের চাকরি গেল তাঁদের প্রতি সমবেদনা রেখেই তরুণদের প্রতি সাংসদের বার্তা আগামিদিনে কাদের সমর্থন করবেন, তা এখন থেকেই ঠিক করতে হবে ৷