মুর্শিদাবাদের মসজিদ-কবরস্থানের কর্মীদের বেতনে বিস্মিত কলকাতা হাইকোর্ট, নোটিশ কেন্দ্রীয় সরকারকে

মুর্শিদাবাদের মসজিদ-কবরস্থানের কর্মীদের বেতনে বিস্মিত কলকাতা হাইকোর্ট, নোটিশ কেন্দ্রীয় সরকারকে
ঐতিহ্যবাহী মুর্শিদাবাদ জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে নবাবি আমলের মসজিদ ও কবরস্থান ৷ এই ইতিহাস টিকিয়ে রেখেছেন যাঁরা, সেই কর্মীদের বেতন শুনে অবাক আদালত ৷
Published : April 28, 2026 at 2:50 PM IST
কলকাতা, 27 এপ্রিল: একাধিক মসজিদ ও কবরস্থানের বিভিন্ন কর্মচারীদের মাসিক বেতন নিয়ে কেন্দ্রের এনডিএ সরকারকে নোটিশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ মুর্শিদাবাদের বিখ্যাত খোসবাগ কবরস্থান-সহ রাজ্যের একাধিক মসজিদ ও কবরস্থানের মোট 26টি পদের বিভিন্ন কর্মচারীর বেতন 22 টাকা, 7 টাকা, 5 টাকা, 9 টাকা ৷
একবিংশ শতকের প্রথম 25 বছরেও এর কোনও পরিবর্তন হয়নি ৷ এই বেতন শুনে বিস্ময় প্রকাশ করেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহা ৷ রাজ্য সরকার পুরো বিষয়টি জানে ৷ কিন্তু রাজ্য স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, তাদের কিছু করার নেই ৷ একইসঙ্গে কেন্দ্রও জানিয়েছে, ব্রিটিশ রুল অনুয়ায়ী এরা 'পলিটিকাল পেনশন' অর্থাৎ ভাতা পেয়ে থাকেন ৷ এই বিষয়ে এনডিএ সরকারের বক্তব্য জানতে চেয়ে কেন্দ্রকে নোটিশ পাঠিয়েছেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা । আগামী 4মে ফের এই মামলার শুনানি ৷
মামলাকারীদের পক্ষে আইনজীবী সারওয়ার জাহান, সায়ন্তন হাজরা জানান, 1997 সালে এই কর্মচারীদের বিভিন্ন পদে নিযুক্ত করা হয়েছিল ৷ 2000 সালে রাজ্যের কাছে তাঁদের বেতন বা ভাতা বৃদ্ধি করার আবেদন জানানো হয় ৷ পরে 2012 সাল পর্যন্ত একাধিক বার কেন্দ্রীয় সরকার এবং পাশাপাশি রাজ্যের কাছেও বিষয়টি নিয়ে দরবার করা হয়েছে ৷
শেষে 2012 সালের 23 মার্চ কেন্দ্রীয় সরকার জানায়, 1952 সালের এপ্রিল মাসে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের মুখ্যসচিবকে জানিয়েছিল, পলিটিকাল পেনশন ব্রিটিশ রুল অনুযায়ী বৃদ্ধি করা যাবে না ৷ পরে ফের তাঁদের পারিশ্রমিক বৃদ্ধির দাবি জানিয়ে আবেদন করেন কর্মচারীরা ৷ শেষে কলকাতা হাইকোর্টে গত বছর এই মামলা দায়ের হয়েছিল ৷
মামলাকারি জানান, সুপারিনটেনডেন্ট-এর বেতন 15 টাকা, মালির বেতন 9 টাকা, চাপরাশি 9 টাকা, কারি 9 টাকা পেয়ে থাকেন ৷ এই তথ্য শুনে বিচারপতি অমৃতা সিনহা রীতিমতো অবাক হয়ে যান ৷ তারপর কেন্দ্রীয় সরকারকে নোটিশ পাঠাতে নির্দেশ দিয়েছেন ৷
মুর্শিদাবাদের সঙ্গে বাংলার নবাবি ইতিহাস জড়িয়ে রয়েছে ৷ ঐতিহ্য়বাহী এই জেলার মধ্যে দিয়ে বয়ে গিয়েছে গঙ্গা, যার স্থানীয় নাম ভাগীরথী ৷ জেলায় এখনও ছড়িয়ে রয়েছে বাংলার প্রথম নবাব আলিবর্দি খাঁয়ের স্মৃতিচিহ্ন ৷ রয়েছে শেষ নবাব সিরাজউদ্দোল্লার তৈরি স্থাপত্য ৷ খোশবাগ আলিবর্দি খাঁয়ের তৈরি গোলাপ বাগান ৷ এখানে সিরাজউদ্দৌল্লা ও তাঁর স্ত্রীর সমাধি রয়েছে ৷ নবাবি ইতিহাসের সাক্ষী এই মসজিদ, সমাধিক্ষেত্রগুলির রক্ষণাবেক্ষণ করেন এই অত্যন্ত স্বল্প বেতনের কর্মচারীরা ৷