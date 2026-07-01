SIR-এ 'ডিলিট', রেশন-অন্নপূর্ণা যোজনা পাবেন? জনস্বার্থ মামলায় কী বলল হাইকোর্ট

SIR-এ 'ডিলিট', রেশন-অন্নপূর্ণা যোজনা পাবেন? জনস্বার্থ মামলায় কী বলল হাইকোর্ট
পশ্চিমবঙ্গ ক্ষেত মজদুর সমিতির দায়ের করা এই মামলায় রাজ্যের কী বক্তব্য, তা জানতে চাইল কলকাতা হাইকোর্ট ।
Published : July 1, 2026 at 1:58 PM IST
কলকাতা, 1 জুলাই: এসআইআরে যাঁদের নাম ডিলিট হয়েছে তাঁরা রেশন ও অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা পাচ্ছেন না । এই নিয়ে হাইকোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করা হয়েছে । পশ্চিমবঙ্গ ক্ষেত মজদুর সমিতির দায়ের করা এই মামলায় রাজ্যের কী বক্তব্য, তা এবার জানতে চাইল কলকাতা হাইকোর্ট । বুধবার ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি পার্থসারথি চট্টোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ 21 জুলাইয়ের মধ্যে রাজ্যকে এই বিষয়ে তাদের মতামত জানাতে নির্দেশ দিয়েছে ।
এদিন রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল সুরজিৎ নাথ মিত্র এই বিষয়ে আদালতে বলেছেন, "আমরা মামলার কপি পেয়েছি । এটা অনুসন্ধান করে দেখা প্রয়োজন । স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন প্রক্রিয়ায় কাদের নাম ডিলিট হয়েছে, কারা অন্নপূর্ণা যোজনা এবং রেশন পাচ্ছেন না, এই বিষয়গুলি অনুসন্ধান করার পর এ বিষয়ে রাজ্য কী পদক্ষেপ করছে, আদালতে তা জানানো হবে ।"
মামলাকারী সংগঠনের বক্তব্য, রাজ্য সরকার 19 জুন এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়েছে, এসআইআরের তথ্যের ভিত্তিতে কারা রেশন ও অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা পাবেন তা নির্ধারিত হবে । মামলাকারীদের আশঙ্কা, রাজ্যের প্রান্তিক, সাধারণ ও খেটে খাওয়া মানুষ, শ্রমিক, পরিযায়ী শ্রমিক, মহিলারা এই সিদ্ধান্তের ফলে সরকারি সুবিধা থেকে বঞ্চিত হতে পারেন । মামলাকারী আরও জানান যে, ভারতের 2013 সালের জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা আইন অনুযায়ী প্রত্যেকেই স্বল্প মূল্যে খাদ্য পেতে পারেন । ফলে রাজ্য সরকারের আনা এই আইন (বিজ্ঞপ্তি) তার পরিপন্থী ।
উল্লেখ্য, মহিলাদের জন্য রাজ্যের পূর্বতন সরকারের চালু করা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের পরিবর্তে 'অন্নপূর্ণা যোজনা' নামে সরকারি প্রকল্প এনেছে শুভেন্দু অধিকারীর সরকার ৷ এই প্রকল্পের মাধ্যমে 25 থেকে 59 বছর বয়সি মহিলারা মাসে তিন হাজার টাকা করে ভাতা পাবেন ৷ তবে সম্প্রতি রাজ্য সরকারের জারি করা একটি বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, এসআইআরের তথ্যের ভিত্তিতে অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা পাওয়ার বিষয়টি নির্ধারিত হবে ৷
লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন দুর্নীতি, পুরুষদের অ্যাকাউন্টে টাকা ঢোকা এবং ভারতীয় নাগরিক নন, এমন ব্যক্তিদের এই টাকা পাওয়ার ঘটনা সামনে এসেছে ৷ তার পরই অন্নপূর্ণা যোজনার ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা আনতে সরকার সচেষ্ট বলে দাবি করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ তবে সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে সাধারণ মানুষ তাঁদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হতে পারেন, এই আশঙ্কায় জনস্বার্থ মামলা করা হয়েছে হাইকোর্টে ৷