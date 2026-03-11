আয়ুষ্মান ভারত যোজনা কেন চালু হচ্ছে না ? রাজ্যের জবাব তলব হাইকোর্টের

আয়ুষ্মান ভারত যোজনা কেন চালু হচ্ছে না ? রাজ্যের জবাব তলব হাইকোর্টের
চার সপ্তাহের মধ্যে হলফনামা দিয়ে রাজ্যকে নিজেদের বক্তব্য জানাতে নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের ৷ শুরু থেকেই বিরোধিতা মুখ্যমন্ত্রীর, আদালতে অভিযোগ শমীকের আইনজীবীর ৷
Published : March 11, 2026 at 8:10 PM IST
কলকাতা, 11 মার্চ: আয়ুষ্মান ভারত যোজনা কেন রাজ্যে চালু হচ্ছে না, এবার রাজ্য সরকারের কাছে এই প্রশ্ন করল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের এই প্রকল্প নিয়ে রাজ্যের অবস্থান জানতে চাইল কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল এবং বিচারপতি পার্থসারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চ ৷ চার সপ্তাহের মধ্যে রাজ্য সরকারকে হলফনামা দিয়ে তাদের বক্তব্য জানাতে নির্দেশ দিয়েছেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ৷
উল্লেখ্য, রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে আয়ুষ্মান ভারত যোজনা চালু না-করার অভিযোগে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে মামলা করেছিলেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য ৷ সেই মামলায় রাজ্য সরকার তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বিস্তর অভিযোগ করেছেন তিনি ৷
শমীকের আইনজীবীর বক্তব্য ছিল, "এটা ভারত সরকারের একটা জনকল্যাণমুখী প্রকল্প ৷ দেশের অন্যান্য রাজ্যে এই প্রকল্পের মাধ্যমে সেখানকার মানুষ সুবিধা পেলেও, পশ্চিমবঙ্গের মানুষ এর সুফল থেকে বঞ্চিত হচ্ছে ৷ রাজ্য সরকার গত 23 সেপ্টেম্বর 2018 সালে একটি মউ স্বাক্ষর করেছিল ৷ কিন্তু, 2019 সালে সেটা প্রত্যাহার করে নেয় ৷ ফলে এ রাজ্যের মানুষ আয়ুষ্মান ভারত যোজনার সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে আসছে ৷"
এ দিন শমীকের আইনজীবীর অভিযোগের প্রেক্ষিতে প্রধান বিচারপতি রাজ্য সরকারের আইনজীবীর কাছে তাদের বক্তব্য জানতে চান ৷ জবাবে রাজ্যের তরফে সময়ের আবেদন করা হয় ৷ বলা হয়, "এ বিষয়ে বক্তব্য জানাতে আমাদের সময় দিতে হবে ৷" রাজ্য সরকারের আইনজীবীর আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ চার সপ্তাহের সময় দিয়েছে ৷ চার সপ্তাহ পরে হলফনামা দিয়ে নিজেদের বক্তব্য জানাতে হবে রাজ্যকে ৷ তার দুই সপ্তাহের মধ্যে জবাবি হলফনামা দিয়ে পালটা নিজের বক্তব্য জানাতে পারবেন মামলকারী রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচাৰ্য ৷
উল্লেখ্য, গতবছর ডিসেম্বর মাসে কলকাতা হাইকোর্টে এই মামলাটি করেছিলেন বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য ৷ পরে এই মামলায় যুক্ত হন রাজ্যে বিজেপির 12 জন সাংসদ ৷ মামলা করার সময় মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধেও সরব হয়েছিলেন শমীক ৷
তিনি বলেছিলেন, "কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও সোশাল ওয়েলফেয়ার প্রজেক্টই পশ্চিমবঙ্গে কার্যকর করতে দেওয়া হচ্ছে না ৷ এগুলি বাস্তবায়িত হলে প্রান্তিক মানুষ, অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকরা উপকৃত হবেন ৷ এই সরকার শ্রমিক বিরোধী ৷ তাই আয়ুষ্মান ভারতের মতো জনকল্যাণমূলক প্রকল্প বাস্তবায়িত করা নিয়ে মামলা করতে হচ্ছে ৷ রাজনীতিতে একটা সরকার যখন কোনও প্রকল্প ঘোষণা করে, তখন তা বাস্তবায়িত করতে নির্দিষ্টভাবে রাজ্যের ভূমিকা থাকে ৷ কিন্তু, এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রথম থেকেই ঠিক করে রেখেছেন প্রকল্প বাস্তবায়িত করতে দেবেন না ৷"