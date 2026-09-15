25 হাজার খরচেই জেলে মদ-মহিলা-সঙ্গ, 'সংশোধনগার-ফেরত' আইনজীবীর মামলায় বিস্ফোরক দাবি

25 হাজার খরচেই জেলে মদ-মহিলা-সঙ্গ, 'সংশোধনগার-ফেরত' আইনজীবীর মামলায় বিস্ফোরক দাবি
Irregularities in Correctional Homes: টাকা দিলেই মেলে ভালো খাবার, ভালো থাকার ব্যবস্থা, মাদক, এমনকী মহিলা-সঙ্গও করা যায় ৷ এমনই অভিযোগ করা হয়েছে মামলায় ৷
Published : September 15, 2026 at 10:21 PM IST
কলকাতা, 15 সেপ্টেম্বর: কেঁচো খুঁড়তে কেউটে ! জেলে যেতে হয়েছিল এক আইনজীবীকে ৷ বাইরে এসে তিনি অভিযোগ করলেন জেলের ভিতরের নানা অনিয়ম নিয়ে ৷ তবে শুধু অভিযোগ করেই থেমে যাননি তিনি ৷ বরং কলকাতা হাইকোর্টে দায়ের করেছেন জনস্বার্থ মামলা ৷ যে মামলার প্রেক্ষিতে রাজ্য সরকারের কাছ থেকে রিপোর্ট চাইল আদালত ৷ তাঁর দাবি, কয়েক হাজার টাকা খরচ করতে পারলে জেলেই ভিতরে কাটানো যায় আরামের জীবন !
মঙ্গলবার এই মামলার শুনানি হয় কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিচারপতি ঋতব্রতকুমার মিত্রের ডিভিশন বেঞ্চে ৷ মামলাটি করেছেন জনৈক তোহিদ ইসলাম ৷ তিনি পেশায় আইনজীবী ৷ তবে তাঁর হয়ে এদিন আদালতে সওয়াল করেন দুই আইনজীবী ফিরদৌস শামিম ও গোপা বিশ্বাস ৷
এদিন আদালতে মামলাকারী তোহিদ ইসলামের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, পারিবারিক কারণে দায়ের হওয়া একটি মামলায় 2023 সালের 26 মে তাঁকে গ্রেফতার করে পুলিশ ৷ এর পর আদালত তাঁকে বিচারবিভাগীয় হেফাজতে পাঠায় ৷ ওই বছর 23 জুন পর্যন্ত তিনি বিচারবিভাগীয় হেফাজতেই ছিলেন ৷ সেই সময় তাঁকে রাখা হয় বালুরঘাট কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে ৷
আদালতে তোহিদ ইসলামের তরফে জানানো হয়েছে, সেই সময় বালুরঘাট কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে এক হাজার থেকে 1300 বন্দি ছিল ৷ এদের মধ্যে 70 শতাংশ মোটা টাকার বিনিময়ে সুবিধা নিত ৷ টাকা খরচ করলে জেলে ভালোভাবে থাকা যায়, ভালো খাবার পাওয়া যায়, মাদকও মেলে ৷ মহিলা-সঙ্গ করতে চাইলেও পাওয়া যায় ৷ এর জন্য সাত হাজার থেকে 25 হাজার টাকা খরচ করতে হয় প্রতিমাসে ৷ এছাড়াও প্রতিমাসে 35-40 লক্ষ টাকা তোলা আদায় করা হয় ৷ সেটাও ইউপিআই পেমেন্টের মাধ্যমে করা হয় ৷
আদালতে তোহিদ ইসলামের তরফে আরও জানানো হয়েছে যে তিনি জেলের বাইরে আসার পর পুলিশের কাছে গিয়েছিলেন ৷ কিন্তু অভিযোগ দায়ের করতে পারেননি ৷ উল্টে তাঁর প্রাণ সংশয় হয়ে যায় ৷ তিনি চলে যান দিল্লিতে ৷ তবে এবার তিনি সরাসরি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছেন কলকাতা হাইকোর্টে ৷ তিনি সিবিআই বা কোনও নিরপেক্ষ এজেন্সি দিয়ে এই বিষয়টির তদন্ত করানোর দাবি করেছেন ৷
তাঁর দুই আইনজীবী ফিরদৌস শামিম ও গোপা বিশ্বাস বলেন, ‘‘রাজ্যে মোট 60টি সংশোধনাগার আছে । রাজ্যের সংশোধনাগারগুলির ভেতরে চলছে বেআইনি টাকার লেনদেন । চলছে বেআইনি অপরাধমূলক কার্যকলাপ । ইতিমধ্যে রাজ্য সরকার একজন জেল সুপারকে সাসপেন্ড করেছে । এই ঘটনার সিবিআই তদন্ত প্রয়োজন ।’’ সংশোধনাগারে চলা বেআইনি কার্যকলাপের নথিও আদালতে পেশ করেন আইনজীবীরা ।
যদিও মামলার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন রাজ্যের আইনজীবী । কিন্তু রাজ্যকে হলফনামা দিতে নির্দেশ দিয়েছে বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিচারপতি ঋতব্রতকুমার মিত্রের ডিভিশন বেঞ্চ । পাশাপাশি ডিভিশন বেঞ্চের অভিমত, এই বিষয়ের সঙ্গে জনস্বার্থ জড়িত। আদালত বিষয়টিকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছে।
আদালতে এদিন নির্দেশে জানিয়েছে, আগামী দু’সপ্তাহের মধ্যে রাজ্যকে এই বিষয়ে হলফনামা দিয়ে রিপোর্ট জমা করতে হবে কলকাতা হাইকোর্টে । রাজ্যের রিপোর্টের প্রেক্ষিতে জবাবি হলফনামা জমা দেবেন আবেদনকারী ৷ সেই কারণে তিনি আরও এক সপ্তাহ সময় পাবেন ৷ তিন সপ্তাহ পরে মামলার পরবর্তী শুনানি করবে আদালত ।
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