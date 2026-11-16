ঋতব্রতকে বিরোধী দলনেতা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার যুক্তি কী ? অধ্যক্ষের জবাব তলব হাইকোর্টের

ঋতব্রতকে বিরোধী দলনেতা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার যুক্তি কী ? অধ্যক্ষের জবাব তলব হাইকোর্টের
Assembly Opposition Leader Issue: কেন অধ্যক্ষ প্রস্তাব ফেলে রেখেছিলেন দীর্ঘদিন ? বিরোধী দলনেতার স্বীকৃতি নিয়ে প্রশ্ন কলকাতা হাইকোর্টের ৷
Published : November 16, 2026 at 11:41 PM IST
কলকাতা, 16 নভেম্বর: ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিধানসভার বিরোধী দলনেতা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া নিয়ে ফের প্রশ্নের মুখে অধ্যক্ষ রথীন্দ্র বসু ৷ কোন যুক্তিতে তিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তা জানতে চাইল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ সোমবার বিচারপতি কৃষ্ণা রাও প্রশ্ন করেন, বিরোধী দলনেতা হিসাবে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের নাম সুপারিশ করা সত্ত্বেও, সেই সুপারিশ কেন গ্রহণ করেননি বিধানসভার অধ্যক্ষ ? তার বদলে কেন, ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিরোধী দলনেতা করার সুপারিশ গ্রহণ করলেন তিনি ? এই সিদ্ধান্তের পিছনে যুক্তি কী ছিল ? এমন একাধিক প্রশ্ন এদিন তোলেন বিচারপতি ৷
বিচারপতি কৃষ্ণ রাও জানতে চান, 9 মে সুপারিশ পাওয়ার পর থেকে 25 মে পর্যন্ত স্পিকার কেন নীরব ছিলেন ? শুধু তাই নয়, 54 জন বিধায়কের সুপারিশ গ্রহণ করলেন অথচ তাঁর অনেক আগেই 78 জন বিধায়কের সুপারিশ কেন গ্রহণ করলেন না ? প্রত্যাখ্যান করার পিছনে স্পিকারের যুক্তি কী ছিল ?
বিচারপতির প্রশ্নের উত্তরে অ্যাডিশনাল অ্যাডভোকেট জেনারেল বিল্বদল ভট্টাচার্য বলেন, "দু’টি বৈঠক হয়েছিল, যার উভয়টিতেই কেবল আইনসভার সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন ৷ 19 মে বা 6 মে-র সঙ্গে সম্পর্কিত কোনও বিষয় সেখানে ছিল না ৷ 15 মে অধ্যক্ষ বিধানসভায় তাঁর দায়িত্ব গ্রহণ করেন ৷ আর 19 মে কালীঘাট তৃণমূল একটি প্রস্তাব পেশ করে, যেখানে 6 মে-র তারিখ দেওয়া ছিল এবং সেখানে বিধায়করা সবাই স্বাক্ষর করেছিলেন ৷ বিষয়টি তাঁরা নিজেরাই প্রকাশ করেছেন ৷"
বিচারপতি এরপর বলেন, "9 মে অধ্যক্ষ প্রস্তাবটি পেয়েছিলেন ৷ 25 মে থেকে 1 জুন পর্যন্ত তিনি নীরব ছিলেন ৷ হঠাৎ করেই 54 জন বিধায়ক তাঁর কাছে এলেন ৷ 78 জনের প্রস্তাব বাতিল করে, 54 জনের প্রস্তাব গ্রহণ করার কারণ কী ছিল ?"
অ্যাডিশনাল সলিসিটর জেনারেল যুক্তি দেন, "বিরোধী দলনেতা—এটি এমন একটি পদ, যা মন্ত্রীদের শপথ গ্রহণের প্রক্রিয়ার মতো কোনও আনুষ্ঠানিক ধাপ অনুসরণ করে না ৷ প্রথম যোগ্যতা হল, তাঁকে অবশ্যই বিধানসভার সদস্য হতে হবে ৷ দ্বিতীয়ত, তাঁকে সেই বিরোধী রাজনৈতিক দলের বর্তমান নেতা হতে হবে, যে দলের আসন সংখ্যা সবচেয়ে বেশি ৷"
বিচারপতির জানতে চান, "আপনারা 27 মে কেন প্রস্তাব (রেজোলিউশন) চাইলেন ? তার আগে কেন নয় ? আপনারা প্রস্তাব চাওয়ার পরপরই 54 জন বিধায়ক চলে এলেন ?" এনিয়ে স্পিকারের আইনজীবী বলেন, "সদস্যরা অধ্যক্ষের কাছে এসেছিলেন ৷ তাঁরা জানান, অমুক ব্যক্তিকে তাঁদের বিরোধী দলনেতা করতে চান ৷ সদস্যরা তাঁর সামনেই উপস্থিত ছিলেন ৷" এরপরেই বিচারপতি দিনের মতো শুনানি মুলতবি করে দেন ৷ বিষয়টি আগামিকাল অর্থাৎ, বিকেল 3টে’র সময় শুনানির জন্য ফের তালিকাভুক্ত করা হবে ৷
উল্লেখ্য, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তৃণমূল কংগ্রেস' শিবিরের বিধায়ক শোভন চট্টোপাধ্যায়ের দায়ের করা মামলার পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ আগেই ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে অস্থায়ী বিরোধী দলনেতা হিসেবে বিবেচনা করার কথা জানিয়েছে ৷ পাশাপাশি সিঙ্গল বেঞ্চকে বিরোধী দলনেতা নিযুক্ত করার ক্ষেত্রে যেসমস্ত আইনি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে, তার সমাধান করতে নির্দেশ দিয়েছিল ডিভিশন বেঞ্চ ৷ সেই পরিপ্রেক্ষিতেই বিচারপতি কৃষ্ণা রাও-এর বেঞ্চে এই মামলার শুনানি হচ্ছে ৷