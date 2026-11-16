জেলা আদালতগুলিতে ক্রেস তৈরি নিয়ে কী পদক্ষেপ করা হয়েছে ? রিপোর্ট তলব হাইকোর্টের

জেলা আদালতগুলিতে ক্রেস তৈরি নিয়ে কী পদক্ষেপ করা হয়েছে ? রিপোর্ট তলব হাইকোর্টের
Calcutta High Court on creche: জেলা আদালত চত্বরের মধ্যে এই ক্রেস করা হচ্ছে কি না, তা রিপোর্টে উল্লেখ করতে হবে বলে জানিয়েছে আদালত।
Published : November 16, 2026 at 2:08 PM IST
কলকাতা, 16 নভেম্বর: রাজ্যের সব জেলা আদালতের শিশু দিবাসদন বা ক্রেস (creche) নিয়ে রিপোর্ট তলব করল কলকাতা হাইকোর্ট। প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুগে এবং বিচারপতি সুপ্রতিম ভট্টাচাৰ্য নির্দেশ দিয়েছেন, চার সপ্তাহের মধ্যে সমস্ত জেলা আদালতকে ক্রেস নিয়ে কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে হলফনামা দিয়ে তার রিপোর্ট জমা করতে হবে। জেলা আদালত চত্বরের মধ্যে এই ক্রেস করা হচ্ছে কি না, তা-ও রিপোর্টে উল্লেখ করতে হবে বলে জানিয়েছে আদালত।
ক্রেসগুলিতে দু'জন করে নার্স, চিকিৎসক এবং উপযুক্ত বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিকে নিয়োগের বিষয়ে রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর এবং শিশু কল্যাণ দফতরকে নিশ্চিত করতে হবে বলেও জানিয়েছে হাইকোর্ট। যে সমস্ত জেলা আদালতে ইতিমধ্যে ক্রেসের স্থান চিহ্নিত হয়েছে সেগুলিকে চালু করার ক্ষেত্রে PWD-কে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে নির্দেশ দিয়েছে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ।
মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য হয়েছে 5 জানুয়ারি। সোমবার মামলা শুনানি চলাকালীন হাইকোর্ট প্রশাসনের পক্ষ থেকে আইনজীবী জানান, ইতিমধ্যে কলকাতা হাইকোর্টে আদালতের নির্দেশে ক্রেস চালু হয়ে গিয়েছে। কিন্তু রাজ্যের পক্ষ থেকে কোনও স্থায়ী কর্মী দেওয়া হচ্ছে না ৷ যাঁদের দেওয়া হয়েছে তাঁরা চুক্তিভিত্তিক এবং আগামী 2027-এর মার্চ মাসে তাঁদের মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে বলেও আদালতে জানান আইনজীবী। নগরদায়রা আদালতে ক্রেসের জন্য স্থান নির্ধারিত হলেও রাজ্য সরকার থেকে কোনও কর্মী না দেওয়ায় ঘরটি বন্ধ হয়ে পড়ে আছে বলেও আদালতে জানানো হয়েছে।
আবেদনকারীর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আদালতের ক্রেসগুলি আদালত চত্বরে হওয়াই বাঞ্ছনীয়। বহুদূর থেকে আদালতের কর্মীরা তাঁদের বাচ্চাদের (আট বছরের নীচে) শিশুদের নিয়ে আদালত চত্বরে আসেন। যদি ক্রেসের স্থান আদালত চত্বর থেকে দূরে হয় তাহলে তাদের পক্ষে এবং আদালত কর্মচারীদের তাদের শিশুদের দূরে অবস্থিত ক্রেসে রাখা সম্ভব হবে না।
উল্লেখ্য, কলকাতা হাইকোর্টেরই এক আইনজীবীর দায়ের করা জনস্বার্থ মামলার পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির বেঞ্চের নির্দেশ মতই গড়ে উঠেছে ক্রেস। পাশাপাশি, জেলা আদালতগুলিতে ও ক্রেস তৈরির প্রক্রিয়া চলছে।