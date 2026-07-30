বারুইপুরে ধর্ষণ-খুনে অভিযুক্তের এনকাউন্টার, রিপোর্ট তলব কলকাতা হাইকোর্টের
বারুইপুরে নাবালিকার ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় অভিযুক্তের এনকাউন্টার নিয়ে হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয় ৷ এই মামলায় রিপোর্ট চাইল আদালত ৷
Published : July 30, 2026 at 4:00 PM IST
কলকাতা, 30 জুলাই: বারুইপুরে নাবালিকা ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় মূল অভিযুক্তকে কেন এনকাউন্টার করা হল ? এবিষয়ে, বৃহস্পতিবার জেলা পুলিশের রিপোর্ট তলব করল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ ঘটনার বিস্তারিত রিপোর্ট হলফনামা আকারে আদালতে জমা দিতে নির্দেশ দিয়েছেন ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি পার্থসারথি চট্টোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ ৷ মামলার পরবর্তী শুনানি হবে 17 অগস্ট ৷
গত 7 জুলাই গভীর রাতে পুলিশের গুলিতে বারুইপুরে নাবালিকা ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় অভিযুক্ত প্রভাস মণ্ডলের মৃত্যু হয় ৷ পুলিশের দাবি, ঘটনার পুনর্নির্মাণের জন্য প্রভাসকে ঘটনাস্থলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল । সেই সময় এক পুলিশকর্মীর আগ্নেয়াস্ত্র ছিনিয়ে নিয়ে অভিযুক্ত পালানোর চেষ্টা করেন এবং গুলি চালান । আত্মরক্ষার্থে পালটা গুলি চালাতে বাধ্য হয় পুলিশ । সেই গুলিতেই প্রভাসের মৃত্যু হয় বলে পুলিশের দাবি ৷ এই এনকাউন্টারের ঘটনাকে ঘিরে একাধিক প্রশ্ন ওঠে ।
কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেন পেশায় আইনজীবী শিলাদিত্য রক্ষিত ৷ তিনি এই ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্তের আর্জি জানান ৷ আইনজীবীর বক্তব্য, পুলিশ হেফাজতে থাকাকালীন যেভাবে একজন অভিযুক্তকে এনকাউন্টার করা হয়েছে, তা বিচার বহির্ভূত হত্যা, যা এক বন্দিকে মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে ৷
আবেদনকারীর পক্ষে আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য এদিন আদালতে উল্লেখ করেন, "বারুইপুর ধর্ষণকাণ্ডে মূল অভিযুক্ত প্রভাস মণ্ডলকে পুলিশ গ্রেফতার করে ৷ ঘটনার পুনর্নির্মাণের জন্য প্রভাসকে ঘটনাস্থলে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ পুলিশের উচিত ছিল উপযুক্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা ৷ পুলিশ দাবি করছে, তাদের কাছ থেকে রিভলবার ছিনিয়ে নেয় মূল অভিযুক্ত ৷ পুলিশের নিরাপত্তা ঠিকঠাক থাকলে এই ঘটনা ঘটত না ৷ পুলিশের এই দাবি সম্পূর্ণ মনগড়া ৷ এই ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি জানাচ্ছি ৷"
রাজ্যের অতিরিক্ত অ্যাডভোকেট জেনারেল রাজদীপ মজুমদার বলেন, "মূল অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয় ৷ 7 জুলাই রাত ও 8 তারিখ ভোরে ঘটনাস্থলে পুনর্নির্মাণ করার সময় হঠাৎ পুলিশের সার্ভিস রিভলভার ছিনিয়ে নেয় অভিযুক্ত প্রভাস মণ্ডল ৷ পুলিশকে লক্ষ্য করে সে গুলি চালায় ৷ পুলিশের পাল্টা গুলিতে আহত হয় অভিযুক্ত ৷ তাকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন ৷ ঘটনায় স্বতঃপ্রণোদিত অভিযোগ দায়ের করেছে পুলিশ ৷ বর্তমানে এই ঘটনার তদন্ত চলছে সিআইডি'র তত্ত্বাবধানে ৷ ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে নিয়মমাফিক সুরতহালও করা হয় ৷"
দু'পক্ষের বক্তব্য শোনার পরেই বিচারপতিরা পুলিশ প্রশাসনকে হলফনামা আকারে রিপোর্ট জমা করতে নির্দেশ দেন ৷