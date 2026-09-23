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বারুইপুর আদালতে আইনজীবী সায়নের উপর 'ডিম হামলা', রিপোর্ট তলব হাইকোর্টের

Attack on Lawyer Sayan Banerjee: রিপোর্ট দেখার পর প্রধান বিচারপতি স্বতঃপ্রণোদিত মামলা দায়ের করতে পারেন বলে জানিয়েছেন আইনজীবীদের ।

Calcutta High Court
বারুইপুর আদালতে আইনজীবী সায়নের উপর 'ডিম হামলা', রিপোর্ট তলব হাইকোর্টের (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 23, 2026 at 2:04 PM IST

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কলকাতা, 23 সেপ্টেম্বর: বারুইপুর আদালতে যুব সিপিআইএম নেতা তথা আইনজীবী সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর হামলার ঘটনায় রিপোর্ট তলব করল কলকাতা হাইকোর্ট । গতকাল বারুইপুর আদালতে আইনজীবী সায়নকে এবিভিপি ও বিজেপির সমর্থকরা আক্রমণ করেন বলে অভিযোগ । তাঁকে লক্ষ্য করে ছোড়া হয় ডিম ৷ এ ব্যাপারে জেলা জজ ও বারুইপুর পুলিশ সুপারের কাছ থেকে রিপোর্ট তলব করেছে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুগে ও বিচারপতি ওম নারায়ণ রাইয়ের বেঞ্চ । রিপোর্ট দেখার পর প্রধান বিচারপতি স্বতঃপ্রণোদিত মামলা দায়ের করতে পারেন বলে জানিয়েছেন আইনজীবীদের ।

আইনজীবী শুভঙ্কর নাগ ও আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য মঙ্গলবারের ঘটনায় প্রধান বিচারপতির বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করে জানান, বারুইপুর আদালতে আইনজীবী সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায় একটি জামিন সংক্রান্ত মামলার সওয়াল করে বেরোনোর পর তাঁর ওপর ডিম ছোড়া হয় এবং দু'ঘণ্টা তিনি আদালত কক্ষে আটক হয়ে থাকেন । সেই সময় জেলা জজ আদালতের ভেতরে উপস্থিত ছিলেন ৷ এমনকী ঘটনাস্থলে বারুইপুর থানার আইসি-ও উপস্থিত ছিলেন । তাঁদের সামনেই এই ধরনের ঘটনা ঘটে । আইনজীবীদের উপর যে ভাবে আক্রমণ করা হচ্ছে, তা এই পেশায় নিযুক্তদের নিরাপত্তা নিয়েই প্রশ্ন তুলে দিচ্ছে ।

আইনজীবীদের বক্তব্য, এই ধরনের ঘটনা বারবার ঘটেই চলেছে । ইতিপূর্বে কলকাতা হাইকোর্ট চত্বরে এই ধরনের ঘটনার প্রেক্ষিতে তৎকালীন প্রধান বিচারপতি স্বতঃপ্রণোদিত মামলা দায়ের করেছিলেন এবং বিশেষ বেঞ্চ গঠন করেছিলেন । সেই মামলার রায়ের কপিও এদিন প্রধান বিচারপতিকে দিয়েছেন আইনজীবীরা ।

উল্লেখ্য, ভাঙড় কলেজের ঘটনায় ধৃত SFI ছাত্রদের জামিনের মামলায় সওয়াল করার পর মঙ্গলবার বারুইপুর আদালতে ডিম হামলার শিকার হন বাম যুব নেতা ও আইনজীবী সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায় । গ্রেফতার হওয়া এসএফআই কর্মীদের বারুইপুর আদালত চত্বরে হাজির করানোর সময় আরএসএস-ঘনিষ্ঠ এবিভিপি (ABVP)-র সমর্থকরা সেখানে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন ।

মঙ্গলবার 1000 টাকার বন্ডের বিনিময়ে ধৃত দুই এসএফআই সমর্থকের জামিন মঞ্জুর করে বারুইপুর আদালত । সেই মামলায় আইনজীবী হিসাবে ছিলেন সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায় । মামলার পরে যখন তিনি বাইরে দাঁড়িয়েছিলেন, সেই সময় এবিভিপি ও বিজেপি সমর্থকরা তাঁর উপর হামলা চালান বলে অভিযোগ । গতকালই তাঁরা জানিয়েছিলেন যে, এই ঘটনার বিরুদ্ধে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হবেন ৷

TAGGED:

BARUIPUR COURT
CALCUTTA HIGH COURT
সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়
কলকাতা হাইকোর্ট
ATTACK ON LAWYER SAYAN BANERJEE

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