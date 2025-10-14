বিজেপি সাংসদ-বিধায়কদের উপর হামলায় রিপোর্ট তলব হাইকোর্টের, মামলা সরানো হল সার্কিট বেঞ্চে

বিজেপি সাংসদ-বিধায়কদের উপর হামলায় রিপোর্ট তলব হাইকোর্টের, মামলা সরানো হল সার্কিট বেঞ্চে
বিজেপি সাংসদ-বিধায়কদের উপর হামলায় সিবিআই ও এনআইএ তদন্তের আর্জি জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয় ৷
Published : October 14, 2025 at 7:49 PM IST
কলকাতা ও জলপাইগুড়ি, 14 অক্টোবর: উত্তরবঙ্গে বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু ও বিধায়ক শঙ্কর ঘোষের উপর হামলার ঘটনায় পুলিশকে মামলার কেস ডায়েরি ও তদন্তের গোপন রিপোর্ট আদালতে পেশ করতে নির্দেশ দিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শম্পা দত্ত পাল । আগামী 27 অক্টোবর কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে মামলার শুনানি হবে ৷ তখন এই রিপোর্ট পেশের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি ।
ওই হামলার ঘটনায় সিবিআই ও এনআইএ তদন্তের আর্জি জানিয়ে তন্ময় নার্জিনারি ও বিজন গোস্বামী কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেছিলেন ৷ সেই মামলায় এদিন বিচারপতি শম্পা দত্ত পাল বলেন, "এই পরিস্থিতিতে তদন্ত হস্তান্তর করা সম্ভব নয় । তবে আমি পুলিশকে রিপোর্ট দিতে নির্দেশ দিচ্ছি । আর মামলাটি রেগুলার বেঞ্চে শুনানি হবে ।"
মামলার শুনানিতে রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল (এজি) কিশোর দত্ত বলেন, "একই দাবিতে কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছে । সেই মামলা ডিভিশন বেঞ্চেও শুনানির জন্য তালিকাভুক্ত রয়েছে ।"
যদিও মামলাকারীর পক্ষ থেকে আইনজীবী জানান, দু'জন মামলাকারী আলাদা । এখানে এনাইএ ও সিবিআই তদন্তের আর্জি জানিয়ে মামলা দায়ের হয়েছিল । এরপরেই বিচারপতি তদন্ত হস্তান্তর করা সম্ভব নয় বলে জানিয়ে পুলিশকে কেস ডায়েরি ও তদন্ত রিপোর্ট পেশের নির্দেশ দেন ।
উল্লেখ্য, কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি রাই চট্টোপাধ্যায় ও বিচারপতি স্মিতা দাসদের ডিভিশন বেঞ্চে এই সংক্রান্ত মামলা বিচারাধীন রয়েছে ৷ বিচারপতি শম্পা দত্ত পাল একসঙ্গেই সার্কিট বেঞ্চে মামলাগুলির শুনানি হবে বলে নির্দেশে জানিয়েছেন ।
বিজেপির পক্ষের আইনজীবী সুদীপ্ত মজুমদার ও সৌরভ কর বলেন, "মামলাটি কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে স্থানান্তরিত করা হয়েছে । রাজ্য সরকার তদন্ত রিপোর্ট দেওয়ার জন্য সময় চেয়েছে ।"
প্রসঙ্গত, গত 6 অক্টোবর উত্তরবঙ্গে বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু ও বিধায়ক শঙ্কর ঘোষের উপর হামলার ঘটনা ঘটে ৷ বন্যা পরিস্থিতি পরিদর্শনে গিয়ে জলপাইগুড়ির নাগরাকাটায় দুষ্কৃতীদের আক্রমণের মুখে পড়েন তাঁরা ৷ ঘটনায় গুরুতর আহত হন মালদা উত্তরের সাংসদ খগেন মুর্মু ৷ পাশাপাশি আহত হন শিলিগুড়ির বিধায়ক শঙ্কর ঘোষও ৷ ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাঁদের গাড়ি ৷
পরে হাসপাতালে বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মুকে দেখতে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস ৷ দলের সাংসদ ও বিধায়কের উপর হামলার ঘটনার পরই সরব হন বিজেপির বড় নেতারা ৷ এমনকি বিজেপির পক্ষ থেকে এই ঘটনায় থানায় অভিযোগও দায়ের হয় ৷ তদন্তে নেমে কয়েকজন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে পুলিশ ৷ তারই মাঝে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছেন শঙ্কর ঘোষ ৷ তবে এখনও মাটিগাড়ার বেসরকারি নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীন খগেন মুর্মু ৷