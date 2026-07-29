নিট বিক্ষোভ মিছিলে সাংবাদিক নিগ্রহের অভিযোগ, রাজ্যের রিপোর্ট তলব আদালতের
নিট প্রশ্নপত্র ফাঁসের প্রতিবাদে গত শুক্রবার মিছিলে সাংবাদিক নিগ্রহের অভিযোগ ওঠে ৷ এই ঘটনায় রাজ্যের কাছ থেকে রিপোর্ট চাইল কলকাতা হাইকোর্ট ৷
Published : July 29, 2026 at 8:04 PM IST
কলকাতা, 29 জুলাই: নিট প্রশ্নপত্র ফাঁসের ইস্যুতে শিয়ালদা থেকে ধর্মতলার মিছিলে সাংবাদিকদের উপর হামলার ঘটনায় রাজ্যের কাছে রিপোর্ট তলব করল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ বুধবার বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের বেঞ্চে আক্রান্ত এক সাংবাদিকের দায়ের করা মামলার পরিপ্রেক্ষিতে এই নির্দেশ দিয়েছেন তিনি ।
আগামী 25 অগস্ট এই ঘটনায় রাজ্য কী পদক্ষেপ করেছে এবং তদন্ত রিপোর্ট আদালতে জমা দিতে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি ৷ মামলা দায়েরের সঙ্গে এই ধরনের ভিড় নিয়ন্ত্রণ ও সমাবেশ, মিছিলে দুষ্কৃতীদের কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ করা নিয়ে গাইড লাইন তৈরির আর্জি জানিয়েছিলেন ওই সাংবাদিক ৷ এই বিষয়ে রাজ্যের মুখ্যসচিবের কাছে রাজ্যের অবস্থান জানতে চাইল কলকাতা হাইকোর্ট ।
নিট প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিরুদ্ধে দিল্লির যন্তর মন্তরে ককরোচ জনতা পার্টির আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়ে গত শুক্রবার, 24 জুলাই এই মিছিলের ডাক দিয়েছিল বামেরা ৷ এই মিছিল ঘিরে রণক্ষেত্রে পরিণত হয় ধর্মতলা ৷ আক্রমণের শিকার হন পুলিশ কর্মীরাও ৷ পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে ঘটনাস্থলে মোতায়েন পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে নামে ৷ পরে পুরো ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে হেয়ার স্ট্রিট থানায় স্বতঃপ্রণোদিত মামলা রুজু করেছে কলকাতা পুলিশ ৷
আবেদনকারীর দাবি, তিনি কোনও আন্দোলনেরই বিপক্ষে নন ৷ কিন্তু রাজ্য একটি গাইডলাইন তৈরি করুক, যাতে মিছিলে কোনও অপরাধজনক কাজকর্ম না-হয় ৷ কোনও সমাজবিরোধী ঘটনা ঘটলে তার দায় রাজনৈতিক দল বা আয়োজকদের নিতে হবে ৷ পাশাপাশি প্রতিবাদী ছাত্রের নামে সেদিন যে সমাজবিরোধীরা ওই মিছিলে ঢুকে হামলা চালিয়েছিল, তাদের চিহ্নিত করে শাস্তির ব্যবস্থা করা হোক ৷
আবেদনকারী জানিয়েছেন, নিট আন্দোলনে সংহতি জানিয়ে গত 24 জুলাই শিয়ালদা থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত মিছিলের খবর করতে গিয়েছিলেন তিনি ৷ ওই দিন ধর্মতলায় তিনি ছাড়া অন্যান্য একাধিক সাংবাদিক সমাজবিরোধীদের আক্রমণের স্বীকার হন ৷ একাধিক সাংবাদিককে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয় ৷
ওই দিনের মিছিলের প্রয়োজনীয় অনুমতি ছিল না ৷ সেই জন্য এই ধরনের মিছিলের নির্দিষ্ট গাইডলাইন থাকা প্রয়োজন ৷ যেভাবে সাংবাদিকদের উপর সরসরি আক্রমণ করা হয়েছে, তা সংবিধানের 19 নম্বর ধারার বিরোধী ৷ তিনি আর্জি জানিয়েছেন, অবিলম্বে রাজ্য সরকার একটি গাইডলাইন তৈরি করুক যাতে এই ধরনের ভিড়ে সাংবাদিকদের সুরক্ষা সুনিশ্চিত হয় ৷