পুলিশের সামনেই তৃণমূল কাউন্সিলরকে মারধর-নগ্ন করে ঘোরানো, রিপোর্ট চাইল হাইকোর্ট
Bishnupur TMC Councillor Assault Case: পুলিশের উপস্থিতিতেই তৃণমূল নেতাকে হেনস্তা করেছে এলাকার কয়েকজন দুষ্কৃতী ৷ পুলিশের কাছে এর বিস্তারিত জানতে চাইল আদালত ৷
Published : November 25, 2026 at 7:45 PM IST
কলকাতা, 25 নভেম্বর: পুলিশের সামনেই তৃণমূল কাউন্সিলরকে মারধর ও নগ্ন করে ঘোরানোর অভিযোগে রিপোর্ট তলব করল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ এমনকী, এই হামলায় গুরুতর জখম ওই কাউন্সিলরকে ভর্তি হতে হয়েছিল আইসিইউতে ৷ দক্ষিণ 24 পরগনার বিষ্ণুপুরের এই ঘটনাকে গুরুতর বলে বিবেচনা করে বুধবার রাজ্য পুলিশের কাছ থেকে বিস্তারিত রিপোর্ট তলব করেছেন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য ৷
তদন্তে এখনও পর্যন্ত কতজন গ্রেফতার হয়েছেন, তা-ও জানতে চেয়েছে আদালত ৷ এর সঙ্গে মামলাকারী ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি ৷
ঘটনার সূত্রপাত দক্ষিণ 24 পরগনার বিষ্ণুপুরে ৷ তৃণমূল কাউন্সিলর জ্ঞানানন্দ সামন্তের অভিযোগ, গত 25 অগস্ট স্থানীয় কয়েকজন দুষ্কৃতী তাঁর উপর চড়াও হয়ে মারধর করে ৷ এরপর তাঁকে বিবস্ত্র করে এলাকায় ঘোরানো হয় ৷ পুরো ঘটনাটি ঘটেছিল পুলিশকর্মীদের উপস্থিতিতেই ৷ হামলায় গুরুতর জখম হন ওই তৃণমূল নেতা ৷ শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে আইসিইউতে ভর্তি করতে হয় ৷
এই ঘটনার বিচার চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন জ্ঞানানন্দ ৷ বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের এজলাসে মামলার শুনানিতে অভিযোগের গুরুত্ব বিবেচনা করে সংশ্লিষ্ট থানার আইসি-র কাছে বিস্তারিত রিপোর্ট তলব করেছে আদালত ৷
বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য এই অভিযোগকে 'গুরুতর' বলে উল্লেখ করেছেন ৷ সংশ্লিষ্ট তদন্তকারী আধিকারিক বা ইনস্পেক্টর-ইন-চার্জের কাছ থেকে ঘটনার বিস্তারিত রিপোর্ট এবং ঘটনার তদন্ত কোন পর্যায়ে রয়েছে, এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করা হয়েছে কি না, রিপোর্টে তা স্পষ্ট করে জানাতে নির্দেশ দিয়েছেন ৷
মামলার আবেদনে জানানো হয়েছে, 25 অগস্ট রাতে এই ঘটনা ঘটার পর তৃণমূল নেতা জ্ঞানানন্দ সামন্তকে প্রথমে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ৷ পরে তাঁকে এসএসকেএম হাসপাতালে আনা হয় ৷ এরপর তাঁকে বিএমআরআই হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় ৷ তৃণমূল নেতার স্ত্রী লিপিকা সামন্ত এই ঘটনায় বিষ্ণুপুর থানায় মেল করে এফআইআর দায়েরের আবেদন জানান ৷ পাশাপাশি, তিনি তাঁর পরিবারের সদস্যদের সুরক্ষা দেওয়ার আবেদনও করেন ৷
এর আগে রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর পর তৃণমূল নেতা-নেত্রীদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগে কোমরে দড়ি দিয়ে ঘুরিয়েছে পুলিশ ৷ এই ঘটনার বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে কলকাতা হাইকোর্টে দায়ের হয়েছিল একাধিক জনস্বার্থ মামলা ৷ কলকাতা হাইকোর্ট রাজ্য পুলিশকে অবিলম্বে এই অমানবিক আচরণ বন্ধ করতে নির্দেশ দিয়েছিল ৷ কিন্তু এই মামলায় যে অভিযোগ তা অত্যন্ত গুরুতর বলে পর্যবেক্ষণ আদালতের ৷