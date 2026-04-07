সরকারি স্কুলের শিক্ষকদের বেলাগাম প্রাইভেট টিউশন, রাজ্যের রিপোর্ট তলব হাইকোর্টের
রাজ্য ও মধ্যশিক্ষা পর্ষদকে হলফনামা জমা দিয়ে জানাতে হবে 2018 সালের সরকারি নির্দেশিকা ও কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে ৷
Published : April 7, 2026 at 3:09 PM IST
কলকাতা, 7 এপ্রিল: সরকারি স্কুলের শিক্ষকদের প্রাইভেট টিউশন পড়ানো নিয়ে কড়া অবস্থান নিল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ 8 বছর আগেই রাজ্য সরকার নিষেধাজ্ঞা জারি করে জানিয়েছিল, সরকারি স্কুলের কোনও শিক্ষক প্রাইভেট টিউশন পড়াতে পারবেন না ৷ নিষেধাজ্ঞার কথা জানিয়ে বিজ্ঞপ্তিও জারি করা হয়েছিল ৷ নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টও ৷
এরপর আট বছর কেটে গেলেও সেই প্রবণতা বন্ধ হয়নি ৷ এমনই অভিযোগে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থ সারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চে দায়ের হয়েছে নতুন মামলা ৷
সেই মামলার শুনানিতেই রাজ্য সরকারের বক্তব্য জানতে চাইল আদালত ৷ প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের নির্দেশ, রাজ্য শিক্ষা দফতর ও মধ্যশিক্ষা পর্ষদকে আগামী তিন সপ্তাহের মধ্যে হলফনামা জমা দিয়ে জানাতে হবে 2018 সালের সরকারি নির্দেশিকা ও কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশের প্রেক্ষিতে কী কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে । শুনানিতে সরকারি, আধা-সরকারি স্কুলের শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা কোচিং সেন্টারে প্রাইভেট টিউশন দেওয়া নিয়ে উষ্মা প্রকাশ করেন হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি।
মামলার নেপথ্যে...
বিভিন্ন সময় অভিভাবকরা অভিযোগ জানিয়েছেন, তাঁদের সন্তানদের স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছে পড়ানোর জন্য চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে ৷ আর তাই অনিচ্ছা থাকলেও স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছে সন্তানকে পড়াতে বাধ্য হচ্ছেন অভিভাবকরা ৷ অভিযোগ এমনটাই। দীর্ঘদিন চলতে থাকা এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে ওয়েস্ট বেঙ্গল প্রাইভেট টিউটর অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে আদালতে অভিযোগ করা হয়, সরকারি এবং আধা-সরকারি স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকারা নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করেই বহালতবিয়তে টিউশন করে চলেছেন ৷ সেই কারণে গৃহ শিক্ষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন ৷ তাই রাজ্য সরকার ও স্কুল শিক্ষা দফতরের কাছে তাঁদের আবেদন, 2018 সালের গেজেট বিক্ষপ্তি অমান্য করে সরকারি ও আধা-সরকারি স্কুলের শিক্ষকরা বেআইনিভাবেই অবাধে কোচিং সেন্টারে টিউশন করছেন ৷ তা সম্পূর্ণ বেআইনি। এই সকল স্কুল শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক ৷ গৃহ শিক্ষকদের আরও দাবি, কলকাতা হাইকোর্টের তৎকালীন প্রাক্তন প্রধান বিচারপতির নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও রাজ্য স্কুল শিক্ষা দফতর কোনও ব্যবস্থা নেয়নি, তাই বাধ্য হয়ে পুনরায় তাদের কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হতে হয়েছে ৷
আবেদনকারীর বক্তব্য ও আদালতের পর্যবেক্ষণ
সেই সংক্রান্ত জনস্বার্থ মামলার শুনানিতে ওয়েস্ট বেঙ্গল প্রাইভেট টিউটর অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে আইনজীবী আশিস কুমার চৌধুরী জানান, হাইকোর্টের নির্দেশ ছিল 2018 সালের গেজেট বিজ্ঞপ্তি না-মেনে যে সকল সরকারি ও আধা-সরকারি স্কুলের শিক্ষক ও শিক্ষিকারা কোচিং সেন্টার চালাচ্ছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু মামলাকারী সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রতিটি জেলার যারা সরকারি এবং আধা-সরকারি স্কুলের শিক্ষকরা প্রাইভেটে শিক্ষকতা করছেন সেই তালিকা রাজ্যের হাতে তুলে দিলেও আজ পর্যন্ত কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি ওই সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বিরুদ্ধে ৷ সরকারি শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দ্বারা পরিচালিত বেআইনি কোচিং সেন্টার ও প্রাইভেট টিউশন অবিলম্বে বন্ধ করা হোক ৷ প্রধান বিচারপতি, মধ্যশিক্ষা পর্ষদের আইনজীবীর উদ্দেশ্যে জানতে চান নির্দেশিকা মেনে আপনারা সংশ্লিষ্ট শিক্ষক শিক্ষিকাদের বিরুদ্ধে কী আইন মাফিক ব্যবস্থা নিয়েছেন, এমন তথ্যপ্রমাণ রয়েছে ? আইনজীবী জানান, লিখিত রিপোর্ট এই মুহূর্তে তাঁর কাছে নেই ৷