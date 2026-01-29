বিজেপি'র দখলে থাকা গ্রাম পঞ্চায়েতে বন্ধ লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, রাজ্যের রিপোর্ট তলব হাইকোর্টের

বিজেপি'র দখলে থাকা গ্রাম পঞ্চায়েতে বন্ধ লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, রাজ্যের রিপোর্ট তলব হাইকোর্টের
গ্রাম পঞ্চায়েতে বিজেপির আধিপত্য ৷ তাই এলাকার মহিলারা লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ ৷ এই ঘটনায় রাজ্যের জবাব চাইল আদালত ৷
January 29, 2026
কলকাতা, 29 জানুয়ারি: রাজ্য সরকারের লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের টাকা পাচ্ছেন না প্রাপকরা ৷ কারণ গ্রামপঞ্চায়েত বিজেপির ৷ কেন বন্ধ, তা জানতে চেয়ে বৃহস্পতিবার রাজ্যের রিপোর্ট চাইল কলকাতা হাইকোর্ট ৷
বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর গড় পূর্ব মেদিনীপুরের ময়না বিধানসভার অন্তর্গত ময়না ব্লকের বাকচা গ্রাম পঞ্চায়েত ও গোজিনা গ্রাম পঞ্চায়েত বিজেপির দখলে ৷ অভিযোগ, এই কারণে সেখানকার প্রায় সাত হাজার মহিলা লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের প্রাপ্য অর্থ পাচ্ছেন না ৷ তাঁরা বিজেপির সমর্থক হওয়ায়, এই সরকারি প্রকল্পের টাকা আসা বন্ধ হয়ে গিয়েছে ৷ এনিয়ে হাইকোর্টে মামলা করেন বাকচা পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য সুনীতা মণ্ডল সাহু ৷
এই মামলার শুনানিতে এদিন দু'সপ্তাহের মধ্যে রাজ্যের কাছে রিপোর্ট তলব করল প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থ সারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চ ৷ হাইকোর্টের আরও নির্দেশ, মামলার কারণে যেন এই প্রকল্পের টাকা দেওয়া বন্ধ না রাখা হয় ৷
শুনানিতে মামলাকারীর পক্ষে আইনজীবী বিল্বদল ভট্টাচার্য আদালতে জানান, গত সেপ্টেম্বর মাস থেকে বাকচা গ্রাম পঞ্চায়েতের মহিলাদের লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা দেওয়া হচ্ছে না ৷ রাজ্য সরকারের এই প্রকল্পে প্রতি মাসে মহিলাদের দেওয়া হয় এক হাজার টাকা করে ৷ তবে তফশিলি মহিলাদের 1 হাজার 200 টাকা করে দেওয়া হয় ৷ এদিকে এলাকার প্রায় সাত হাজার মহিলাকে এই সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন ৷
জেলাশাসক সরাসরি ব্যাঙ্কের মাধ্যমে এই টাকা প্রাপকদের কাছে পৌঁছে দেন ৷ রাজ্যের অধিকাংশ মহিলা এই সুবিধা পেয়ে থাকেন ৷ শুধু এই বাকচা ও গোজিনা গ্রাম পঞ্চায়েতের মহিলারা বঞ্চিত ৷ সম্প্রতি রাজ্যের শাসক দলের এক নেতা সিঙ্গুরের প্রকাশ্য জনসভা থেকে 'বাকচার মতো আচরণ করা হবে' বলে হুমকি দিয়েছেন ৷
রাজ্যের আইনজীবী অমল সেন আদালতে জানান, নারী, শিশু ও সমাজকল্যাণ দফতর এই টাকা দিয়ে থাকে ৷ সেখানে কিছু অভিযোগ জমা পড়েছে ৷ সেই বিষয়ে অনুসন্ধান করা হচ্ছে ৷ আদালতে সে ব্যাপারে রিপোর্ট দিয়ে জানানো হবে ৷ এই রিপোর্ট পেশের জন্য তিনি আদালতের কাছে সময় চেয়ে নেন ৷
প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ, 17 ফেব্রুয়ারির মধ্যে রাজ্যের কাছে রিপোর্ট তলব করেছেন । তবে মামলার জন্য প্রকল্পের টাকা বন্ধ রাখা চলবে না ৷ ময়না বিধানসভার বাকচা গ্রাম পঞ্চায়েতে গত ছ'মাস ধরে প্রায় 7 হাজার 200 মহিলা লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের ভাতা পাচ্ছেন না বিজেপির সদস্য হওয়ার জন্য ৷ তাঁরা একাধিকবার জেলাশাসকের কাছে স্মারকলিপি দিয়েছেন ৷
তারপরও সুরাহা না-পাওয়ায় হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যা বাকচা পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যা সুনীতা মণ্ডল সাহু ৷ তাঁর বক্তব্য জেলাশাসক একাধিক বার আশ্বাস দিয়েছেন ৷ কিন্তু এখনও টাকা মেলেনি ৷ জানুয়ারি মাসে অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকবে বলে আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল ৷ কিন্তু টাকা পাওয়া যায়নি ৷ তাই বাধ্য হয়ে তিনি কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেছেন ৷