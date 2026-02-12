মাত্র এক নম্বর ! ভুল শোধরানোর সুযোগ নেই কেন ? স্কুল সার্ভিস কমিশনের রিপোর্ট তলব হাইকোর্টের
এসএসসি পরীক্ষায় পাশ করলেও পদ্ধতিগত ত্রুটির কারণে প্যানেলে নাম ওঠেনি এক পরীক্ষার্থীর ৷ এর নেপথ্যে রয়েছে গোড়ায় করা একটি ভুল ৷
Published : February 12, 2026 at 3:02 PM IST
কলকাতা, 11 ফেব্রুয়ারি: স্কুল সার্ভিস কমিশনের পোর্টালে পরীক্ষার্থীর নাম, বয়স এবং অন্যান্য তথ্য় ভুল লিখলে, তা সংশোধনের সুযোগ থাকে ৷ কিন্তু শিক্ষাগত যোগ্যতার তথ্য ভুল লিখলে তা আর সংশোধন করতে পারেন না পরীক্ষার্থী ৷ এই কারণে এক পরীক্ষার্থী স্কুল সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষায় পাশ করলেও মাত্র এক নম্বরের ফারাকের কারণে প্যানেলে তাঁর নাম অন্তর্ভুক্ত হয়নি ৷ তিনি আদালতের দ্বারস্থ হন ৷
এই মামলায় বিচারপতি অমৃতা সিনহা এসএসসি'র রিপোর্ট তলব করলেন ৷ তিনি জানতে চেয়েছেন, কেন ওই প্রার্থীর নম্বর লেখার সময় যে ভুল হয়েছিল, তা সংশোধনের সুযোগ দেওয়া হয়নি ? 20 ফেব্রুয়ারির মধ্যে এসএসসি'কে রিপোর্ট দিতে হবে ৷ 25 ফেব্রুয়ারি ফের এই মামলার শুনানি রয়েছে ৷
স্কুল সার্ভিস কমিশনের (এসএলএসটি) 2025 সালের দ্বিতীয় পরীক্ষায় বসার জন্য পোর্টালে তথ্য আপলোড করতে গিয়ে প্রাপ্ত নম্বরের জায়গায় ভুল নম্বর লিখে দেন ৷ অ্যাকাডেমিক মার্কসে স্নাতকোত্তরে মোট 600 নম্বর অর্থাৎ 60 শতাংশ নম্বর পেয়েছিলেন ওই পরীক্ষার্থী ৷ কিন্তু অনলাইনে আবেদনের সময় এসএসসি'র পোর্টারে ভুলবশত তাঁর প্রাপ্ত নম্বর 594 লেখেন ৷ ফলে প্রথম থেকে পদ্ধতিগত ভুলের শিকার হন ওই পরীক্ষার্থী ৷ এই কারণে প্যানেলে অন্তর্ভুক্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন তিনি ৷
এদিকে এসএসসি'র বক্তব্য, ইন্টারভিউ নেওয়ার চূড়ান্ত তালিকা তৈরি হয়ে গিয়েছে ৷ এখন আর কোনও পরীক্ষার্থীকে সংশোধনের সুযোগ দেওয়া যাবে না ৷ আবেদনকারীর অভিযোগ, তাঁর নাম, বয়স, জাত, শ্রেণি- বিবিধ ক্যাটেগরিতে সংশোধনের সুযোগ থাকলেও এসএসসি'র অ্যাকাডেমিক মার্কসের ক্ষেত্রে এডিটের অপশন পাননি ৷ তিনি ভুলবশত স্নাতকোত্তরের নম্বর লেখার সময় প্রাপ্ত নম্বরে 600'র পরিবর্তে 594 লিখে ফেলেন এবং ফলস্বরূপ তাঁর অ্যাকাডেমিক স্কোরে 10-এর বদলে 8 পেয়েছেন তিনি ৷ ফলে কাট-অফ মার্কস থেকে 1 নম্বর কম হয়ে যাওয়ার কারণে তিনি ইন্টারভিউতে ডাক পাননি ৷
সূত্রের খবর, এই ভুলের পর পরীক্ষার্থী সঙ্গে সঙ্গে এসএসসি'র সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন ৷ নিজের ভুলের কথা তাদের জানিয়েছিলেন ৷ তখন এসএসসি জানায়, এডিটের অপশন না-থাকায় কিছু করা সম্ভব নয় ৷ পরীক্ষার্থীকে ড্রপ বক্সে তাঁর অভিযোগ জমা দেওয়ার পরামর্শ দেয় কর্তৃপক্ষ ৷ পরে ভুল শুধরে নেওয়া হবে বলে আশ্বাসও দেওয়া হয় ৷ কিন্তু ফলাফল প্রকাশের পর পরীক্ষার্থী দেখেন ভুল সংশোধন হয়নি ৷
এই মামলায় বিচারপতি অমৃতা সিনহা এসএসসি'র কাছে জানতে চান, "এটা কীভাবে হল ?" মামলাকারী পক্ষের আইনজীবী ফিরদৌস শামিম ও গোপা বিশ্বাস জানান, পরীক্ষার্থীরা অনেক সময় অনলাইনে আবেদন করার জন্য সাইবার ক্যাফেতে যান ৷ সেখানে অনেকে পরপর ফর্ম সাবমিট করেন ৷ সেখানে এই ভুল হয়েছে ৷ কিন্তু পরে মার্কস এডিটের সুযোগ না-থাকায় মার্কস ঠিক রা সম্ভব হয়নি ৷ স্কুল সার্ভিস কমিশন জানিয়েছিল, ঠিক করে দেওয়া হবে ৷ কিন্তু করা হয়নি ৷ কাট-অফ মার্কস ছিল 52 ৷ আর প্রার্থীর নম্বর সংশোধন না-করে দেওয়ায় তিনি পেয়েছেন 51 ৷ ফলে তালিকায় তিনি স্থান পাননি ৷ এসএসসি'র বক্তব্য, ইন্টারভিউ তালিকা এবং ফাইনাল প্যানেল লিস্ট রেডি হয়ে গিয়েছে ৷ এখন এটা করা সম্ভব নয় ৷