ETV Bharat / state

লেকটাউনে মেসি-মারাদোনার মূর্তি কি সরকারি জমিতে ! রিপোর্ট তলব হাইকোর্টের

প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থ সারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চ সোমবার এই নির্দেশ দিয়েছে। আগামী 3 সপ্তাহের মধ্যে জমা দিতে হবে রিপোর্ট ৷

CALCUTTA HIGH COURT
লিওনেল মেসি ও দিয়েগো মারাদোনার মূর্তি বসানো নিয়ে রিপোর্ট তলব করল কলকাতা হাইকোর্ট (ছবি: মন্ত্রী সুজিত বসুর ফেসবুক পেজ)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 19, 2026 at 7:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা 19 জানুয়ারি: লেকটাউনে লিওনেল মেসি ও দিয়েগো মারাদোনার মূর্তি বসানো নিয়ে রিপোর্ট তলব করল কলকাতা হাইকোর্ট। ফুটবলের এই দুই মহাতারকার মূর্তি বসানো নিয়ে দায়ের হয়েছে জনস্বার্থ মামলা।

সেই মামলায় সোমবার দমদম পুরসভা এবং রাজ্যকে এ বিষয়ে রিপোর্ট দিতে নির্দেশ দিল প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থ সারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চ । আগামী 3 সপ্তাহের মধ্যে আদালতে রিপোর্ট জমা দিতে হবে ৷

আবেদনকারীর দাবী, মূর্তি দুটি বসানো হয়েছে সরকারি জমিতে ৷ তাছাড়া সরকারি জমিতে এই মূর্তি গুলি থাকায় মানুষের যাতায়াতের ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি হচ্ছে ৷ শুনানিতে সুপ্রিম কোর্টের একটি পর্যবেক্ষণও তুলে ধরা হয় ৷ সেখানে বলা হয়েছে, মানুষের যাতায়াতে বাধা সৃষ্টি করে সরকারি জমিতে কোন মূর্তি বা স্থাপত্য শিল্প করা যাবে না। মামলাকারী স্বদেশ মজুমদারের বক্তব্য, সরকারি জায়গায় মুর্তি বসানোর ব্যাপারে সুপ্রিম কোর্টের স্পষ্ট নির্দেশ থাকার সত্তেও রাজ্যের দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু দক্ষিণ দমদম পুরসভার লেকটাউন এলাকায় আর্জেন্তিনার দুই বিশ্ববন্দিত ফুটবলার মারাদোনা ও লিওনেল মেসির মূর্তি বসিয়েছেন। শুধু তাই নয়, তিনি সল্টলেকে চিতোরের রানা প্রতাপের মূর্তি বসিয়েছেন বিধাননগরের মেয়র শ্রীমতী কৃষ্ণা চক্রবর্তীর সম্মতিতে।

আবেদনকারীর তরফে বাম আমলে জারি রাজ্য সরকারের একটি নির্দেশিকার প্রসঙ্গও তুলে ধরা হয়েছে ৷ 2010 সালে জারি হওয়া ওই বিজ্ঞপ্তিতে রাজ্যের তৎকালীন মুখ্যসচিব এক বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়েছিলেন, সরকারি জায়গায় মন্দির, মসজিদের মতো কোনও কিছু তৈরি যাবে না ৷ নির্দেশিকায় আরও বলা হয়েছিল, সরকারি জমি দখল করে কোনও মূর্তি বসানোও চলবে না। কোনও বেআইনি নির্মান করা যাবে না। রাজ্য সরকারের সেই নির্দেশিকা এখন একজন মন্ত্রীই লঙ্ঘন করেছেন। এমতাবস্থায় মূর্তি দুটি সরকারি জমিতে তৈরি কি না তা জানতে রিপোর্ট চাইল হাইকোর্ট ৷

TAGGED:

STATUE OF LIONEL MESSI KOLKATA
DIEGO MARADONA STATUE LAKETOWN
CAL HC ON MESSI MARADONA STATUE
লেকটাউনে মেসি ও মারাদোনার মূর্তি
CALCUTTA HIGH COURT

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.