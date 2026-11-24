মেডিক্যাল কলেজে ভর্তিতে আর্থিক লেনদেনের অভিযোগ, রিপোর্ট তলব হাইকোর্টের
West Bengal Medical Colleges Admission for Money: নিট-ইউজি উত্তীর্ণদের অনলাইনে কাউন্সেলিংয়ে ভর্তি করাই নিয়ম ৷ অফলাইনে অর্থের বিনিময়ে ভর্তির অভিযোগে মামলা হল আদালতে ৷
Published : November 24, 2026 at 6:20 PM IST
কলকাতা, 24 নভেম্বর: মেডিক্যাল কলেজগুলিতে ডোনার বা ট্রাস্ট কোটা এবং সেন্ট্রাল পুল কোটায় অর্থের বিনিময়ে এমবিবিএস-এ ভর্তি নেওয়ার অভিযোগ উঠল ৷ 2026-27 শিক্ষাবর্ষে ডোনার বা ট্রাস্ট কোটায় ভর্তি হওয়া প্রার্থীদের নিয়োগ বাতিল এবং অনলাইন পোর্টালের বাইরে সমস্ত এমবিবিএস বা বিডিএসে ভর্তি প্রক্রিয়া বন্ধ রাখার আর্জি জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন 2026 সালের সর্বভারতীয় নিট-ইউজি উত্তীর্ণ এক প্রার্থী ।
তাঁর অভিযোগ, গত 11 অগস্ট বিজ্ঞপ্তি দিয়ে কাউন্সেলিং কমিটি অফলাইনে আসন বণ্টনের অনুমতি দিয়েছে ৷ ফলে বেআইনি আর্থিক লেনদেন হচ্ছে মেডিক্যালে ভর্তির ক্ষেত্রে ৷ মঙ্গলবার সেই মামলার শুনানি হয় বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাসে ৷
বিচারপতি প্রশ্ন তুলেছেন, ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিক্যাল কাউন্সেলিং কমিটি অনলাইন কাউন্সেলিং প্রক্রিয়া ছাড়াই সরকারি মেডিক্যাল কলেজগুলিতে কীভাবে ডোনার বা ট্রাস্ট কোটা এবং সেন্ট্রাল পুল কোটায় ভর্তি নিচ্ছে ? তিনি রিপোর্ট তলব করেছেন ৷
ন্যাশনাল মেডিক্যাল কমিশন ও রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সেলিং কমিটিকে আগামী 4 ডিসেম্বর তাদের অবস্থান ব্যাখ্যা করে রিপোর্ট দিতে হবে ৷ রিপোর্টে কাউন্সেলিং কমিটিকে ওই কোটায় ভর্তি প্রার্থীদের বিস্তারিত তথ্য, নম্বর ও র্যাঙ্ক জানাতে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি ৷
প্রসঙ্গত কাউন্সেলিং ছাড়া সমস্ত মেডিক্যাল প্রতিষ্ঠানে নিট-ইউজি’তে ভর্তির ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে ৷ ফলে মেডিক্যাল কাউন্সেলিং কমিটির পদক্ষেপকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয় ৷ শুনানি চলাকালীন আবেদনকারীর আইনজীবী ফিরদৌস শামিম সওয়াল করেন, 11 অগস্ট বিজ্ঞপ্তি দিয়ে কাউন্সেলিং কমিটি অফলাইনে আসন বণ্টনের অনুমতি দিয়েছে ৷ এদিকে টাকার বিনিময়ে পদ বা আসন বিক্রি করা হয়েছে ৷
বিচারপতি অমৃতা সিনহা রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সেলিং কমিটিকে প্রশ্ন করেন, "আপনারা কীভাবে প্রার্থী নিচ্ছেন ? নির্দিষ্ট নিয়ম মেনেই কি ভর্তি প্রক্রিয়া চলছে ? অন্তত যোগ্য প্রার্থীকে ভর্তি নেওয়া হোক ।" এখনও পর্যন্ত কাদের ভর্তি নেওয়া হয়েছে ৷ তাদের বিস্তারিত তথ্য রিপোর্ট দিয়ে জানাতে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি ৷