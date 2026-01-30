বুথে নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা নিয়ে কমিশন আদালতের ঘাড়ে দায় ঠেলছে কেন ? প্রশ্ন প্রধান বিচারপতির

বুথে নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা নিয়ে কমিশন আদালতের ঘাড়ে দায় ঠেলছে কেন ? প্রশ্ন প্রধান বিচারপতির
আসন্ন বিধানসভা ভোটে বুথগুলিতে সুরক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য ৷
Published : January 30, 2026 at 1:45 PM IST
কলকাতা, 30 জানুয়ারি: নির্বাচনী বুথের নিরাপত্তার দাবিতে বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের দায়ের করা জনস্বার্থ মামলায় নির্বাচন কমিশনকে তার বক্তব্য জানাতে নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ বৃহস্পতিবার এই মামলায় প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থ সারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চের বক্তব্য, "নির্বাচন কমিশন এই ব্যাপারে রাজ্যকে পদক্ষেপ করতে নির্দেশ না-দিয়ে কেন আদালতের ঘাড়ে দায় ঠেলছে ?"
নির্বাচন কমিশনকে উদ্দেশ্য করে প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল বলেন, "এটা নির্বাচন কমিশনের কাজ ৷ তারা নির্দেশ দিতে পারে ৷ আদালতের উপর কেন দায় চাপানো হচ্ছে ?" কমিশনের তরফে আইনজীবী এদিন আদালতে জানিয়েছেন, "বুথের নিরাপত্তা সংক্রান্ত কাজ সম্পন্ন করার দায়িত্ব ছিল ম্যাকিনটোশ বার্ন কোম্পানির ৷ কিন্তু তারা রাজ্যের অর্থ দফতরের সঙ্গে কথা বলার পর কাজ থেকে অব্যাহতি নিয়েছে ৷ এটা রাজ্যের দায়িত্ব ৷ এই সংস্থা 40 শতাংশ কাজ করার পর কাজ বন্ধ করে দিয়েছে ৷"
মামলাকারী শমীক ভট্টাচার্যের আইনজীবী আদালতে জানান, "এ ব্যাপারে রাজ্য সরকার অন্তত জানিয়ে দিক বাস্তব পরিস্থিতি কী ? এবং নির্বাচনী বুথের ন্যূনতম নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে নির্দেশ দিক আদালত ৷" প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনকে এক সপ্তাহের মধ্যে তাদের বক্তব্য জানাতে হবে ৷ এই মামলায় প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ কোনও পক্ষের বিরুদ্ধে কোনও মন্তব্য করবে না বলে পরিষ্কার জানিয়ে দেয় ।
আর দু'তিন মাসের মধ্যে রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন হওয়ার কথা ৷ তার আগে গত 13 জানুয়ারি বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য সশরীরে কলকাতা হাইকোর্টে উপস্থিত হয়েছিলেন ৷ তিনি রাজ্যের প্রায় 83 হাজার বুথের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার আবেদন জানান আদালতে ৷
আবেদনে তিনি জানিয়েছিলেন, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের সময় প্রতিটি বুথের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা সুনিশ্চিত করতে নির্বাচনের আগে সুরক্ষা ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে হবে ৷ নিরাপত্তা ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ 'সার্ভে' করার দায়িত্ব আগে যে সংস্থা 'ম্যাকিনটোশ বার্ন'-এর উপর ছিল, তারা ছ'মাস আগে সেই দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছে ৷ তাই সেই দায়িত্ব দ্রুত কোনও উপযুক্ত সংস্থার হাতে দেওয়া হয়, সেই আর্জি জানিয়েছিলেন বঙ্গ বিজেপির অন্যতম শীর্ষ নেতা ৷ রাজ্যের 83 হাজার বুথের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে রাজ্য যদি অপারগ হয় প্রয়োজনে কেন্দ্রকে নির্দেশ দিক আদালত, আর্জিতে জানিয়েছিলেন তিনি ৷