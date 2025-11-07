বাংলাদেশ-পাকিস্তান-আফগানিস্তানের নিপীড়িত ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জেল মুক্তি কীভাবে, কেন্দ্রের কাছে প্রশ্ন হাইকোর্টের

বাংলাদেশ-পাকিস্তান-আফগানিস্তানের নিপীড়িত ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জেল মুক্তি কীভাবে, কেন্দ্রের কাছে প্রশ্ন হাইকোর্টের
বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান থেকে আসা ধর্মীয় হিংসার কারণে ভারতে চলে এসেছেন বহু সংখ্যালঘু শরণার্থী ৷ তাঁদের অনেকে রাজ্যের জেলে বন্দি ৷
Published : November 7, 2025 at 3:56 PM IST
কলকাতা, 7 নভেম্বর: ধর্মীয় নিপীড়নের কারণে বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান থেকে আগত সংখ্যালঘু শরণার্থীরা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন কারাগারে বন্দি ৷ তাঁদের মুক্তির দাবিতে কলকাতা হাইকোর্টে দায়ের হওয়া জনস্বার্থ মামলার শুনানি ছিল শুক্রবার ৷ সেখানে সংখ্যালঘু শরণার্থীদের জেল মুক্তির বিষয়ে কেন্দ্রের মতামত জানতে চাইল আদালত ৷ ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থসারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চ কেন্দ্রের পাশাপাশি রাজ্যের মতামতও আগামী দু'সপ্তাহের মধ্যে আদালতকে জানাতে নির্দেশ দিয়েছে ৷
ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, "তাঁদের (বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান থেকে আগত অত্যাচারিত সংখ্যালঘু শরণার্থী) জন্য কী আইন রয়েছে এবং কীভাবে সুরাহা দেওয়া যেতে পারে সে ব্যাপারে রিপোর্ট দিন।" এই সংক্রান্ত জনস্বার্থ মামলার শুনানিতে কেন্দ্রের তরফে আইনজীবী জানান, এ ব্যাপারে রাজ্য রিপোর্ট দিয়ে জানাক, রাজ্যের কারাগারে কতজন এই ধরনের বন্দি রয়েছেন । তাহলে কেন্দ্রীয় সরকার সেই অনুযায়ী পদক্ষেপ করতে পারে ৷ তিনি আরও উল্লেখ করেন, রাজ্যে এই ধরনের বিচারের জন্য ট্রাইব্যুনাল নেই ৷
ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির বক্তব্য, 2025 সালের 1 সেপ্টেম্বর কেন্দ্রের ইমিগ্রেশন অ্যান্ড ফরেনার্স (এগজেম্পশন) অর্ডার, 2025 অনুযায়ী কী পদক্ষেপ করা হচ্ছে, তা আদালতকে জানাতে হবে ৷
এদিন শুনানিতে মামলাকারীর পক্ষে আইনজীবী অমরজ্যোতি তিওয়ারি জানান, কেন্দ্রীয় সরকার 1 সেপ্টেম্বর, 2025 তারিখের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী ধর্মীয় নিপীড়নের কারণে পাকিস্তান, বাংলাদেশ, আফগানিস্তান থেকে ধর্মীয় সংখ্যালঘু কেউ বিতাড়িত হলে তাঁদের নাগরিকত্বের জন্য জেলে বন্দি রাখা যাবে না ৷ তাঁদের জেল থেকে ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ রয়েছে ৷ কিন্তু রাজ্যের নিম্ন আদালতগুলিতে নানা কারণে তাঁদের জামিন বাতিল করা হচ্ছে ৷
ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি কেন্দ্রের আইনজীবীর কাছে জানতে চান, "কেন্দ্রের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী যাঁরা এখানে জেলবন্দি, তাঁদের জন্য আপনারা কী করছেন ? যাঁরা জেলে রয়েছেন ?" কেন্দ্রের তরফে আইনজীবী বলেন, "এ ব্যাপারে রাজ্য রিপোর্ট দিয়ে জানাক, এই রকম কতজন আছেন ? তাহলে তাঁরা সেই অনুযায়ী পদক্ষেপ করতে পারে ৷ রাজ্যে এই ধরনের ট্রাইব্যুনালও নেই ৷ আইন অনুযায়ী ট্রাইব্যুনাল তৈরি করার কথা ৷"
আফগানিস্তান, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ থেকে ধর্মীয় হিংসার কারণে ভারতে চলে আসা সংখ্যালঘু হিন্দুদের ভারতের বিভিন্ন জেলে আটকে রাখা হয়েছে ৷ তাঁদের মুক্তির আবেদন জানিয়ে গত 3 নভেম্বর, জনস্বার্থ মামলা দায়ের হল কলকাতা হাইকোর্টে ৷