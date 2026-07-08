ভারতীয় নাগরিকত্ব পেলেও শংসাপত্র নিয়ে সমস্যায় শরণার্থীরা, কেন্দ্রকে বক্তব্য জানাতে নির্দেশ হাইকোর্টের

ভারতীয় নাগরিকত্ব পেলেও শংসাপত্র নিয়ে সমস্যায় শরণার্থীরা, কেন্দ্রকে বক্তব্য জানাতে নির্দেশ হাইকোর্টের
সিএএ'র মাধ্যমে ভারতীয় নাগরিকত্ব পাওয়া শরণার্থীরা ভোটার কার্ড, আধার কার্ড পাসপোর্ট পেতে গিয়ে সমস্যায় পড়ছেন ৷ কেন্দ্রের অবস্থান জানতে চাইল আদালত ৷
Published : July 8, 2026 at 7:21 PM IST
কলকাতা, 8 জুলাই: বিদেশ থেকে আগত শরণার্থীরা সিএএ'র মাধ্যমে ভারতীয় নাগরিকত্ব পাওয়ার পরে অন্যান্য শংসাপত্রের জন্য নাম নথিভুক্ত করতে গিয়ে প্রভূত সমস্যায় পড়ছেন ৷ বুধবার এই বিষয়ে আদালতের হস্তক্ষেপ দাবি করে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হল একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ৷
মামলার বিষয় দেখে অবিলম্বে কেন্দ্রীয় সরকারকে এই সমস্যা সমাধানে তাদের অবস্থান জানাতে নির্দেশ দিয়েছেন ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি পার্থ সারথি চট্টোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ ৷ আগামী 31 জুলাই ফের এই মামলার শুনানি ৷
আবেদনকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার দাবি, যে সমস্ত বিদেশি শরণার্থী ভারতীয় নাগরিকত্ব আইন অনুযায়ী নাগরিকত্ব লাভ করেছেন, তাঁরা ভারতীয় নাগরিক হয়েও বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন ৷ আদালতের কাছে সমস্যার বিষয়গুলি তুলে ধরতে গিয়ে সংস্থার তরফে আইনজীবী জানান, তাঁরা ভোটাধিকার পাওয়ার জন্য ভোটার কার্ড, আধার কার্ড ও পাসপোর্টের জন্য আবেদন জানাতে গিয়ে আবেদনপত্রে নির্দিষ্ট কলামে তাঁদের বক্তব্য সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করতে পারছেন না ৷
মামলাকারী পক্ষের আইনজীবী এই সমস্যার উদাহরণস্বরূপ জানান, এই সব আবেদনে প্রয়োজনীয় নথিগুলিতে আবেদন করার সময় নির্দিষ্ট কলামে জন্মস্থানের নামে শুধুমাত্র ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের নামের উল্লেখ রয়েছে ৷ তার বাইরে অন্য কোনও দেশের নামের উল্লেখ নেই ৷ ফলে ভারতের নাগরিকত্ব পাওয়া সেই বিদেশিরা আবেদন দাখিল করতে পারছেন না ৷
ভারতপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি আবেদনকারীর কাছে জানতে চান, অনলাইন বা অফলাইনে আবেদন করে ভুক্তভোগী কি কর্তৃপক্ষের কাছে এই সমস্যার কথা জানিয়েছেন ? মামলাকারী পক্ষের আইনজীবী আদালতকে জানিয়েছেন, বিষয়টি অফলাইনে তাঁদের জানানো হলেও সরকারের কোনও সুস্পষ্ট গাইডলাইন নেই ৷ ফলে এ বিষয়ে তাঁরা কোনও ভাবেই সাহায্য করতে অপারগ ৷ এরপরে কেন্দ্রের অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল ধীরজ ত্রিবেদী আদালতের কাছে বক্তব্য জানানোর জন্য সময় প্রার্থনা করেন ৷
ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি পার্থ সারথি চট্টোপাধ্যায়ের বেঞ্চ আবেদনকারীকে আদালতের সামনে তুলে ধরা সমস্যা সংক্রান্ত নথি পরবর্তী শুনানিতে জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন ৷ পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারকেও এ বিষয়ে তাদের কী অবস্থান, তা জানাতে নির্দেশ দিয়েছেন ৷ মামলার পরবর্তী শুনানি হবে 31 জুলাই ৷