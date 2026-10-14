বেলুনওয়ালা দোকান দিচ্ছে, সিপিএমকে বইয়ের স্টল দিতে দেওয়া হচ্ছে না ! পুলিশি রিপোর্ট তলব হাইকোর্টের

বেলুনওয়ালা দোকান দিচ্ছে, সিপিএমকে বইয়ের স্টল দিতে দেওয়া হচ্ছে না ! পুলিশি রিপোর্ট তলব হাইকোর্টের
Jessore Road Durga Puja CPI(M) Book Stall: দুর্গাপুজোয় সিপিআই (এম)-এর স্টল দেওয়া দিয়ে মামলা গড়াল হাইকোর্টে ৷ পুলিশের রিপোর্ট তলব করলেন বিচারপতি ৷
Published : October 14, 2026 at 2:27 PM IST
কলকাতা, 14 অক্টোবর: দুর্গাপুজোয় বইয়ের স্টল বসাতে দেওয়া হয়নি সিপিআই (এম)-কে ৷ বুধবার এই সংক্রান্ত মামলায় কলকাতা হাইকোর্টে রাজ্য জানিয়েছে, বনগাঁ-যশোর রোডে দুর্গাপুজোয় স্টল দেওয়ার প্রয়োজনীয় অনুমতি নেই বামেদের কাছে ৷ এর পাল্টা বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের রাজ্যকে প্রশ্ন, ওই স্থানে যাদের স্টলের অনুমতি দেওয়া হয়েছে, তাদের সবার প্রয়োজনীয় অনুমতি আছে ?
এই মামলায় আগামিকালই পুলিশের রিপোর্ট তলব করেছেন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য ৷ বনগাঁ থানার আইসিকে অনুসন্ধান করে রিপোর্ট দিতে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি । বনগাঁ-যশোর রোডে দুর্গাপুজোয় বইয়ের স্টল দিতে চায় সিপিআই (এম) ৷ কিন্তু হিন্দু জাগরণ মঞ্চ সেখানে স্টল দিতে বাধা সৃষ্টি করায় কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে বাম দল ৷
এদিন রাজ্যের তরফে অ্যাডভোকেট জেনারেল (এজি) ও অ্যাডিশনাল অ্যাডভোকেট জেনারেল (এএজি) আদালতে জানিয়েছেন, "বনগাঁ মহকুমা শাসকের কাছে আবেদন করা হয়েছে ৷ পিডব্লিউডির জায়গা সেটি ৷ সেই অনুযায়ী আবেদন করতে হয় তাদের কাছে ৷ কিন্তু তাদের কাছে আবেদন করা হয়নি ৷ পুলিশ কী করবে ?"
বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের প্রশ্ন, "গত 60 বছর ধরে স্টল করছে ৷ এখন কী কারণে অনুমতি দেওয়া হল না ? সেখানে কি অন্যদের স্টল দিতে দেওয়া হয়নি ? অন্যদের যদি অনুমতি দেওয়া হয়, তাহলে এদের কেন দেওয়া হবে না ? এই সময় শ'য়ে শ'য়ে স্টল দেওয়া হয় ৷ সবাই পিডব্লিউডি'র অনুমতি নিয়ে স্টল করেছে ? দেখান দেখি ক'জনের অনুমতি আছে ৷ দিনের শেষে দেখা যাবে বেলুনওয়ালা দোকান দিয়েছে গান শটের জন্য, অথচ বুক স্টল দিতে দেওয়া হচ্ছে না ৷"
সিপিআই(এম)-এর পক্ষে আইনজীবী শামিম আহমেদ বলেন, "আমাদের পার্টি অফিসের সামনে হিন্দু জাগরণ মঞ্চের স্টল দিতে দেওয়া হয়েছে ৷ অথচ আমাদের দেওয়া হয়নি ৷" বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য বলেন, "এটা তো লটারির দোকান নয় ! বইয়ের দোকান দিতে গেলে এইভাবে অনুমতি নিতে হবে ? এই অবস্থা ! আমি পুলিশের কাছে রিপোর্ট চাই, ওইখানে পিডব্লিউডি'র অনুমতি নিয়ে ক'টা স্টল হয়েছে ?"
এজি বলেন, "এটা পুলিশের বিষয়ই নয় ৷ পুলিশ কী করবে ?"
আইনজীবী শামিম আহমেদ আরও বলেন, "আমরা পুলিশ-সহ সবার কাছে আবেদন জানিয়েছি ৷ আমরা ওই স্থানে স্টল দিতে গেলে 6 অক্টোবর হিন্দু জাগরণ মঞ্চের বেশ কিছু লোক আসে ৷ বলে স্টল দেওয়া যাবে না ৷ সেই জায়গায় এমন ভাবে হিন্দু জাগরণ মঞ্চ স্টল দিয়েছে, আমাদের সিপিএম পার্টি অফিসে ঢুকতেই অসুবিধা হচ্ছে ৷"
এজি বলেন, "সেই ঘটনায় দু'টি এফআইআর দায়ের হয়েছে ৷ যথাযোগ্য প্রক্রিয়ায় আবেদন করা হয়নি পিডব্লিউডি'র কাছে ৷" বিচারপতি সব পক্ষের বক্তব্য শোনার পর, পুলিশের কাছে রিপোর্ট তলব করে জানতে চেয়েছেন, ওই জায়গায় সিপিএমের স্টল ছাড়া অন্য যে স্টলগুলি রয়েছে, সেগুলি সব অনুমতি নিয়ে করা হয়েছে কি না ৷ পাশাপাশি, মামলাকারীকে হলফনামা দিয়ে তাদের বক্তব্য জানাতে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য ৷
উল্লেখ্য, গত 10 সেপ্টেম্বর বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানান, শারদোৎসব লেখা থাকলে কোনও স্টল করতে দেওয়া হবে না ৷ দুর্গাপুজোয় স্টল দিতে গেলে 'দুর্গাপুজো'ই লিখতে হবে ৷ মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করলেন সিপিএম কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তী। তাঁর দাবি, মূল সমস্যা ‘শারদোৎসব’ নিয়ে নয়, বরং বই ও মুক্তচিন্তা নিয়ে।