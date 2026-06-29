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বিধাননগরের প্রাক্তন মেয়র সব্যসাচী দত্তের বিরুদ্ধে কত মামলা, রাজ্যের কাছে রিপোর্ট চাইল হাইকোর্ট

তোলাবাজির অভিযোগে গ্রেফতার সব্যসাচী দত্ত ৷ তাঁর বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া এফআইয়ার খারিজের আবেদন জানিয়ে তিনি হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেছেন ৷

TMC leader Sabyasachi Dutta
সব্যসাচী দত্তের বিরুদ্ধে কত মামলা ? (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 29, 2026 at 7:58 PM IST

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কলকাতা, 29 জুন: বিধাননগর পুরনিগমের প্রাক্তন মেয়র সব্যসাচী দত্তের বিরুদ্ধে কত মামলা বা অভিযোগ রয়েছে বিভিন্ন থানায় তা জানাতে হবে রাজ্যকে ৷ সোমবার এমনই নির্দেশ দিয়েছেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য ৷

তোলাবাজির অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছেন সব্যসাচী দত্ত ৷ তাঁর বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া এফআইয়ার খারিজের আবেদন জানিয়ে তিনি হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেছেন ৷ পাশাপাশি তিনি জানিয়েছেন, 2028 সালের ঘটনায় এখন পদক্ষেপ করা হচ্ছে ৷ একের পর এক মামলায় জড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে ৷ আদালতে নিয়ে যাওয়ার সময় তাঁকে রীতিমতো হেনস্থা করা হচ্ছে ৷ তাঁর বিরুদ্ধে কী কী অভিযোগ আছে, জানানো হোক। তাহলে তিনি আদালতে জামিনের আবেদন জানাতে পারেন ৷

23 জুলাই মামলার শুনানি। সেদিন রাজ্যকে জানাতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এখন পর্যন্ত কতগুলো মামলা রয়েছে সব্যসাচী দত্তের বিরুদ্ধে, তা আদালতে জানাতে ৷ এদিন সব্যসাচী দত্তের আইনজীবী সন্দীপন গঙ্গোপাধ্যায় জানান, এখনও তাঁর বিরুদ্ধে দু'টি মামলার তদন্ত চলছে ৷ বিধাননগর উত্তর থানার মামলায় গ্রেফতার করা হয়। পরে আরও একটি মামলায় শোন অ্যারেস্ট করা হয়েছে ৷

বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য এদিন নির্দেশ দিয়েছেন, তাঁর বিরুদ্ধে এই দুটি মামলা ছাড়া আর কী কী মামলা পেন্ডিং রয়েছে, তা জানাতে হবে রাজ্যকে ৷

চলতি মাসের 8 তারিখ অর্থাৎ সোমবার সন্ধ্যা সাড়ে 7টা নাগাদ সব্যসাচী দত্তের রাজারহাটের ফ্ল্যাটে পৌঁছয় বিধাননগর থানার পুলিশ। সেখানে কয়েক ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। রাত 10টা নাগাদ ফ্ল্যাট থেকে আটক করে সব্যসাচী দত্তকে বিধাননগর উত্তর থানায় নিয়ে আসে পুলিশ। সেখানে দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসাবাদের পর রাত 1টা নাগাদ তাঁকে গ্রেফতার করা হয়।

হেফাজতে নিয়ে সব্যসাচীর বিরুদ্ধে যখন তোলাবাজির অভিযোগের তদন্ত চলছে, তদন্তকারীদের হাতে তখন আরও বেশ কিছু অভিযোগ আসে। অভিযোগ, রাজারহাট ও নিউটাউন-সহ বিধাননগর এলাকায় তোলাবাজির একটি সিন্ডিকেটের মাথায় ছিলেন সব্যসাচী ৷ অতীতে বহুবার সব্যসাচী নিয়ন্ত্রিত তোলাবাজি সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে ৷ কিন্তু শাসকদলের নেতা হওয়ায় পুলিশ দাপুটে এই তৃণমূল নেতার টিকি ছুঁতে পারেনি ৷ কিন্তু রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদল হতেই পুলিশের জালে সব্যসাচী ৷

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