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'মিউটেশনের নামে তোলা টাকার হিসেব কোথায় ?', বিধাননগর পুরনিগমের রিপোর্ট চাইল আদালত

বাড়ির মিউটেশন করতে গিয়ে বাড়তি টাকা নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে বিধাননগর পুরনিগমের বিরুদ্ধে ৷ এই মামলায় বিস্তারিত রিপোর্ট চাইল আদালত ৷

Calcutta High Court
কলকাতা হাইকোর্ট (ফাইল ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 1, 2026 at 5:41 PM IST

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কলকাতা, 1 জুলাই: বিধাননগর পুরনিগম বিরুদ্ধে বাড়ির মিউটেশনের নামে বাড়তি টাকা তোলার অভিযোগ উঠেছে ৷ এই অভিযোগে কলকাতা হাইকোর্টে দায়ের হওয়া মামলায় বুধবার বিচারপতি রাজা বসু চৌধুরী রাজ্য ও বিধাননগর পুরনিগম আগামী মঙ্গলবার এই টাকা তোলা সংক্রান্ত যাবতীয় নথি নিয়ে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন ৷

এদিন বিচারপতি বলেন, "আগের রাজ্য সরকারও লিখিতভাবে জানিয়েছিল, সরকার মিউটেশনের সঙ্গে এমন লেভি তোলার কোনও অনুমোদন দেয়নি ৷ নতুন সরকারও সেই একই কথা রিপোর্ট দিয়ে জানিয়েছে ৷ এখন প্রশ্ন, তাহলে এত বছর ধরে যে টাকা তোলা হয়েছে তার হিসেব কোথায় ?"

মামলাকারী তরফের আইনজীবী অরিন্দম দাসের বক্তব্য (ইটিভি ভারত)

মামলাকারীর আইনজীবীরা নথি দিয়ে জানান, এটা একটা প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির নজির ৷ 2017-18 অর্থ বর্ষে তৎকালীন মেয়র সব্যসাচী দত্তের আমলে বোর্ড মিটিংয়ে এমন বাড়তি টাকা তোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় পুরনিগমের ভাঁড়ারে অনটনের যুক্তিতে । বিচারপতি এদিন নির্দেশে উল্লেখ করেন, "তাহলে এত বছর ধরে কত টাকা তোলা হয়েছে তার হিসেব পাওয়া উচিত ।" এরপরেই রাজ্য ও পুরনিগমকে আগামী মঙ্গলবার যাবতীয় এই টাকা তোলা সংক্রান্ত নথি নিয়ে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেন বিচারপতি ৷

মামলাকারী তরফের আইনজীবী অরিন্দম দাস দুর্নীতির উদাহরণ দিতে গিয়ে বলেন, "সল্টলেক সেক্টর ফাইভের যে বহুতলের মিউটেশনের নামে বাড়তি টাকা তোলার অভিযোগে মামলা সেখানে ভ্যালুয়েশন অনুযায়ী যে ফ্ল্যাটের 300 টাকা দেওয়ার কথা, তার থেকে প্রায় দু'লক্ষ টাকা চাওয়া হচ্ছে মিউটেশন করে দেওয়ার জন্য ৷ সেই পদক্ষেপ চ্যালেঞ্জ করে মামলা হয় হাইকোর্টে ৷" স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, তৃণমূল সরকারের আমলের নানা দুর্নীতির অভিযোগের মধ্যে কি তাহলে নতুন সংযোজন বাড়ির মিউটেশনের নামে বাড়তি টাকা তোলার ঘটনা ?

প্রসঙ্গত, কলকাতা পুরনিগম ছাড়া রাজ্যের প্রায় সব পুরসভা মিউটেশনের নামে নাগরিকদের থেকে বাড়ি, ফ্ল্যাট বা যে কোনও নির্মাণের জন্যেই মোটা টাকা কার্যত 'তোলা' আদায় করে বলে অভিযোগ ৷

TAGGED:

MUTATION SURCHARGE
MUNICIPAL CORPORATION MUTATION FEE
CALCUTTA HIGH COURT
মিউটেশনের নামে বাড়তি টাকা
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