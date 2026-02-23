রাজ্যের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ হাইকোর্ট, পূর্ব কলকাতা জলাভূমিতে বেআইনি নির্মাণ ভাঙতে সাহায্য চাইল কেন্দ্রের

রাজ্যের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ হাইকোর্ট, পূর্ব কলকাতা জলাভূমিতে বেআইনি নির্মাণ ভাঙতে সাহায্য চাইল কেন্দ্রের
পূর্ব কলকাতা জলাভূমিতে বেআইনি নির্মাণ সংক্রান্ত মামলায় কেন্দ্রকে যুক্ত করার নির্দেশ দিলেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা ৷
Published : February 23, 2026 at 2:39 PM IST
কলকাতা, 23 ফেব্রুয়ারি: পূর্ব কলকাতা জলাভূমিতে বেআইনি নির্মাণ ভাঙতে রাজ্য সরকার ও পুর কর্তৃপক্ষের ভূমিকায় চরম ক্ষুব্ধ কলকাতা হাইকোর্ট । এবার কেন্দ্রীয় সরকারকে মামলায় যুক্ত করার নির্দেশ দিলেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা ।
বিচারপতির সাফ বক্তব্য, "রাজ্য যদি না-পারে আমি কেন্দ্রের সহযোগিতা চাইব । কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে বেআইনি নির্মাণ ভাঙার কাজ করতে হবে ।" বারবার নির্দেশ দেওয়ার সত্ত্বেও রাজ্য এবং পুরনিগম পদক্ষেপ করছে না বলে উল্লেখ করেন বিচারপতি ।
সোমবার মামলার শুনানির শুরুতেই বিচারপতি সিনহা বলেন, "পূর্ব কলকাতা জলাভূমিতে বেআইনি নির্মাণ বন্ধ করতে কী পদক্ষেপ করা হয়েছে তার বাইরে আদালত কিছু জানতে চায় না । প্রতিদিন রিপোর্ট খালি জমা হচ্ছে । আমি রিপোর্ট দেখতে চাই না । কী পদক্ষেপ করা হয়েছে সেটা জানতে চাই ।"
পূর্ব কলকাতা জলাভূমি কর্তৃপক্ষের তরফে (EKWMA) আইনজীবী সোনাল সিনহা বলেন, "চৌবাগা-সহ বেশ কয়েকটি জায়গায় বেআইনি নির্মাণে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে গেলে যেখানে পুর কর্তৃপক্ষ উপস্থিত ছিল না । বড় আকারে আন্দোলন করছে লোকাল জনতা । একাধিকবার জেলাশাসককে বলা হয়েছে । পার্থ ভৌমিক নামে একজন বেআইনি নির্মাণ ভাঙতে বাধা দিচ্ছে ৷"
এরপর বিচারপতি সিনহা বলেন, "500-এর বেশি বেআইনি নির্মাণ রয়েছে সেগুলো নিয়ে কী ব্যবস্থা করা হয়েছে? আমি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করে ভাঙার নির্দেশ দেব । তাছাড়া উপায় নেই । কোন পার্থ ভৌমিক বেআইনি নির্মাণ ভাঙতে দিচ্ছে না শুনতে চাই না ৷" তারপরেই এদিন পূর্ব কলকাতা জলাভূমির পক্ষে আইনজীবী জানান, আগের নির্দেশ মতো পাঁচটা কাগজে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে বেআইনি নির্মাণ বন্ধ করতে নির্দেশ জারি করা হয়েছে । পাশাপাশি বেআইনি নির্মাণ ভাঙারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।
অন্যদিকে 20 ফেব্রুয়ারি দক্ষিণ 24 পরগনার জেলাশাসক রিপোর্ট দাখিল করেছেন আদালতে । বিচারপতি অমৃতা সিনহা এদিনও শুনানিতে রিপোর্ট দেখার পরই বলেন, "আমি আর রিপোর্ট দেখতে চাই না । কী কাজ করা হয়েছে তা জানতে চাই ।" এরপরই কেন্দ্রকে এই মামলায় যুক্ত করতে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা । তিনি বলেন, "রাজ্য যদি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে না-পারে, কোন পদক্ষেপ নিতে না-পারে তাহলে আদালত কেন্দ্রকে সেই দায়িত্ব দেবে ।" 16 মার্চ মামলার পরবর্তী শুনানি ।