অভিষেকের আপ্তসহায়ক সুমিত রায়ের কেস ডায়েরি চাইল আদালত

অভিষেকের আপ্তসহায়ক সুমিত রায়ের কেস ডায়েরি চাইল আদালত
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্তসহায়ক সুমিত রায়ের বিরুদ্ধে সরকার জমি বিক্রির টাকা আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে ৷ এই মামলায় কেস ডায়েরি আনতে রাজ্যকে নির্দেশ দিল হাইকোর্ট ৷
Published : June 25, 2026 at 3:36 PM IST
কলকাতা, 25 জুন: তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্তসহায়ক সুমিত রায়ের মামলায় রাজ্যকে রিপোর্ট ও কেস ডায়েরি আদালতে জমা দেওয়ার নির্দেশ দিলেন বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত ৷
পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনিতে সরকারি জমি বিক্রি সংক্রান্ত দুর্নীতিতে অভিষেকের আপ্তসহায়ক সুমিত রায়ের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয়েছে ৷ যদিও তার পর থেকে তাঁর হদিশ পাওয়া যাচ্ছে না ৷ তাঁর নামে লুক-আউট নোটিশ জারি হয়েছে ৷
এই মামলায় বৃহস্পতিবার রাজ্যকে কেস ডায়েরি দেখানোর নির্দেশ দিয়েছে আদালত ৷ পাশাপাশি সুমিত রায়কে নিজের বক্তব্যের সমর্থনে অতিরিক্ত হলফনামা দিতে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি ৷ আগামী সোমবার ফের শুনানি এই মামলার ৷
অভিযোগ শালবনবিতে একটি জলের কারখানা তৈরির জন্য 10 লক্ষ টাকা চাওয়া হয় ৷ পরে অভিযোগকারী জানতে পারেন 50 একরের বেশি জমি সন্দেহভাজন ব্যক্তিরা ভুয়ো নথি তৈরি করে বিক্রি করেছেন ৷ পুরো জমিই সরকারি ৷ সেই জমি বিক্রির টাকা হাতে এসেছে সুমিত রায়ের ৷
আদালতে সুমিতের তরফে আইনজীবী জানিয়েছেন, তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের অফিসের একজন কর্মচারী মাত্র ৷ এর আগে সেই দল ক্ষমতায় ছিল ৷ সেই অফিসে কোনও জমি বিক্রির নথি পাওয়া গেলে তাঁকে কেন দায়ী করা হবে ?
এদিকে রাজ্যের তরফে জানানো হয়েছে, পুলিশ এই ঘটনার তদন্ত করে ভুয়ো সিল, স্ট্যাম্প পেয়েছে ৷ পাশাপাশি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান, স্থানীয়রা জানিয়েছে, এলাকার জমি কয়েকজন সন্দেহভাজনকে বিক্রি করেন সুজয় হাজরা ৷ সেই জমি বিক্রির টাকা সুমিত রায়কে পেয়েছিল, যে টাকা ক্যামাক স্ট্রিটের অফিসে গিয়েছিল ৷ আপাতত রাজ্যকে কেস ডায়েরি আদালতে হাজির করতে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি ৷ গত 13 জুন সুমিত রায়ের খোঁজে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালীঘাটের বাড়িতে তল্লাশি চালায় ৷