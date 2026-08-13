দুর্গাপুজোর প্রমোশনের নামে টাকা তোলা ! ইন্দ্রনীল সেন ও তাঁর স্ত্রীর ব্যাঙ্কের নথি চাইল হাইকোর্ট
বুধবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের এজলাসে শুনানি হয় এই সংক্রান্ত মামলার ৷
Published : August 13, 2026 at 8:18 AM IST
কলকাতা, 13 অগস্ট: ইউনেস্কোর নাম করে দুর্গাপুজোর ‘প্রিভিউ শো’ এবং ‘প্রিভিলেজড প্রি-পুজো এন্ট্রি’ টিকিট বিক্রির অভিযোগে বিপাকে প্রাক্তন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন ও তাঁর স্ত্রী মধুছন্দা সেন । এবার এই প্রাক্তন মন্ত্রী ও তাঁর স্ত্রীর মাস আর্ট সংস্থার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের লেনদেন সংক্রান্ত তথ্য তলব করল কলকাতা হাইকোর্ট ৷
বুধবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের এজলাসে এই সংক্রান্ত মামলার শুনানি হয় । শুনানিতে উভয়পক্ষের সওয়াল-জবাব শোনার পর বিচারপতি প্রাক্তন মন্ত্রী ও তাঁর স্ত্রীর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট সংক্রান্ত তথ্য তলব করলেন ৷ 27 অগস্ট এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে বলে আদালত জানিয়েছে ।
উল্লেখ্য, রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর অভিযোগ ওঠে যে দুর্গাপুজোর প্রিভিউ শোয়ের নামে কোটি কোটি টাকা তুলেছিল ইন্দ্রনীল সেনের সংস্থা ৷ এই অভিযোগে কলকাতার বউবাজার থানায় দায়ের হয় এফআইআর । তাঁদের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া সেই এফআইআর খারিজের আবেদন জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন ইন্দ্রনীল সেন ও তাঁর স্ত্রী ।
বুধবার সেই মামলারই শুনানি হয় বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের এজলাসে ৷ বুধবার মামলার শুনানি চলাকালীন ইন্দ্রনীল সেনের আইনজীবী বলেন, ‘‘প্রিভিউ শো পুজোর আগে করা হত । 24টি পুজো কমিটিকে সিলেক্ট করে আয়োজন করা হয় । টিকিটের টাকা নেওয়া হয়েছে । আগে কেউ অভিযোগ করেনি ।’’
অতিরিক্ত অ্যাডভোকেট জেনারেল রাজদীপ মজুমদার সওয়ালে বলেন, ‘‘মন্ত্রীর স্ত্রী ও আরও কয়েকজন একটি সোসাইটি তৈরি করে মাস আর্ট নামে । তাঁরা কলকাতার 24 কমিটির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয় । 2.9 কোটি টাকা আমরা হদিশ পেয়েছি । আমরা ফরেন্সিক অডিট করেছি । রিপোর্ট হাতে এসেছে । ইউনেস্কোর নামে টিকিট বিক্রি হয়েছে । রেসিও অনুযায়ী টাকা ভাগ হতো । বাকি টাকা এঁদের পকেটে যেত ।’’
বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের প্রশ্ন, ‘‘এই সংস্থা দুর্গাপুজো প্রোমোটিং ছাড়া আর কিছু করতো ? মাস আর্টের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট দেখা দরকার । সারাবছর কী লেনদেন হয়েছে, তা দেখা প্রয়োজন ।’’ তার পরই বিচারপতি এবার তাঁদের ব্যাঙ্কের লেনদেন সংক্রান্ত নথি জমা দেওয়ার নির্দেশ দেন ৷