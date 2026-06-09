বেলডাঙার অশান্তিতে NIA তদন্ত চলবে ? রাজ্যের কাছে জানতে চাইল হাইকোর্ট
ভিন রাজ্যে মুর্শিদাবাদের পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যুকে ঘিরে অশান্ত হয়ে উঠেছিল বেলডাঙা ৷ এই ঘটনায় এনআইএ তদন্তের বিরোধিতা করেছিল পূর্বতন রাজ্য সরকার ৷
Published : June 9, 2026 at 5:02 PM IST
কলকাতা, 9 জুন: এখন রাজ্যে ডাবল ইঞ্জিন সরকার ৷ তাহলে মুর্শিদাবাদের বেলডাঙায় পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে যে অশান্তির ঘটনা ঘটেছিল, তার তদন্ত কি এনআইএ করবে ? এই বিষয়ে আগামী বৃহস্পতিবারের মধ্যে রাজ্যকে নিজের অবস্থান জানাতে নির্দেশ দিয়েছেন প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থ সারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চ ৷ ইতিমধ্য়ে গত 5 মে বেলডাঙায় পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যুর প্রতিবাদে অশান্তির ঘটনায় প্রাথমিক রিপোর্ট জমা দিল এনআইএ ।
কলকাতা হাইকোর্ট আগেই বেলডাঙার অশান্তির ঘটনায় এনআইএ প্রাথমিক তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল ৷ কিন্তু তৃণমূল সরকার এনআইএ তদন্তের বিরোধিতা করে আবেদন জানিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টে ৷ বর্তমানে সরকার পরিবর্তন হয়েছে ৷ এখন রাজ্যের চালকের আসনে বিজেপির সরকার ৷
এদিন মামলাটি শুনানির জন্য উঠলে এনআইএ-র পক্ষ থেকে মুখবন্ধ খামে রিপোর্ট দাখিল করা হয়েছে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে ৷ পাশাপাশি রাজ্যের তরফে আইনজীবী জানিয়েছেন, এই ঘটনায় এনআইএ তদন্তের ব্যাপারে রাজ্যের কোনও আপত্তি নেই ৷ তবে ইউএপিএ ধারা লাগু করে তদন্তের পদ্ধতিগত বিষয়ে রাজ্যকে তাদের বক্তব্য জানাতে কিছু সময় দেওয়ার আর্জি জানানো হয় ৷ প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ আগামী বৃহস্পতিবারের মধ্যে রাজ্যকে তাদের বক্তব্য জানাতে নির্দেশ দিয়েছেন ৷
ঝাড়খণ্ডে রাজ্যের এক পরিযায়ী শ্রমিকের রহস্যজনক মৃত্যুর ঘটনায় গত 16 জানুয়ারি অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে মুর্শিদাবাদের বেলডাঙা ৷ আলম শেখ নামের ওই পরিযায়ী খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ ওঠে ৷ তাঁর দেহ রাস্তায় রেখে অবরোধ শুরু হয় ৷ প্রায় 30 ঘণ্টা ধরে জাতীয় সড়ক ও রেল অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান এলাকাবাসীরা ৷
একদিন পর 17 জানুয়ারি অবরোধের নামে কার্যত তাণ্ডব চালান আন্দোলনকারীরা ৷ ভাঙচুর করা হয় রেলের সম্পত্তি ৷ সাংবাদিক নিগ্রহের ঘটনা ঘটে ৷ রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় বেলডাঙা ৷ এই ঘটনায় আদালতের নির্দেশে তদন্তভার নেয় এনআইএ ৷
অভিযুক্তদের গ্রেফতারির পর 15 জন অভিযুক্ত এনআইএ'র বিশেষ আদালত থেকে জামিন পান ৷ কলকাতার এনআইএ'র বিশেষ আদালতের সেই জামিন মঞ্জুরকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে আবেদন জানায় এনআইএ । পাশাপাশি পূর্ববর্তী রাজ্য সরকারের অ্যাডভোকেট জেনারেল-সহ জামিন মঞ্জুর হওয়া অভিযুক্তদের আইনজীবীর দাবি ছিল, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ রয়েছে এই ঘটনায় ইউএপিএ ধারা বলবৎ হবে কি না, সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে কলকাতা হাইকোর্ট ।