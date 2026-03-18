সুষ্ঠু-অবাধ নির্বাচনের দায় নির্বাচন কমিশনের নাকি রাজ্যের ? সরকারকে প্রশ্ন হাইকোর্টের

সুষ্ঠু-অবাধ নির্বাচনের দায় নির্বাচন কমিশনের নাকি রাজ্যের ? সরকারকে প্রশ্ন হাইকোর্টের
আসন্ন ভোটের প্রস্তুতিতে নেমেছে রাজনৈতিক দলগুলি ৷ এর মধ্যে বিজেপির রাজ্য সভাপতির দায়ের করা জনস্বার্থ মামলায় রাজ্যকে মোক্ষম প্রশ্ন আদালতের ৷
Published : March 18, 2026 at 2:12 PM IST
কলকাতা, 18 মার্চ: সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচনে দায়ভার কার- নির্বাচন কমিশন নাকি রাজ্যের ? রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেলের কাছে জানতে চাইল আদালত ৷ বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের দায়ের করা জনস্বার্থ মামলার পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থ সারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চ রাজ্যের কাছে এই বিষয়ে জানতে চেয়েছে ৷ আগামী শুক্রবার পর্যন্ত এই বিষয়ে জবাব দেওয়ার জন্য সময় চেয়েছে রাজ্য ৷
বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করে রাজ্যের সব বুথে নিরাপত্তা-সুরক্ষা সুনিশ্চিতের ব্যবস্থা করার আর্জি জানিয়েছিলেন ৷ সুষ্ঠু-অবাধ নির্বাচন করাতে বুথের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা প্রয়োজন ৷ এ বিষয়ে নির্বাচন কমিশন আদালতে জানিয়েছে, আসন্ন ভোট উপলক্ষ্যে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ৷
রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত এদিন আদালতে বলেন, নির্বাচন কমিশন একটি স্বাধীন সংস্থা ৷ তারা কেন কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে চলবে ? এখানে জনস্বার্থ মামলাটি যিনি দায়ের করেছেন, তিনি বিরোধী রাজনৈতিক দলের রাজ্য সভাপতি ৷ ফলে এটা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, কেন্দ্রই তাঁকে দিয়ে এই জনস্বার্থ মামলা করিয়েছে ৷
প্রধান বিচারপতি তখন রাজ্যের কাছে জানতে চান, কাদের পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধানে নির্বাচন হয় সে বিষয়ে রাজ্যকে আগামী শুক্রবার জানাতে হবে ৷ এদিন নির্বাচন কমিশনের তরফে আদালতে জানানো হয়, কমিশন রাজ্য সরকারের অনুমতি নিয়েই কাজ করে ৷ নির্বাচনের উদ্দেশে আঁটোসাঁটো নিরাপত্তা বলয়ের ব্যবস্থা করা হয় ৷ এর বলয় টপকে কোনও ফ্রাঙ্কেনস্টাইন বা মনস্টারের পক্ষে নির্বাচনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ঘেঁটে দেওয়া সম্ভব নয়।
রাজ্যের এডি কিশোর দত্ত বলেন, "নির্বাচন কমিশন এমন একটি সংস্থা যাদের কাজের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সমর্থনের প্রয়োজন নেই । আমি কেন এখানে মনে করব না যে এই মামলার আবেদনকারী, একটি রাজনৈতিক দলের রাজ্য সভাপতি ৷ কেন্দ্রীয় সরকার তাঁকে দিয়ে ইচ্ছাকৃত ভাবে এই মামলা করিয়েছে ৷ আমি বলছি না, কোনও রাজনৈতিক ব্যক্তি জনস্বার্থ মামলা করতে পারেন না ৷ কিন্তু এই আবেদনটি একটি রাজনৈতিক দলের, যারা কেন্দ্রীয় সরকার এবং নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করে ৷"
আইন অনুযায়ী, ডিস্ট্রিক্ট ইলেকশন অফিসারের উপর তাঁর জেলায় যাবতীয় নির্বাচনের কাজের ভার থাকে ৷ কাদের সেই দায়িত্ব দেওয়া হয়, তা লক্ষ করার বিষয় ৷ কেন্দ্রের তরফে অ্যাডিশনাল সলিসিটর জেনারেল অশোক চক্রবর্তী বলেন, "রাজ্য সরকার একেবারে সর্বসমক্ষে নির্বাচন কমিশন ও কেন্দ্রীয় সরকারকে অপমান করেছে ৷ এটা রেকর্ড করুন ৷" শুক্রবার ফের শুনানি ৷ সেদিন রাজ্যকে জানাতে হবে নির্বাচনের দায়িত্ব কার ৷