ধর্মতলায় একুশে জুলাই পালনে আদালত অবমাননা ! মমতা-অভিষেকের হলফনামা তলব

ধর্মতলায় একুশে জুলাই পালনে আদালত অবমাননা ! মমতা-অভিষেকের হলফনামা তলব
দলের শীর্ষ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা করেছেন অক্ষয়কুমার সারেঙ্গি নামে এক ব্যক্তি ।
Published : July 3, 2026 at 1:08 PM IST
কলকাতা, 3 জুলাই: রাজ্যে পালাবদলের পর 21 জুলাই তৃণমূল কংগ্রেসের শহীদ দিবস পালন আদৌ সম্ভব হবে কি না তা নিয়ে তোলপাড় রাজ্য রাজনীতি ৷ পুলিশের অনুমতি না-পেলেও, একুশে জুলাই পালনের সিদ্ধান্তে এখনও অনড় কালীঘাট তৃণমূল ৷ এরই মাঝে গত বছরের শহীদ দিবসের অনুষ্ঠানকে ঘিরে তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা চলছে কলকাতা হাইকোর্টে ৷ সেই মামলায় তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হলফনামা তলব করল আদালত ৷
কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ অমান্য করে 2025 সালে 21 জুলাই রাস্তা আটকে ধর্মতলায় তৃণমূলের সভা হয়েছিল ৷ এই অভিযোগ তুলে মামলা হয়েছে কলকাতা হাইকোর্টে ৷ সেই মামলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগ তোলা হয়েছে ৷ এবিষয়েই মমতা ও অভিষেকের হলফনামা তলব করেছে হাইকোর্ট । বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিচারপতি অপূর্ব সিনহা রায়ের ডিভিশন বেঞ্চ চার সপ্তাহের মধ্যে তাঁদের হলফনামা দিয়ে নিজেদের বক্তব্য জানাতে নির্দেশ দিয়েছেন । 17 অগস্ট ফের এই মামলার শুনানি হবে ।
আদালত অবমাননার মামলায় শুক্রবার বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চে আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হয়ে সওয়াল করতে চান । আদালত জানতে চায়, "তাহলে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হয়ে কে বলবেন ?" তবে অভিষেকের হয়ে এদিন কোনও আইনজীবী আদালতে ছিলেন না । শেষ পর্যন্ত আদালত জানিয়ে দেয় যে, চার সপ্তাহের মধ্যে মমতা ও অভিষেককে এ বিষয়ে হলফনামা দিতে হবে । পরের দু'সপ্তাহে মামলাকারী হলফনামা দিয়ে নিজেদের বক্তব্য জানাবে । 17 অগস্ট এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে বলে জানিয়েছেন বিচারপতি ।
মামলাকারীর আইনজীবী শ্রীকান্ত দত্ত জানান, 2015 সালে একটা জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য ও বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বেঞ্চে । সেই মামলায় 2018 সালে আদালত নির্দেশ দেয় যে, কোনও সরকারি জায়গা বন্ধ করে কোনও সভা বা মিছিল করা যাবে না ৷ তারপরেও বছর বছর 21 জুলাই ধর্মতলায় রাস্তা আটকে তৃণমূলের শহীদ দিবসের সভা আয়োজিত হয়েছে বলে জানান আইনজীবী ৷ এর বিরুদ্ধে দলের শীর্ষ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা করেছেন অক্ষয়কুমার সারেঙ্গি নামে এক ব্যক্তি ।
গত 19 জুন মামলার শুনানিতে বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিচারপতি অপূর্ব সিনহা রায়ের ডিভিশন বেঞ্চ তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে নোটিশ জারি করার নির্দেশ দিয়েছিলেন । এবার আদালত এই বিষয়ে তাঁদের হলফনামা তলব করল ৷