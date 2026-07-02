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হাইকোর্টে মিলল না স্বস্তি! 'ফ্রিজ'ই থাকছে কালীঘাট তৃণমূলের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, তলব নথি

এইচডিএফসি ব্যাংকের সেন্ট্রাল প্লাজা ব্রাঞ্চের ম্যানেজারকে আগামী বুধবার তৃণমূল কংগ্রেসের আর্থিক তহবিলের মোট আমানত, ব্যাংকের লেনদেন সংক্রান্ত তথ্য নিয়ে হলফনামা দিতে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি ।

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হাইকোর্টে স্বস্তি মিলল না কালীঘাট তৃণমূলের ! (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 2, 2026 at 1:40 PM IST

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কলকাতা, 2 জুলাই: কালীঘাট তৃণমূল কংগ্রেসের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে আর্থিক লেনদেন আপাতত বন্ধই থাকছে ৷ তাদের পক্ষ থেকে এই আর্থিক লেনদেন চালু রাখার যে আর্জি জানানো হয়েছিল, তা নিয়ে আপাতত কোনও সুরাহা হল না । ওই অ্যাকাউন্টের আর্থিক লেনদেন নিয়ে এদিন হলফনামা তলব করেছে কলকাতা হাইকোর্ট ।

এইচডিএফসি ব্যাংকের সেন্ট্রাল প্লাজা ব্রাঞ্চের ম্যানেজারকে আগামী বুধবার তৃণমূল কংগ্রেসের আর্থিক তহবিলের মোট আমানত, ব্যাংকের লেনদেন সংক্রান্ত তথ্য নিয়ে হলফনামা দিতে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য । আগামী আট জুলাইয়ের মধ্যে এই নথি চেয়েছে আদালত । ওই দিনই ফের এই মামলার শুনানি হবে ৷

উল্লেখ্য, কালীঘাট তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্যে ডামাডোল চলায় কোষাধ্যক্ষ অরূপ বিশ্বাস ব্যাংককে চিঠি দিয়ে আপাতত লেনদেন বন্ধ রাখার আর্জি জানিয়েছিলেন । পুলিশ 18 জুন এফআইআর দায়ের করে এই ঘটনায় তদন্ত শুরু করে । ফ্রিজ করে রাখা হয়েছে ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট । সেই অ্যাকাউন্টের লেনদেন চালু করতে কলকাতা হাইকোর্টে আবেদন জানিয়েছিল কালীঘাট তৃণমূল ।

বৃহস্পতিবার মামলার শুনানিতে কালীঘাট তৃণমূল কংগ্রেসের আইনজীবী রুদ্র নন্দী বলেন, "অরূপ বিশ্বাস, যিনি কোষাধ্যক্ষ ছিলেন, তাঁর চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে তিনটি অ্যাকাউন্টে লেনদেন বন্ধ করে দেওয়া হয় ।" তৃণমূল কংগ্রেসের আইনজীবী কিশোর দত্ত তখন বলেন, "তিনটি নয়, আরও অন্তত পাঁচটি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে শুধুমাত্র সন্দেহের কারণে লেনদেন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে । যাতে কোনও বেআইনি লেনদেন না-হয়, সেজন্য ব্যাংকে চিঠি দেওয়া হয়েছিল ।"

এই বক্তব্য শুনে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য বলেন, "এবিষয়ে কোনও অন্তর্বর্তী নির্দেশ দেওয়া যাবে কি না, আজকে কোর্ট শুধুমাত্র তা বিচার করবে । অভিযোগ দায়ের হয়েছে । পুলিশ তদন্ত করছে। এই মুহূর্তে আদালতের হস্তক্ষেপ করা কি উচিত ? আদালতের দেখা দরকার যে, তদন্তের প্রয়োজনে তিনটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বন্ধ রাখার আদৌ প্রয়োজন আছে কি না । তবে অভিযোগ যখন দায়ের হয়েছে, তখন তদন্তের স্বার্থে তো ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বন্ধ রাখাই শ্রেয় !"

বিচারপতি একথা বলার পর রাজ্য পুলিশের পক্ষে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহেতা বলেন, "এই অ্যাকাউন্টের টাকা যাতে সাইফন (বিদেশে চালান) না-হয় সেটা দেখা প্রয়োজন ।" জবাবে বিচারপতি বলেন, "আমি ব্যাংকের থেকে এবং অন্যান্য সব পক্ষের থেকে হলফনামা তলব করব । তারপর এই মামলার শুনানি করা হবে । তবে আপাতত যাতে পার্টি প্রতিদিনের খরচ চালাতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে । 18 জুন এবিষয়ে অভিযোগ দায়ের হয়েছে এবং অভিযোগ যেটা দায়ের হয়েছে তাতে সুনিশ্চিত কোনও কারণ উল্লেখ করা হয়নি ।"

কালীঘাট তৃণমূল পক্ষের আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি তাঁর সওয়ালে এদিন বলেন, "সংবিধানের 19 ধারা অনুযায়ী পুলিশ কোনও রাজনৈতিক দলের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করতে পারে ? রাজনৈতিক কাজে বাধা সৃষ্টি করতে পারে ? 18 জুন যে এফআইআর দায়ের হয়েছে সেই পরিপ্রেক্ষিতে সব অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে । একটা রাজনৈতিক দল নির্বাচনে পরাজিত হয়েছে দেখে এই ভাবে তাদের কার্যকলাপ বন্ধ করে দেওয়ার প্রচেষ্টা করা যায় ? আদালত কিছু দেখার আগেই পুলিশ সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছে । সবগুলো অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করে দেওয়া হয়েছে । আদালত যদি হস্তক্ষেপ না-করে, তাহলে তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যকলাপ বন্ধ করে দেওয়ার প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে ।"

তবে পালটা সওয়ালে অভিযোগকারী অরূপ বিশ্বাসের পক্ষের আইনজীবী নিরাজ কিষাণ কল বলেন, "আমার অভিযোগের পর 5 জুন নতুন একজনকে কোষাধ্যক্ষ হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছে । কে রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিত্ব করবে সেটা এখন নির্বাচন কমিশন ঠিক করবে । এই পরিস্থিতিতে এই মামলা আদৌ গ্রহণযোগ্যই নয় ।"

দুপক্ষের এই সওয়াল শুনে বিচারপতি বলেন, "আমি সেই বিষয় নিয়ে বিচার করতে বসিনি । গত 18 জুন পুলিশ এফআইআর দায়ের করে যে তদন্ত শুরু করেছে, আদালত সেই বিষয়ে জানতে চায় । পাশাপাশি আদালত ব্যাংকের কাছে আর্থিক লেনদেনের নথি চাইবে ।"

তুষার মেহেতা তখন বলেন, "কোনও নিরপেক্ষ এজেন্সিকে দায়িত্ব দেওয়া হোক ৷ এই মুহূর্তে অ্যাকাউন্ট থেকে টাকার লেনদেন আদৌ চলতে পারে কি না । পার্টির মধ্যে দুটো গ্রুপ তৈরি হয়েছে । কারা অর্থ খরচ করবে, সেই প্রশ্ন রয়েছে । সেই জন্যই এখন লেনদেন বন্ধ রাখা উচিত । দুটি গ্রুপের প্রত্যেকেই যদি দাবি করে আমরা রিয়েল, সেক্ষেত্রে ঝামেলা সৃষ্টি হতে পারে । সেই জন্যই লেনদেন বন্ধ রাখা উচিত ।"

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CAL HC SEEKS AFFIDAVIT
কালীঘাট তৃণমূলের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট
কলকাতা হাইকোর্ট
CALCUTTA HIGH COURT

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