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এক্সপ্রেসের খালি বার্থ সবজির মতো বিক্রি করেন TTE-রা ! সর্বোচ্চ শাস্তির নির্দেশ হাইকোর্টের

দেশের সমস্ত রেল জোনের জেনারেল ম্যানেজারদের কড়া নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের ৷ বলা হয়েছে, দোষীদের যেন কড়া শাস্তি দেওয়া হয় ৷

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ট্রেনের আসন (RKC)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 13, 2026 at 3:52 PM IST

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কলকাতা, 13 জুলাই: অনেকে ট্রেনের টিকিট কনফার্ম না-হলেও ট্রেনে উঠে পড়েন। এই ভেবে যে, কোনও সমস্যা হবে না। টিটিই-র সঙ্গে কিছু একটা ব্যবস্থা করে নেওয়া যাবে। যাত্রীদের এমন দাবি দেখে, প্রায়শই আসন বিক্রি করে থেকেন টিটিই-রা ৷ কিন্তু এবার এই ধরনের ঘটনায় কড়া শাস্তির নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট ৷

সোমবার হাইকোর্টে বিচারপতি রাজশেখর মান্থা নেতৃত্বাধীন ডিভিশন বেঞ্চ বলে, "ট্রেনের ফাঁকা বার্থ বা আসনগুলি এক শ্রেণির 'ট্রাভেলিং টিকিট পরীক্ষক' (টিটিই) বাজারের সবজির মতো বিক্রি করে থাকেন ৷ এই বিষয়টি হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণে এসেছে ৷ তাই কলকাতা হাইকোর্ট দেশের সমস্ত রেল জোনের জেনারেল ম্যানেজারদের নির্দেশ দিয়েছে, দোষীদের বিরুদ্ধে যেন সর্বোচ্চ শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়। কারণ, এমনই এক ঘটনার জেরে নেশাজাত দ্রব্য খাইয়ে লুটপাটের শিকার হওয়া এক যাত্রীর মৃত্যু পর্যন্ত হয়েছিল।"

সাধারণত দু'টি জায়গায় টিকিট পরীক্ষা করা হয়। প্রথমত, ভ্রমণের সময় ট্রাভেলিং টিকিট এক্সামিনার (TTE) ট্রেনের ভিতরে যাত্রীদের টিকিট পরীক্ষা করেন। স্টেশনেও আরেকবার টিকিট পরীক্ষা হয় ৷ স্টেশন থেকে বের হওয়ার সময় TC অর্থাৎ টিকিট চেকার যাত্রীদের টিকিট পরীক্ষা করেন।

আদালত এদিন উল্লেখ করে 2009 সালের ফেব্রুয়ারি মাসে নিউ জলপাইগুড়ি থেকে শিয়ালদাগামী তিস্তা তোর্সা এক্সপ্রেসে অসংরক্ষিত (Unreserved) টিকিট কেটে ওঠা দুই ব্যক্তি এক টিটিই-কে টাকা দিয়ে বার্থ বা সিট নিয়েছিলেন। এরপর দুই দুষ্কৃতী তাঁদের মূল্যবান সামগ্রী লুট করার জন্য নেশাজাত দ্রব্য খাওয়ায় ৷ নেশাজাত দ্রব্য বা ঘুমের ওষুধ প্রয়োগের ফলে তাঁদের মধ্যে একজনের মৃত্যু হয় ৷ ময়নাতদন্তে জানা যায়, ওই ব্যক্তির আগে থেকেই কিছু শারীরিক অসুস্থতা বা কো-মর্বিডিটি ছিল। এই ঘটনায় অলোক ঘোষ ও গোপাল মিস্ত্রিকে দোষীসাব্যস্ত করা হলেও পরবর্তীতে তারা জামিনে মুক্তি পায়।

বিচারপতি রাজশেখর মান্থার নেতৃত্বাধীন ডিভিশন বেঞ্চ এদিন জানায়, যেসব টিটিই ট্রেনের ফাঁকা বার্থ বাজারের সবজির মতো বিক্রি করেন, তাঁদের সর্বোচ্চ শাস্তি দিতে হবে ৷ আদালত এই রায়ের একটি প্রতিলিপি পূর্ব রেল এবং দেশের অন্যান্য রেল জোনের জেনারেল ম্যানেজারদের কাছে পাঠাতে বাধ্য হচ্ছে।

শুধুমাত্র চুরির ঘটনা যে ঘটে এমনটা নয় ৷ এক যাত্রীর মৃত্যুর কারণ হিসেবেও এই ধরনের আচরণকে চিহ্নিত করে আদালতের পর্যবেক্ষণ , "এমন অনেক ঘটনা রয়েছে যা নথিবদ্ধ হয়নি ৷ অথচ ছোটখাটো চুরির শিকার হওয়া ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে তা অত্যন্ত গুরুতর শারীরিক পরিণতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।" গত সপ্তাহে এই মামলায় ডিভিশন বেঞ্চ আরও বলে, "এই ধরনের অপরাধের সূত্রপাত টিটিই-দের হাত ধরেই হয়। তাঁরা তাঁদের কর্তব্য অবহেলা করে চলেছেন, যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক বিষয়।"

তদন্তে একাধিক ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকায় আদালত পুলিশের ভূমিকারও তীব্র সমালোচনা করে। বিচারপতিদের পর্যবেক্ষণ, পুলিশ কর্তৃপক্ষের কাছে প্রত্যাশা করা হয় যে তারা তদন্ত পরিচালনায় আরও আন্তরিক, যত্নবান ও নিষ্ঠাবান পদক্ষেপ নেবে, যাতে ভারতীয় রেলে ভ্রমণকারী যাত্রীদের জীবন ও স্বাধীনতা আরও সুরক্ষিত থাকে। কিন্তু তা হচ্ছে না ৷

TAGGED:

CALCUTTA HIGH COURT
কলকাতা হাইকোর্ট
TTES SELL EMPTY BERTHS
খালি বার্থ
CAL HC ON TTES SELL EMPTY BERTHS

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