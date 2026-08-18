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ঋতব্রত 'অস্থায়ী' বিরোধী দলনেতা ! দু'মাসের মধ্য়ে মামলার নিষ্পত্তি সিঙ্গল বেঞ্চে

হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ, ঋতব্রতকে বিরোধী দলনেতা নিযুক্ত করার ফলে স্পিকারের সিদ্ধান্ত নিয়ে একাধিক আইনি প্রশ্ন তৈরি হয়েছে। সেগুলোর বিচার হবে একক বেঞ্চই ।

leader of opposition appointment issue
বিরোধী দলনেতার পদ নিয়ে বিতর্ক এখনও চলছে (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 18, 2026 at 6:23 PM IST

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কলকাতা 18 অগাস্ট: আপাতত বিরোধী দলনেতার পদে বহাল থাকবেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে তাঁর নিয়োগ সংক্রান্ত আইনি জটিলতার নিষ্পত্তি আগামী দু'মাসের ভিতরে করবে কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চ। এমন নির্দেশ দিয়ে এ সংক্রান্ত মামলা একক বিচারপতির বেঞ্চে ফেরত পাঠিয়েছে ডিভিশন বেঞ্চ।

মঙ্গলবার বিচারপতি শম্পা সরকার ও বিচারপতি অজয় কুমার গুপ্তার বেঞ্চ এমনই নির্দেশ দিয়েছে। পাশাপাশি ঋতব্রতর বিরোধী দলনেতা পদে নিযুক্তিকে আপাতত "অস্থায়ী নিয়োগ "হিসেবেই বিবেচনা করা হবে বলেও জানিয়েছে বেঞ্চ। মানে বিরোধী দলনেতাকে ঘিরে তৈরি হওয়া বিতর্কের অবসান করার ভার থাকছে বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের সিঙ্গেল বেঞ্চের উপর। ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছে, সব পক্ষের হলফনামার ভিত্তিতে এই মামলার শুনানি করে নিষ্পত্তি করবেন বিচারপতি রাও।

দু'পক্ষের আইনজীবীর বক্তব্য (ইটিভি ভারত)

সিঙ্গল বেঞ্চে মামলার বিবরণ

তৃণমূলের বহিস্কৃত বিধায়ক ঋতব্রতকে বিরোধী দলনেতা নিযুক্ত করার স্পিকারের সিদ্ধান্ত চ্যালেঞ্জ করে তৃণমূল নেতা শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় প্রথমে সিঙ্গেল বেঞ্চ মামলা করেন। মামলার শুনানিতে স্পিকারের সিদ্ধান্ত নিয়ে একাধিক বার প্রশ্নও তুলেছিল আদালত। বিচারপতি প্রথমেই জানতে চান, শোভনদেবকে বিরোধী দলনেতা করা সংক্রান্ত দাবি বিধানসভার স্পিকারের কাছে জমা পড়ে 19 মে । এরপর তিনি বেশ কয়েকদিন কোনও সিদ্ধান্ত নেননি । জুন মাসের 3 তারিখ ঋতব্রত বিরোধী দলনেতার মর্যাদা পান। ততদিনে তৃণমূল তাঁকে দলবিরোধী কাজের জন্য বহিস্কার করছে। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ তৃণমূল বিধায়কের সমর্থন পত্র স্পিকারের কাছে জমা দিয়ে বিরোধী দলনেতা হওয়ার দাবি জানান ঋতব্রত। সেই দাবি মেনে নেন স্পিকার। এখানেই আদালতের প্রশ্ন, শোভনদেবে পক্ষে চিঠি পাওয়ার পরও এতদিন কেন অপেক্ষা করলেন স্পিকার ?

জবাবে বিধানসভা স্পিকারের পক্ষ থেকে জানানো হয় তাঁর কাছে 19 মে বিরোধী দলনেতা নিযুক্ত করার ব্যাপারে চিঠি এসেছিল তাতে বিরোধী দলের বিজয়ী বিধায়কদের কবে বৈঠক হয়েছিল এবং মিটিংয়ে রেজল্যুশন হয়েছিল কিনা তা স্পষ্ট করে বলা ছিল না । এই জটিলতা তৈরি হওয়ায় তিনি অপেক্ষা করেছিলেন। 3 জুন বিধানসভার বিরোধী রাজনৈতিক দলের 80 জন বিধায়কের মধ্যে থেকে 56 জন সশরীরে হাজির হয়ে প্রস্তাব দেন বিরোধী দলনেতা ও চিফ হুইপ নিযুক্ত করা নিয়ে। সেই মতো 3 জুন স্পিকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

কল্যাণের প্রশ্ন

স্পিকারের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে পালটা তৃণমূলের আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রশ্ন তোলেন, "ঋতব্রত এবং অন্যান্যরা কে ? তাঁরা কি পার্টির প্রেসিডেন্ট নাকি সেক্রেটারি ? বিরোধী দলনেতা কে ঠিক করবেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ?" তিনি আরও জানান , 6 মে দলের অন্দরে মৌখিক ভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় -বিরোধী দলনেতা নিযুক্ত করা হবে শোভন দেব চট্টোপাধ্যায়কে। পরে 19 মে রেজ্যলুশন করা হয়।

আইনজীবী সাংসদের বক্তব্য, 9 মে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক হিসেবে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় স্পিকারকে চিঠি দিয়েছিলেন বিরোধী দলনেতা নিযুক্ত করার জন্য। কিন্তু তিনি তা করেননি। তিনি দীর্ঘদিন অপেক্ষা করে আচমকা 3 জুন বিরোধী দলনেতা হিসেবে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিযুক্ত করে দিয়েছেন। স্পিকারকে চিঠি দিয়ে জানানোর পরও তিনি কেন অপেক্ষা করলেন ?

কল্যাণকে বলতে শোনা যায়, "স্পিকার পদটি গনতান্ত্রিক সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদ। সেটাকে কলুষিত করেছেন এই স্পিকার। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় একটা শাসক দল থাকবে। একটা বিরোধী দল। তারা সাংবিধানিক কাঠামোর ভিতরে থেকে বিরোধিতা করবে। সেটাকে ধবংস করা হচ্ছে। তৃণমূল কংগ্রেস 40 শতাংশ ভোট পেয়েছে। যদি বিরোধী দলনেতাই না থাকে তাহলে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ক্ষতি। ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে ফের নির্বাচনে লড়াই করে জিতে আসতে বলা হোক। ঋতব্রত দলের থেকে 26 লক্ষ টাকা নিয়েছিলেন নির্বাচনে লড়াই করার জন্য। তারপর উলুবেড়িয়া পূর্ব থেকে তিনি জিতে এসেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতীকে।" এবার মামলা ফিরল সিঙ্গল বেঞ্চে ।

কুণালের আক্রমণ

বিরোধী দলনেতা সংক্রান্ত মামলা নিয়ে ডিভিশন পর্যবেক্ষণের পর ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে তীব্র আক্রমণ করলেন কালীঘাট তৃণমূলের বিধায়ক কুণাল ঘোষ । তিনি বলেন, "ওরা বিজেপির বিটিম। বিজেপির দয়ায় পদ পেয়েছেন। আর তাই প্রথম দিন থেকে বিধানসভার ভিতর বিজেপির সমালোচনা করছিলেন না। কারণ ওঁরা জানেন সমালোচনা করলে, বিজেপির দাদারা বকাবকি করবেন । একমাত্র আমরা বিজেপির সমালোচনা করছি। আমোদের চাপে পড়ে ওদের কখনও কখনও বিজেপির বিরুদ্ধে দু-একটা কথা বলতে হচ্ছে। আজ হাইকোর্ট বিরোধী দলনেতাকে অস্থায়ী বলেছে । আইনে যাই থাকুক আর বিধানসভায় যাই হোক না কেন- হাইকোর্টের এই ঘোষণার পর তাঁদের নিজেদেরও মনে হওয়া উচিত যে তাঁরা অস্থায়ী!"

TAGGED:

RITABRATA BANERJEE TO REMAIN LOP
WEST BENGAL LEGISLATIVE ASSEMBLY
CAL HC ON LOP ISSUE
বিরোধী দলনেতা বিতর্ক
CALCUTTA HIGH COURT

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