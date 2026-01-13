IPAC মামলার শুনানিতে এজলাসে শুধু আইনজীবীরা, বিজ্ঞপ্তি জারি হাইকোর্টের
গত শুক্রবার অতিরিক্ত ভিড়ের জেরে আইপ্যাক মামলার জোড়া শুনানি ভেস্তে যায় ৷ বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ এজলাস ছেড়ে চলে যান ৷
Published : January 13, 2026 at 9:54 PM IST
কলকাতা, 13 জানুয়ারি: আইপ্যাক মামলার শুনানির সময় এজলাসে অতিরিক্ত ভিড় হয়েছিল ৷ আর তাই গত শুক্রবার মামলার শুনানি মুলতবি রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ ৷ এবার এজলাসে আইনজীবীদের প্রবেশ নিয়ে বিধিনিষেধ জারি করলেন ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ৷ নির্দেশিকা জারি করে মঙ্গলবার তিনি জানিয়ে দিলেন, " এই মামলার সঙ্গে যুক্ত নন এমন কোনও আইনজীবী এজলাসে প্রবেশ করতে পারবেন না ৷ মামলার পুরো শুনানি লাইভ স্ট্রিমিং করা হবেও বলে জানা গিয়েছে ৷ বুধবার আইপ্যাকের জোড়া মামলার শুনানি হওয়ার কথা ৷ ইতিমধ্যে ইডির পক্ষ থেকে সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করা হয়েছে ৷ ফলে আগামিকাল এই মামলার শুনানি কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি করেন কি না, সেদিকে লক্ষ রয়েছে সব পক্ষের ৷
গত বৃহস্পতিবার আইপ্যাকের কর্ণধার প্রতীক জৈনের বাড়ি এবং সংস্থার সল্টলেকের দফতরে ইডি'র তল্লাশি অভিযানের বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে তৃণমূল ৷ তাদের দাবি, তল্লাশির সময় ইডি যে সব নথি বাজেয়াপ্ত করেছে, সেগুলি প্রকাশ করা যাবে না ৷ তাছাড়া যাতে কোনওভাবে অপব্যবহার করা না হয় সেটাও নিশ্চিত করতে হবে ৷ এই মর্মে শুক্রবার কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার কাজে নিয়ন্ত্রণের নির্দেশ চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টে আবেদন জানিয়েছে রাজ্যের শাসকদল ৷ এদিকে সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার আগে ইডি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও পুলিশের কয়েকজন শীর্ষ কর্তাদের বিরুদ্ধে সিবিআই তদন্তের আবেদন জানিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টে ৷ এই দুটি মামলারই শুনানি হওয়ার কথা ৷
আর কয়েক মাসের মধ্যে রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন ৷ তার আগে গত সপ্তাহে তৃণমূলের পরামর্শদাতা সংস্থা আইপ্যাকের কর্ণধার প্রতীক জৈনের বাড়ি ও আইপ্যাকের দফতরে ইডির তল্লাশি চালানোর সময় দু'জায়গাতেই হাজির হন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তিনি বেশ কিছু ফাইল, ল্যাপটপ, হার্ডডিস্ক নিয়ে বেরিয়ে আসেন ৷ ইডি এবং বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে তোপও দাগেন মুখ্যমন্ত্রী ৷
এই ঘটনায় সেদিনই কলকাতা হাইকোর্টে বিচারপতি শুভ্রা ঘোষের বেঞ্চে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে ইডি ৷ পরে ওই একই বেঞ্চে ইডি'র বিরুদ্ধে পাল্টা গুরুত্বপূর্ণ নথি ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগ জানিয়ে আবেদন জানান আইপ্যাকের ডিরেক্টর প্রতীক জৈন ৷ তিনি ইডি'র তল্লাশিতে স্থগিতাদেশ জারি করার আবেদনও জানান ৷
অন্যদিকে, সোমবার আইপ্যাকের দফতরে তল্লাশির ঘটনায় সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে ইডি ৷ বাংলার মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে রাজ্য পুলিশের ডিজি এবং কলকাতার পুলিশ কমিশনারের বিরুদ্ধে সিবিআই তদন্তের দাবিতে শীর্ষ আদালতে আবেদন জানিয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা ৷ ইডির দাবি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে বাকিরা আইন অনুযায়ী সংগঠিত টাকার নয়ছয় সংক্রান্ত তল্লাশিতে বাধা দিয়েছেন, তদন্তের সঙ্গে যুক্ত নথি এবং ডিজিটাল ডিভাইস ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছেন ৷ এ ব্যাপারে 2014 সালে হওয়া উত্তরপ্রদেশ সরকারের সঙ্গে ললিতা কুমারির মামলার কথাও আদালতে উল্লেখ করা হয় ইডি'র তরফে ৷ ওই মামলায় সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ ছিল এই ধরনের ঘটনায় এফআইআর করা বাধ্যতামূলক ৷