সংরক্ষিত শ্রেণির প্রার্থী মেধার ভিত্তিতে জেনারেল তালিকায় গেলেও, ওই শ্রেণির সুবিধাও পাবে: হাইকোর্ট

বিচারপতি জানান, ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী সংরক্ষিত শ্রেণির একজন প্রার্থীকে সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা যায় না। মেধার কারণে ওই প্রার্থী জেনারেল হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

Calcutta High Court
কলকাতা হাইকোর্ট (ইটিভি ভারত)
Published : December 2, 2025 at 7:30 PM IST

কলকাতা, 2 ডিসেম্বর: সংরক্ষিত শ্রেণির কোনও প্রার্থী সংশ্লিষ্ট শ্রেণির প্রার্থীদের 'কাট অফ নম্বর' থেকে বেশি পেলে তাঁকে জেনারেল ক্যাটেগরি তালিকাভুক্ত করা হয় ৷ ওই প্রার্থীকে একইসঙ্গে সংরক্ষিত শ্রেণির সুবিধাও দিতে হবে বলে মঙ্গলবার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ বিচারপতি অমৃতা সিনহা এদিন এক যোগ্যপ্রার্থীর দায়ের করা মামলায় স্কুল সার্ভিস কমিশনকে এই নির্দেশ দিয়েছেন।

এক চাকরিপ্রার্থী কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন অনেক নম্বর পেলেও তার সংরক্ষিত শ্রেণির সুবিধাও যাতে তার হাতছাড়া না-হয় সেই দাবিতে । সুপ্রিম কোর্ট 26 হাজার চাকরি বাতিলের নির্দেশের পর স্কুল সার্ভিস কমিশন দু'দফায় পরীক্ষা নিয়েছে নতুন করে ৷ দ্বিতীয় দফায় অর্থাৎ নবম-দশমে প্রাথমিক ধাপে উত্তীর্ণ হয়েছেন এরকম এক প্রার্থী কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন । বিচারপতি সিনহা ওই প্রার্থীর সংরক্ষিত শ্রেণির সুবিধাও নিশ্চিত করতে নির্দেশ দিয়েছেন ৷

স্কুল সার্ভিস কমিশনের পক্ষের আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন আদালতে বলেন, "প্রার্থী এর আগে তার সংরক্ষিত পদের সুবিধা সে নেবে কি না, পত্রে জানাইনি। তবে আদালতের উচিত যেহেতু ওই প্রার্থী সংরক্ষিত প্রার্থীদের থেকে নম্বর অনেক বেশি পেয়েছেন, তাই তাঁকে জেনারেল ক্যাটেগরির প্রার্থী হিসেবে বিবেচনা করার । কারণ ভারতীয় সংবিধান সংরক্ষিত শ্রেণি বা তফশিলি জাতির প্রার্থীদের যাঁরা কম নম্বর পেয়েছেন, তাঁদের সুবিধা করে দেওয়ার কথা বলেছে । এ ক্ষেত্রে ওই প্রার্থীকে জেনারেল বলে বিবেচনা করলে একজন কম নম্বর পাওয়া সংরক্ষিত শ্রেণির প্রার্থী সুবিধা নিতে পারবেন । ভারতীয় সংবিধান তফশিলি সম্প্রদায়ের উন্নয়নের জন্যেই সংরক্ষণের সুবিধার ব্যবস্থা করেছিল ।"

কিন্তু বিচারপতি অমৃত সিনহা বলেন, "ওই প্রার্থী যখন আবেদন করেছিলেন পরীক্ষায় তখন সংরক্ষিত তপশিলি জাতি হিসাবেই আবেদন করেছিলেন এবং সংরক্ষিত তপশিলি জাতির প্রার্থীদের জন্য যে 200 টাকা ফর্মের দাম, সেটাই তিনি দিয়েছিলেন।" এক্ষেত্রে বিচারপতি 27 নভেম্বর তাঁর দেওয়া একটি নির্দেশ উল্লেখ করে বলেন, "একজন প্রার্থী যখন তার কি ক্যাটেগরি পরিষ্কার করে উল্লেখ করে দেয়, স্কুল সার্ভিস কমিশনের অধিকার নেই নিজেদের ইচ্ছেমতো ঐ প্রার্থীকে জেনারেল হিসাবে দেখানোর।"

বিচারপতি বলেন, "ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী সংরক্ষিত শ্রেণির একজন প্রার্থীকে তার সমস্ত সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা যায় না। মেধার কারণে ওই প্রার্থী জেনারেল হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, সংরক্ষিত পদের যে সুযোগ-সুবিধা তার থেকে কেড়ে নেওয়া হবে। " বিচারপতি সিনহা স্কুল সার্ভিস কমিশনকে নির্দেশ দিয়েছেন, মামলাকারী কে সংরক্ষণের সমস্ত সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে । সেই অনুযায়ী তিনি কাউন্সেলিংয়ে যে সুযোগ পাবে, তা তাকে দিতে হবে ।

