সিপিআইএম নেতা লাহেক আলিকে অন্য মামলায় আপাতত গ্রেফতার নয়: হাইকোর্ট

সিপিআইএম নেতা লাহেক আলিকে অন্য মামলায় আপাতত গ্রেফতার নয়: হাইকোর্ট
গণপিটুনিতে মৃত্যুর ঘটনায় মোট চারটি এফআইআর দায়ের করে বারুইপুর থানার পুলিশ । যার একটিতে সিপিআইএম নেতা লাহেক আলিকে গ্রেফতার করা হয়েছিল ।
Published : July 27, 2026 at 7:07 PM IST
কলকাতা, 27 জুলাই: বারুইপুরে বালিকাকে যৌন নির্যাতন ও খুনের ঘটনার পর গণপিটুনিতে মৃত্যু হয়েছিল একজনের ৷ সেই ঘটনায় দায়ের হওয়া মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছিল সিপিআইএম নেতা লাহেক আলিকে ৷ তবে জেলে থাকাকালীন ফের নতুন করে তাঁকে অন্য কোনও মামলায় গ্রেফতার (শ্যোন অ্যারেস্ট) করা যাবে না বলে জানিয়ে দিল কলকাতা হাইকোর্ট ৷
বালিকাকে যৌন-নির্যাতন ও খুনের ঘটনার পর তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে বারুইপুরে ৷ সেই ঘটনার প্রতিবাদে গণপিটুনিতে মৃত্যু হয় জনৈক ইন্দ্রজিৎ মণ্ডলের । এই ঘটনা নিয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ ইন্দ্রজিৎ নির্দোষ বলে দাবি করে তাঁর পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ নিহত ইন্দ্রজিতের দাদাকে সরকারি চাকরিপত্র তুলে দেওয়ার পাশাপাশি নিহতের বাবা-মাকে সরকারি ভাতা-সহ 25 লক্ষ টাকার চেকও প্রদান করেন তিনি ৷
গণপিটুনিতে মৃত্যুর ঘটনায় মোট চারটি এফআইআর দায়ের করে বারুইপুর থানার পুলিশ । যার একটিতে সিপিআইএম নেতা লাহেক আলিকে গ্রেফতার করা হয়েছিল । বারুইপুর-কাণ্ডে উস্কানিমূলক মন্তব্য করা-সহ একাধিক অভিযোগ আনা হয় তাঁর বিরুদ্ধে ৷ তাঁর বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া বাকি তিনটি মামলাতেও তাঁকে শ্যোন অ্যারেস্ট করা হতে পারে বলে আশঙ্কা করে, কলকাতা হাইকোর্টে আগাম জামিনের আবেদন জানিয়েছিলেন লাহেক । গত শুক্রবার বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, সোমবার অর্থাৎ আজ পর্যন্ত অন্যান্য মামলায় যাতে লাহেক আলিকে গ্রেফতার করা না-হয় ৷ আজ ফের এই মামলাটি শুনানির জন্য ওঠে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের বেঞ্চে ।
লাহেক আলির দায়ের করা আগাম জামিনের আবেদন সংক্রান্ত তিনটি মামলার শুনানি ছিল এদিন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের বেঞ্চে। বিচারপতি এদিন জানিয়েছেন, পরবর্তী নির্দেশ না-দেওয়া পর্যন্ত বারুইপুরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে অন্যান্য অভিযোগে লাহেক আলিকে নতুন করে আর গ্রেফতার করা চলবে না । তবে তদন্তের স্বার্থে পুলিশ তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবে ।
মামলাকারী লাহেক আলির পক্ষে আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য ও সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন বলেন, "লাহেক আলিকে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক কারণে গ্রেফতার করা হয়েছে । সমস্ত মামলাকে এক করে দিয়ে তাঁকে নতুন করে যেন গ্রেফতার না-করা হয় ।"
অন্যদিকে, রাজ্যের আইনজীবী আদালতে জানান, "এই সংক্রান্ত আবেদন নিম্ন আদালতে বিচারাধীন রয়েছে । নিম্ন আদালতে সমস্ত মামলা এক করে বিচারকের কাছে আবেদন জানানো হবে । ততদিন তাঁর আগাম জামিন মঞ্জুর না-করা হোক ।"
তবে দু'পক্ষের সওয়াল-জবাব শোনার পর বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ তাঁর নির্দেশে জানিয়েছেন, আপাতত লাহেক আলিকে অন্যান্য মামলায় গ্রেফতার করা যাবে না এবং তাঁর আগাম জামিনের আবেদনের শুনানি স্থগিত থাকবে ।