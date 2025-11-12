চাকরি কি বাঁচবে 32 হাজার প্রাথমিক শিক্ষকের ? শীঘ্রই রায়দান

চাকরি কি বাঁচবে 32 হাজার প্রাথমিক শিক্ষকের ? শীঘ্রই রায়দান
এসএসসি'র 26 হাজার চাকরি বাতিলের পর এবার প্রশ্ন 32 হাজার প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি বাতিল নিয়ে ৷ এই মামলার শুনানি পর্ব শেষ হয়েছে ৷
Published : November 12, 2025 at 6:53 PM IST
কলকাতা, 12 নভেম্বর: প্রাথমিকে 32 হাজার চাকরি বাতিল সংক্রান্ত মামলার শুনানি শেষ হল ৷ দীর্ঘ ছ'মাস ধরে শুনানির পর বুধবার রায়দান স্থগিত রেখেছে বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি ঋতব্রত কুমার মিত্রের ডিভিশন বেঞ্চ ৷ গত 28 এপ্রিল এই বেঞ্চে মামলার শুনানি শুরু হয়েছিল ৷
এদিন মামলার অন্তিম শুনানিতে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ দাবি করে, দুর্নীতির অভিযোগের কোনও প্রমাণ মামলাকারীরা দিতে পারেননি ৷ সিবিআই তদন্তেও দুর্নীতির প্রমান মেলেনি বলে সওয়াল করে পর্ষদ ৷ এদিকে মামলাকারীদের পক্ষে আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, "এটা একটি প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি ৷ এস বসু রায় অ্যান্ড কোম্পানিকে ওএমআর শিট তৈরি করা, মূল্যায়ন করা, চূড়ান্ত প্যানেল তৈরি করা-সহ একাধিক কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল ৷ পাশাপাশি নিয়োগের জন্য সিলেকশন কমিটি তৈরি করা হয়েছিল কোন রুলে ? রাজ্যের অনুমতি নেওয়া হয়েছিল কি না, তার কোনও নথি কমিশন দেখাতে পারেনি ৷"
স্কুল সার্ভিস কমিশনের 26 হাজার চাকরি বাতিলের পর প্রাথমিকের 32 হাজার কর্মরত শিক্ষকরাও উদ্বিগ্ন ছিল ৷ কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় চাকরি বাতিলের নির্দেশ দেওয়ার পর ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয়েছিল প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ ও কর্মরত শিক্ষকরা ৷
হাইকোর্টের তৎকালীন বিচারপতি সুব্রত তালুকদার ও বিচারপতি সুপ্রতীম ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ, বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের সিঙ্গল বেঞ্চের চাকরি বাতিলের নির্দেশ স্থগিতাদেশ দেয় ৷ তবে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদকে প্রার্থীদের চাকরি বজায় রেখেই নতুন করে ইন্টারভিউ নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল ৷ তিন মাসের মধ্যে সেই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে নির্দেশ দেওয়া হয় ৷ পরে সেই মামলা সুপ্রিম কোর্ট ঘুরে ফের হাইকোর্টে আসে ৷
32 হাজার চাকরি বাতিলের মামলায় অভিযোগ উঠেছে, কম নম্বর পাওয়া প্রার্থীরা চাকরি পেয়েছেন ৷ এদিন শুনানিতে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের পক্ষে আইনজীবী সুবীর স্যানাল বলেন, "বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছিল, একজন প্রার্থী পরীক্ষার জন্য যে কোনও জেলা বেছে নিতে পারেন ৷ ফলে বিভিন্ন জেলায় শেষ চাকরি প্রাপ্ত প্রার্থীদের নম্বর এক হবে না ৷ পাশাপাশি হিন্দি, উর্দু মিডিয়াম রয়েছে, সেখানেও নম্বরের তফাৎ আলাদা আলাদা হবে স্বাভাবিক ৷"
তৃণমূল সাংসদ তথা আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় শিক্ষা দফতরের পক্ষে সওয়াল করেন ৷ তিনি বলেন, "2016 সালের নিয়োগ প্রক্রিয়া যখন হয়, সেই সময় প্রশিক্ষণহীনদের নিয়োগের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের অনুমতি ছিল ৷ বলা হয়েছিল নিয়োগ হওয়ার পর, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রশিক্ষণ নেওয়া যাবে ৷ চাকরি পাওয়ার পর তাঁরা প্রশিক্ষণ নিয়ে নিয়েছেন ৷"
সিবিআই-এর তদন্ত নিয়ে তাঁর প্রশ্ন, "সিবিআই একজন প্রার্থীকেও দেখাতে পেরেছে, যিনি টাকা দিয়ে চাকরি পেয়েছেন ? দুর্নীতি দুর্নীতি করে সিবিআই-কে তদন্ত দেওয়া হল ৷ সিবিআই গত পাঁচ বছর ধরে তদন্ত শেষ করতে পারল না ?"
টেট উত্তীর্ণ চাকরিরত শিক্ষকদের পক্ষে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মীনাক্ষা অরোরা বলেন, "সিবিআই যে চার্জশিট দিয়েছে তাতে 32 হাজার চাকরিরত শিক্ষকের একজনের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ খুঁজে পায়নি ৷ আট বছর চাকরি করার পর তাঁদের বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ ছাড়াই তাঁদের চাকরি বাতিলের সিদ্ধান্ত অত্যন্ত কঠোর এবং অযৌক্তিক ৷ এনসিটিই রুল মেনেই এখানে চাকরিতে নিয়োগ করা হয়েছিল ৷ লিখিত পরীক্ষা, ইন্টারভিউ-সহ অন্যান্য যে শর্তগুলি ছিল, সেগুলি মেনেই এখানে নিয়োগ করা হয়েছিল ৷"
প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের পক্ষের আরেক আইনজীবী অভ্রতোষ মজুমদার বলেন, "প্রত্যেক জেলায় প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের দফতরে প্যানেল প্রকাশ করা হয়েছিল ৷ আর মামলার শুরুতে যে অভিযোগগুলি নিয়ে আসা হয়েছিল, সিবিআই-এর চতুর্থ সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট পেশের পর সেইগুলি আর দাঁড়াচ্ছে না ৷"