তথ্যগত ভুলে মনোনয়ন বাতিল করা যায় না, হাসিরানি মামলায় হাইকোর্টে সওয়াল কমিশনের ; রায়দান স্থগিত

তথ্যগত ভুলে মনোনয়ন বাতিল করা যায় না, হাসিরানি মামলায় হাইকোর্টে সওয়াল কমিশনের ; রায়দান স্থগিত
Hasi Rath Incorrect Information Case: নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী হাসিরানি রথের মনোনয়নে ভুল তথ্য দেওয়ার মামলায় মনোনয়ন বাতিলের বিরুদ্ধে সওয়াল করেছে নির্বাচন কমিশন ৷
Published : September 25, 2026 at 4:38 PM IST
কলকাতা, 25 সেপ্টেম্বর: আসন্ন নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী হাসিরানি রথের মনোনয়ন পত্র বাতিল করার দাবিতে কংগ্রেস যে মামলা করেছে, তার শুনানি শেষ হল শুক্রবার ৷ কিন্তু রায়দান স্থগিত রাখলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি কৃষ্ণা রাও ।
আগামী 6 অক্টোবর নন্দীগ্রাম ও রেজিনগর বিধানসভায় উপ-নির্বাচন ৷ এই নির্বাচনে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নিহত আপ্তসহায়ক চন্দ্রনাথ রথের মা হাসিরানি রথকে প্রার্থী করেছে বিজেপি ৷
এদিন নির্বাচন কমিশনের তরফে আদালতে জানানো হয়, হাসিরানি রথের বয়স ও শিক্ষাগত যোগ্যতার শংসাপত্র নিয়ে আপত্তি তুলেছে মামলাকারীরা ৷ কিন্তু এই ধরনের তথ্যগত ভুলের জন্য মনোনয়ন পত্র বাতিল বা নির্বাচন স্থগিত রাখা যায় না ৷ এগুলি ইলেকশন পিটিশন সংক্রান্ত মামলা হতে পারে ৷ এই মুহূর্তে এই মামলার আইনগত ভিত্তি নেই ৷ আপাতত রায়দান স্থগিত রেখেছেন বিচারপতি ৷
গত 23 তারিখ দায়ের করা মামলায় কংগ্রেসের তরফে আইনজীবী ঋজু ঘোষাল অভিযোগ করেছেন, হাসিরানি রথের মনোনয়ন অনুযায়ী তিনি 1965 সালে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং তাঁর বয়স 61 বছর ৷ কিন্তু, মনোনয়নের সঙ্গে তিনি স্কুল লিভিং বা স্কুল পাশের যে শংসাপত্রের নথি জমা দিয়েছেন, সেটিতে স্কুল পাশের সময় 1965 সাল ৷ কংগ্রেসের অভিযোগ, বিজেপি প্রার্থী 1965 সালে জন্মগ্রহণ করলে, সেবছরই কীভাবে স্কুল পাশ করতে পারেন ?
এদিন কংগ্রেসের পক্ষে আইনজীবী ঋজু ঘোষাল বলেন, "প্রার্থীর দেওয়া তথ্যে যদি কিছু গলদ থাকে, তাহলে রিটার্নিং অফিসার সেগুলি সংশোধন করে ফের নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে আপলোড করেন ৷ আমরা নির্বাচন স্থগিত বা অন্য কিছু চাইছি না ৷ তথ্যগত অসঙ্গতি যাচাই করে দেখার আর্জি জানানো হচ্ছে ৷"
তখন বিচারপতি কৃষ্ণা রাও বলেন, "রিটার্নিং অফিসারের স্ক্রুটিনির সময় এটা খতিয়ে দেখা উচিত ছিল ৷" আইনজীবী ঋজু ঘোষাল জানান, গত 17 সেপ্টেম্বর স্ক্রুটিনি করা হয়েছে ৷
নির্বাচন কমিশনের তরফে আইনজীবী যিষ্ণু চৌধুরী বলেন, "329বি অনুযায়ী এই মামলার কোনও আইনি ভিত্তি নেই ৷ যখন নমিনেশন পেপার স্ক্রুটিনি করা হচ্ছিল, তখন আপত্তি নিয়ে আবেদন করা উচিত ছিল ৷ তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তিনি সেগুলি খতিয়ে দেখতেন ৷ এটা কোনও জনস্বার্থ মামলা নয় ৷ মামলাকারী জাতীয় কংগ্রেসের রাজ্য শাখা ৷ নির্বাচন ঘোষণার পর এই ধরনের অভিযোগকে গুরুত্ব দেওয়া যায় না ৷ তথ্যগত ভুলের জন্য মনোনয়ন পত্র বাতিলও করা যায় না ৷"
বিচারপতি কৃষ্ণা রাও বলেন, "তাদের বক্তব্যে মিথ্যা তথ্য দেওয়া হয়েছে ৷"
কমিশনের আইনজীবী পাল্টা সওয়াল করেন, "কারও যদি বয়স 60 হয়, তিনি যদি সেখানে 70 বলেন, তাতে কিছু যায় আসে না ৷ কারও শিক্ষাগত যোগ্যতা কী, তাও তাঁর বিধায়ক হওয়ার পথে বাধা নয় ৷ ফলে এগুলো কোনও লিগাল ইস্যু নয়, যাতে প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল করা যেতে পারে ৷"
বিজেপি প্রার্থীর তরফে আইনজীবী জয়দীপ কর বলেন, "মনোনয়ন পত্র সঠিক নয়, এটাই অভিযোগ ৷ যখন অভিযোগ করা উচিত ছিল তখন কেন করলেন না ? আমি কবে স্কুল ফাইনাল পাশ করেছি, সেই তারিখ যদি ভুল হয়ে থাকে, তার জন্য মনোনয়ন বাতিল করা যায় না ৷"
কংগ্রেসের ঋজু ঘোষাল বলেন, "আমরা একটি প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দল ৷ এখানে কেউ ব্যক্তিগতভাবে জানতে চায়নি কেন প্রার্থীর দেওয়া তথ্য অসঙ্গতিপূর্ণ ৷ আমরা শুধু বয়সের কথা বলিনি ৷ বলেছি কোনও একটা তথ্যে ভুল আছে ৷"
তখন নির্বাচন কমিশনের পক্ষে আইনজীবী ডিএস নাইডু বলেন, "17 সেপ্টেম্বর স্ক্রুটিনি হয় ৷ 19 সেপ্টেম্বর মনোনয়ন প্রত্যাহার করার তারিখ ছিল ৷ সেই সময় কেউ আপত্তি জানায়নি ৷ প্রার্থী জানিয়েছেন তাঁর বয়স 60 প্লাস ৷ এই ধরনের বিষয় নিয়ে নির্বাচনকে প্রভাবিত করার চেষ্টা আদালতের গ্রহণ করা উচিত নয় ৷"
আইনজীবী ঋজু ঘোষাল বলেন, "রিটার্নিং অফিসারের ত্রুটির জন্য তাঁর আদালতে জবাবদিহি করা উচিত ৷"
এদিকে নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধানকে 2007 সালের 6টি মামলায় গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷ আপাতত 3 অক্টোবর পর্যন্ত তাঁর জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে হলদিয়া মহকুমা আদালত ৷ এছাড়া খেজুরি থানায় দায়ের হওয়া দু’টি মামলায় শোন অ্যারেস্ট দেখিয়ে পুলিশ তাঁকে কাঁথি আদালতে তোলে ৷ সেই মামলায় বিচারক তাঁকে 7 অক্টোবর পর্যন্ত 14 দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন ৷ তিনি হাইকোর্টে জামিনের আবেদন জানানোর পর সিঙ্গেল বেঞ্চ স্বস্তি দিয়েছিল মিলনকে ৷ এদিন প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চ তাঁর জামিন খারিজ করে দিয়েছে ৷