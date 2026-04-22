সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া নিয়ে রিপোর্টে ক্ষুব্ধ হাইকোর্ট, যুগ্ম-অধিকর্তাকে জরিমানা আদালতের

সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া নিয়ে রিপোর্টে ক্ষুব্ধ হাইকোর্ট, যুগ্ম-অধিকর্তাকে জরিমানা আদালতের
ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার রিপোর্ট আদালতে পেশ করে রাজ্য ৷ এই রিপোর্ট দেখে রাজ্যকে প্রবল ভর্ৎসনা করে আদালত ৷
Published : April 22, 2026 at 5:03 PM IST
কলকাতা, 22 এপ্রিল: রাজ্যের ভূমি-ভূমি সংস্কার দফতরের যুগ্ম অধিকর্তাকে জরিমানার নির্দেশ দিলেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থ সারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চ ৷ কেন্দ্রীয় সরকার জমি অধিগ্রহণের টাকা দিয়ে দিয়েছে ৷ কিন্তু ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার জন্য় জমি হস্তান্তর হয়নি ৷ রাজ্যের এই রিপোর্ট দেখে হাইকোর্ট এতটাই ক্ষুব্ধ যে, ভূমি-ভূমি সংস্কার দফতরের যুগ্ম অধিকর্তাকে (জয়েন্ট ডিরেক্টরকে) ব্যক্তিগত 25 হাজার টাকা জরিমানা করে আদালত ৷
ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে পশ্চিমবঙ্গের 128 কিলোমিটার জমিতে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার কথা ছিল ৷ এই কাজে জমি অধিগ্রহণের টাকা দিয়ে দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার ৷ অথচ এখনও জমি হস্তান্তর করা হয়নি ৷ এই বিষয়ে রাজ্যের রিপোর্টে চরম ক্ষুব্ধ প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ প্রশ্ন করে, সেই জমি কেন এখনও হস্তাক্ষর করা হয়নি ? ভূমি-ভূমি সংস্কার দফতরের যুগ্ম-অধিকর্তাকে 15 দিনের মধ্যে নিজের পকেট থেকে কলকাতা হাইকোর্টের লিগ্যাল সার্ভিস কর্তৃপক্ষকে এই টাকা দিতে হবে ৷
এদিন প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ রিপোর্ট দেখার পর জানান, গত 27 জানুয়ারি আদালত 128 কিলোমিটারের কোন অংশের জমি কেন হস্তান্তর হয়নি, সবটা জানিয়ে বিস্তারিত রিপোর্ট তলব করেছিল ৷ কিন্তু এদিন শুনানিতে ভূমি সংস্কার দফতরের ডিরেক্টর মাত্র আট কিলোমিটার জমির বিষয়ে রিপোর্ট দিয়েছেন ৷ আর তা দেখেই ক্ষুব্ধ প্রধান বিচারপতি জরিমানা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন ৷ পাশাপাশি পরবর্তী শুনানিতে বিস্তারিত রিপোর্টে দিতে নির্দেশ দিয়েছেন ৷
উল্লেখ্য মোট 181 কিলোমিটার জমিতে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার কাজ বাকি রয়েছে ৷ এর মধ্যে 128 কিলোমিটারের জন্য জমি অধিগ্রহণের টাকা কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যকে দিয়ে দিয়েছে ৷ তা সত্ত্বেও এখনও জমি অধিগ্রহণ হয়নি এবং সেই জমি বিএসএফকে হস্তান্তর করাও হয়নি ৷ সেই 128 কিলোমিটারের বিষয়েই বিস্তারিত রিপোর্ট তলব করেছিল আদালত ৷
রাজ্যের গাফিলতিতে ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে এই রাজ্যে যে অংশ রয়েছে, সেখান দিয়ে অবাধে বেআইনি চোরাচালান ও অনুপ্রবেশের অভিযোগ তুলে কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছিল ৷ এই মামলাটি দায়ের করেছিলেন প্রাক্তন সেনাকর্মী ড. সুব্রত সাহা ৷ কেন্দ্রের তরফেও আদালতে জানানো হয়েছিল, জমি অধিগ্রহণের টাকা রাজ্যকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ তা সত্ত্বেও রাজ্য বিএসএফকে জমি হস্তান্তর করছে না এবং কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া যাচ্ছে না ৷
এরপর গত বছরের 11 ডিসেম্বর প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থ সারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চ রাজ্যের হলফনামা তলব করেছিল ৷ পরবর্তী শুনানি 27 জানুয়ারিতে প্রধান বিচারপতি নির্দেশে জানান, 31 মার্চের মধ্যে রাজ্যের সীমান্তবর্তী (ভারত-বাংলাদেশ) ন'টি জেলায় কাঁটাতারের বেড়া বা ফেন্সিংয়ের জন্য জমি হস্তান্তর করতে হবে রাজ্যকে ৷
যে সব জমি অধিগ্রহণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার টাকা দিয়ে দিয়েছে এবং অধিগ্রহণও হয়ে গিয়েছে কিন্তু হস্তান্তর করা হয়নি, এমন জমি যত দ্রুত সম্ভব (মার্চের) মধ্যে হস্তন্তর করতে হবে ৷ এ ক্ষেত্রে এসআইআর প্রক্রিয়ার অজুহাত দেওয়া চলবে না ৷ এরপর এই বিষয়ে এদিন রাজ্য যে রিপোর্ট আদালতে জমা দিয়েছে, তাতে চরম ক্ষোভ প্রকাশ করল কলকাতা হাইকোর্ট ৷