জরুরি ভিত্তিতে শুনানির আবেদন ফের খারিজ, অথৈ জলে অভিষেকের বিদেশযাত্রা
অভিষেকের বিদেশ যাওয়া নিয়ে জরুরি ভিত্তিতে শুনানির আবেদন আবারও খারিজ করে দিল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ অন্যদিকে, তৃণমূলের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফের চালুর মামলার শুনানিও স্থগিত ৷
Published : June 29, 2026 at 1:49 PM IST
কলকাতা, 29 জুন: চোখের চিকিৎসার জন্য বিদেশ যেতে চেয়ে জরুরি ভিত্তিতে শুনানির আবেদন জানিয়েছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । কিন্তু বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য ফের জরুরি শুনানির আবেদন ফের খারিজ করে দিলেন আজ ।
জুলাই মাসে মূল মামলার সঙ্গেই এই বিষয়ে শুনানি করবেন বলে জানিয়েছেন বিচারপতি । গত সপ্তাহেও আইনজীবী এই মামলার শুনানির আবেদন জানিয়েছিলেন । কিন্তু বিচারপতি তা গ্রহণ করেননি ।
আজ সোমবার সকালে ফের আইনজীবী অয়ন ভট্টাচার্য আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে জানান অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উস্কানিমূলক মন্তব্য সংক্রান্ত মামলায় আদালত তাকে রক্ষাকবচ দিলেও বিদেশ যাত্রার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে রেখেছে । সেই মামলাতেই নির্দেশ শিখিল করার আবেদন জানিয়েছেন তাঁরা । বিচারপতি জানান, আবেদন যাই হোক এখন শুনানি করা সম্ভব নয় । জুলাই মাসে এই মামলার শুনানি করবেন তিনি ।
তৃণমূলের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট সম্বন্ধিত মামলার আপডেট
অন্যদিকে, তৃণমূল কংগ্রেসের ফ্রিজ হওয়া ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট চালু করার দাবিতে এদিন ফের মামলার শুনানির আবেদন করা হয় । আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যর বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আজকেই জরুরি ভিত্তিতে শুনানির আবেদন জানান । বিচারপতি মামলার কপি সব পক্ষকে সার্ভ করতে নির্দেশ দেন । আজ বেলা 2টোর সময় শুনানি করা হতে পারে প্রথমে জানালেও পরে বিচারপতি জানান, আগামিকাল মঙ্গলবার শুনানি হবে ।
22 জুন দলের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের লেনদেন চালু করাতে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় তৃণমূল কংগ্রেস । দ্রুত শুনানি চেয়েছিল রাজ্যের প্রাক্তন শাসকদল ৷ মামলা করার অনুমতি দিয়ে চলতি সপ্তাহেই সেটির শুনানির সম্ভাবনার কথা জানিয়েছিলেন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য ৷ তবে সেই মামলা দায়েরের আজ আট দিন পেরিয়ে গেলেও শুনানি হয়নি ৷ এই মামলার শুনানি 30 জুন মঙ্গলবার করা হবে বলে জানিয়েছেন বিচারপতি ৷