মমতাপন্থী তৃণমূল কাউন্সিলরদের জয় ! জলপাইগুড়ির পুর প্রশাসককে সরিয়ে দিল হাইকোর্ট

মমতাপন্থী তৃণমূল কাউন্সিলরদের জয় ! জলপাইগুড়ির পুর প্রশাসককে সরিয়ে দিল হাইকোর্ট
জলপাইগুড়ি পুরবোর্ড ভেঙে প্রশাসক নিয়োগ করেছিল রাজ্য সরকার । সেই নিয়োগকে চ্যালেঞ্জ করে আদালতের দ্বারস্থ হন মমতাপন্থী তৃণমূল কাউন্সিলররা ।
Published : September 9, 2026 at 3:00 PM IST
জলপাইগুড়ি, 9 সেপ্টেম্বর: আদালতে বড় ধাক্কা রাজ্য সরকারের ৷ জলপাইগুড়ির পুর প্রশাসককে সরিয়ে দিল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ পাশাপাশি বোর্ড অব কাউন্সিলরদের পুরবোর্ড চালানোর নির্দেশ দিয়েছে জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের বিচারপতি রাজা বসু চৌধুরীর সিঙ্গল বেঞ্চ ।
রাজ্যে সরকারের পরিবর্তনের পর থেকেই তৎকালীন জলপাইগুড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ সামনে আসছিল ৷ আর তার ভিত্তিতে চেয়ারম্যান পদ থেকে তাঁকে সরানোর দাবি করেন তৃণমূলের বেশ কিছু কাউন্সিলর । 30 জুলাই 9 জন তৃণমূল কাউন্সিলর চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনেন । এরপর গত 19 অগস্ট তৃণমূল পরিচালিত জলপাইগুড়ি পুরসভাকে শোকজ করেছিল রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দফতর । পাঁচদিনের মধ্যে শোকজের উত্তর দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয় ৷ তবে পাঁচদিন পরেও সেই উত্তর পায়নি দফতর । ফলে গত 24 অগস্ট ফের জলপাইগুড়ি পুরসভাকে শোকজ করে পুর ও নগরোন্নয়ন দফতর ।
তারপর গত 27 অগস্ট চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে আস্থা ভোট ছিল ৷ সেদিন সকালেই সৈকত চট্টোপাধ্যায় তাঁর পদ থেকে ইস্তফা দেন । আর ওই দিনই জলপাইগুড়ি পুরবোর্ড ভেঙে দেওয়া হয় এবং সদর মহকুমা শাসক মঈন আহমেদকে প্রশাসক পদে বসায় রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দফতর । নির্দেশে বলা হয়, যতক্ষণ না নতুন বোর্ড হচ্ছে ততক্ষণ প্রশাসকই পুরসভার পরিষেবা দেবেন । আগামী 6 মাসের জন্য প্রশাসকের দায়িত্ব পালন করবেন তিনি ।
এরপর গত 31 অগস্ট জলপাইগুড়ি পুরসভার প্রশাসক পদে বসেন সদর মহকুমা শাসক মঈন আহমেদ । তারপরেই জলপাইগুড়ি পুরসভার প্রশাসক বসানোর সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেন জলপাইগুড়ি পুরসভার মমতাপন্থী শিবিরের কাউন্সিলররা । তাঁদের অভিযোগ ছিল, নতুন চেয়ারম্যান নির্বাচন করার পর্যাপ্ত সময় না দিয়েই পুরসভায় প্রশাসক নিয়োগ করা হয়েছে ৷ সেই মামলার পরিপ্রেক্ষিতে প্রশাসক মঈন আহমেদকে সরিয়ে দিল কলকাতা হাইকোর্ট ।
এদিন আইনজীবী বিক্রমাদিত্য ঘোষ বলেন, "রাজ্য সরকার পুরসভার কাউন্সিলরদের শোকজ করেছিল অচলাবস্থা নিয়ে । শোকজের উত্তর দেওয়ার জন্য পাঁচদিন সময় দেওয়া হয়েছিল । এরপর পাঁচদিনের শোকজের উত্তর না-পেয়ে ফের শোকজ করা হয় ৷ তাতে বলা হয়, তিনদিনের মধ্যে উত্তর দিতে হবে । বিচারপতি দেখেছেন, শোকজের উত্তর দেওয়ার সময়সীমা খুব কম ছিল । পাশাপাশি কোন রিপোর্টের ভিত্তিতে শোকজ সেটাও কাউন্সিলররা জানতে পারেননি । তাই কাউন্সিলররা আত্মপক্ষ সমর্থনের জায়গা পাননি । তাই আজ বিচারপতি প্রশাসক নিয়োগকে অবৈধ বলেন । প্রশাসক আর রইল না । পাশাপাশি বোর্ড অব কাউন্সিলরদের বোর্ড চালানোর নির্দেশ দেন বিচারপতি রাজা বসু চৌধুরী ।" যদিও বোর্ড অব কাউন্সিলর নতুনভাবে তৈরি করতে হবে নাকি আগেরটাই চলবে সেটা স্পষ্ট নয় এখনও ৷
এদিক মমতাপন্থী তৃণমূল কাউন্সিলর তপন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "সত্যের জয় হল । যদিও আমরা এখনও অর্ডার হাতে পায়নি । তবে আমাদের যে দাবি ছিল সেটা আদালত মেনে নিয়েছে । প্রশাসকের নিয়োগ অবৈধ সেটা বিচারপতি বলেছেন । আমরা আগেও জানিয়েছিলাম পুরবোর্ড ভেঙে দিয়ে প্রশাসক নিয়োগ অসাংবিধানিক, অগণতান্ত্রিক ৷ সেটাই প্রমাণিত হল । আমরাই বোর্ড চালাব । আগামীতে আলোচনা করে আমরা চেয়ারম্যান ঠিক করব ।"