বাবা-মায়ের ইগোর লড়াইয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় সন্তান, চিকিৎসক দম্পতির মামলায় পর্যবেক্ষণ হাইকোর্টের

বাবা-মায়ের ইগোর লড়াইয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় সন্তান, চিকিৎসক দম্পতির মামলায় পর্যবেক্ষণ হাইকোর্টের
Calcutta High Court on child mental health: তিনদিনের জন্য মেয়েকে নিজের কাছে চেয়ছিলেন বাবা । তাঁর আবেদনে সাড়া দিয়েছেন বিচারপতি ।
Published : November 7, 2026 at 7:15 AM IST
কলকাতা 7 নভেম্বর: বিচ্ছেদ হয়ে গিয়েছে বাবা-মায়ের। নাবালিকা সন্তান থাকে মায়ের কাছে। কালীপুজোর ছুটিতে বাবা চেয়েছিলেন কটা দিন নিজের সন্তানের সঙ্গে সময় কাটাতে। সে নিয়েই জল গড়াল আদালত পর্যন্ত।
বাবা-মায়ের এই দড়িটানাটানিতে রীতিমতো বিরক্ত কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি অরিন্দম মুখোপাধ্যায়ের নির্দেশ আগামী সোমবার থেকে বুধবার সন্ধ্যা পর্যন্ত বাবার সঙ্গে থাকবে ওই নাবালিকা ।
ইগোর লড়াই...
নির্দেশ দেওয়ার সময় বেশ কয়েকটি তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছেন বিচারপতি । তিনি মনে করছেন বাবা ও মায়ের মধ্যে চলতে থাকা ইগোর লড়াইয়ের জেরে সন্তান প্রাভাবিত হচ্ছে । পেশায় দু'জনেই চিকিৎসক হওয়ার পরও শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য়ের উপর কু'প্রভাবের বিষয়টি বাবা ও মা কেন বুঝতে পারছেন না তা নিয়েও বিস্মিত বিচারপতি। শুনানির একটি পর্বে নাবালিকার মায়ের আচরণ প্রসঙ্গে বিচারপতিকে বলতে শোনা যায় তিনি যা করছেন তা 'ভাঙবো তবু মচকাবো না'-র মতো।
ঘটনার শুরু
বেলেঘাটার বাসিন্দা চিকিৎসক রঞ্জনা মুখোপাধ্যায়ের ( পরিবর্তিত নাম ) সঙ্গে পূর্ব বর্ধমানের বাসিন্দা চিকিৎসক সৌমিক মুখোপাধ্যায়ের ( পরিবর্তিত নাম ) বিয়ে হয় কয়েক বছর আগে। তাঁদের এক কন্যা সন্তানের জন্ম হয়। পরবর্তীকালে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে শুরু হয় বিবাদ। কন্যা নাবালিকা হওয়ায় আইনগতভাবে সে বেলেঘাটায় মায়ের হেফাজতে থাকে। বিধাননগরের একটি বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ে ।
দীপাবলীর ছুটিতে বাবা চেয়েছিলেন কয়েকটি দিন মেয়ের সঙ্গে থাকবেন। মা রাজি হননি । বাবা নিম্ন আদালতে আবেদন জানান। আদালত তাঁর আবেদন খারিজ করে দেয়। সেই রায়কেই চ্যালেঞ্জ জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন বাবা।
শুনানি পর্ব
শুক্রবার মামলার শুনানি চলাকালীন মায়ের পক্ষের আইনজীবী এই আবেদনের বিরোধিতা করে বলেন তাঁদের বাড়িতে বেলেঘাটায় কালীপুজো হয় । তাই কালীপুজোর দিন কোনওভাবেই তাঁকে বাবার হেফাজতে দেওয়া সম্ভব নয়। প্রয়োজনে শীতকালীন ছুটিতে তিনদিনের জন্য সময় কাটাতে দেওয়া যেতে পারে। পাল্টা বাবার তরফের আইনজীবী দাবি করেন, নাবালিকাকে সাত দিনের জন্য নয় মাত্র তিন দিনের জন্য কাছে চেয়েছেন বাবা । এখানে পুজোর অজুহাত মেনে নেওয়া যায় না ।
শুনানির একটি পর্বে মায়ের আইনজীবীর প্রতি চরম ক্ষোভ প্রকাশ করেন বিচারপতি অরিন্দম মুখোপাধ্যায়। বিচারপতির মন্তব্য, "বাবা-মা দুজনেই চিকিৎসক হয়েও উপলব্ধি করতে পারছেন না যে তাঁদের এই ইগোর লড়াইয়ে সন্তানের উপর মানসিক প্রভাব পড়ছে ! বাবা মায়ের মধ্যে ইগোর লড়াইয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় সন্তান। সন্তান নাবালিকা কিন্তু তার মানে এই নয় যে বাবা তার সঙ্গে সময় কাটানোর অধিকার থেকে কোনওভাবে বঞ্চিত হতে পারেন ।"
বিচারপতির নির্দেশ
প্রাথমিকভাবে বিচারপতি জানান 9 নভেম্বর সোমবার সকাল নটা থেকে 12 নভেম্বর সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত নাবালিকা কন্যা বর্ধমানে বাবার বাড়িতেই সময় কাটাবে। কিন্তু বিচারপতির এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন মায়ের আইনজীবী। আদালতে তিনি দাবি করেন, 13 নভেম্বর স্কুল খুলছে । তাই 12 তারিখ বেলা বারোটার মধ্যে তাকে বেলেঘাটায় মায়ের বাড়িতে ফিরিয়ে দেওয়া হোক। কারণ স্কুলে হোমটাস্ক রয়েছে । শুধু তাই নয়, ওই দিন তিনজন গহশিক্ষকও নাবালিকাকে পড়াতে আসবেন । সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত বাডির বাইরে থাকলে চলবে না ।
আইনজীবীর এই সওয়ালে ক্ষুব্ধ হন বিচারপতি মুখোপাধ্যায়। তিনি বলেন, "প্রয়োজনে আজ এবং কাল হোমটাক্সের করিয়ে রাখবেন মা।" বিচারপতির আরও মন্তব্য,"আপনি (আইনজীবী) যখন পঞ্চম শ্রেণীতে পড়তেন তখন আপনার গৃহ শিক্ষক ছিল ? তাই গৃহ শিক্ষকের অজুহাত দেবেন না। আর যদি বেশি বিরোধিতা করেন তাহলে আজ থেকেই আদালত নাবালিকাকে বাবার হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেবে ।"