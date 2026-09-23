হাইকোর্টের নির্দেশে ক্যামাক স্ট্রিটের অফিস নিয়ে স্বস্তি পেলেন অভিষেক

হাইকোর্টের নির্দেশে ক্যামাক স্ট্রিটের অফিস নিয়ে স্বস্তি পেলেন অভিষেক
Calcutta High Court on Abhishek Office: নিম্ন আদালতের নির্দেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন বাড়ির মালিক ৷ বুধবার হাইকোর্ট মামলা আবার নিম্ন আদালতে ফিরিয়ে দিয়েছে ৷
Published : September 23, 2026 at 6:16 PM IST
কলকাতা, 23 সেপ্টেম্বর: ক্যামাক স্ট্রিটের অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পার্টি অফিস খালি করতে বলে 25 অগস্ট যে নোটিশ দিয়েছিলেন সম্পত্তির মালিক, সেই সংক্রান্ত মামলা নিম্ন আদালতেই ফেরত পাঠাল কলকাতা হাইকোর্ট । তবে, বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য ও বিচারপতি সন্দীপকুমার দে-র ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশে জানিয়েছেন, এই আবেদন দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে নিম্ন আদালতকে ।
আদালতের পর্যবেক্ষণ, এই বিষয়ে বিস্তারিত শুনানি করার প্রয়োজন আছে । নিম্ন আদালতই এই বিষয়ে শুনানি করে সিদ্ধান্ত নেবে । তবে, নিম্ন আদালতকে অযথা দেরি না করে পুজোর ছুটির পর 15 দিনের মধ্যে সম্পত্তি খালি করার নোটিশে যে ইনজাংকশন (স্টেটাস কো) দেওয়া হয়েছে, তার নিষ্পত্তি করতে হবে । কোনওরকম পক্ষপাত না করে দ্রুত সবপক্ষের বক্তব্য শুনে মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করতে হবে বলে নির্দেশ দিয়েছে বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য ও বিচারপতি সন্দীপকুমার দে-র ডিভিশন বেঞ্চ ।
এদিন শুনানিতে বাড়ির মালিক রমাদেবী গোয়েঙ্কার আইনজীবী বলেন, ‘‘আমরা জায়গা খালি করে দেওয়ার জন্য 25 অগস্ট নোটিশ দিয়েছিলাম । সেই নোটিশের বিরুদ্ধে নিম্ন আদালতে আবেদন করা হয় । নিম্ন আদালত নোটিশের উপর স্থগিতাদেশ জারি করেছে । স্টেটাস কো মেনটেন করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।’’
তৃণমূল কংগ্রেসের আইনজীবী শোয়েব আলম বলেন, ‘‘24 ঘণ্টার মধ্যে জায়গা খালি করতে বলা হয় । নিয়ম অনুযায়ী অন্তত 15 দিন সময় দিতে হয় । লিজ রেন্টের ক্ষেত্রে অন্তত ছ’মাস টানা ভাড়া না দিলে সেক্ষেত্রে লিজ চুক্তি বাতিল করা যায় । এখানে সেরকম কিছু হয়নি । স্বাভাবিকভাবেই নোটিশ আইন সঙ্গত নয় ।’’
25 অগস্ট বাড়ির মালিক যে নোটিশ দিয়েছিলেন, তার উপর স্থগিতাদেশ জারি করেছিল নিম্ন আদালত । সিটি সিভিল কোর্টের বিচারপতি সুধীর কুমার নির্দেশে জানিয়েছিলেন, মামলার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত ওই সম্পত্তিতে স্টেটাস কো (স্থিতাবস্থা) বজায় রাখতে হবে । নিম্ন আদালতের নির্দেশ চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন তিনি ৷
হাইকোর্ট মামলা আবার নিম্ন আদালতে ফিরিয়ে দিল ৷ কলকাতা হাইকোর্ট বুধবার নির্দেশে উল্লেখ করেছে, অহেতুক দেরি করা যেন না হয় । পুজোর ছুটির পরে আদালতের কাজকর্ম স্বাভাবিক হলে 15 দিনের মধ্যে মামলার নিষ্পত্তি করতে হবে । ফলে স্বস্তি পেলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায় ৷ এখন দেখার নিম্ন আদালত শেষপর্যন্ত কী নির্দেশ দেয়!
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