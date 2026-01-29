নবান্নের সামনে ধর্নায় না, আই প্যাকের ঘটনার প্রতিবাদে শুভেন্দুর আবেদন খারিজ

নবান্নের সামনে ধর্নায় না, আই প্যাকের ঘটনার প্রতিবাদে শুভেন্দুর আবেদন খারিজ
তৃণমূলের রাজনৈতিক পরামর্শদাতা আই প্যাকের কর্ণধারের বাড়ি ও সংস্থার দফতরে তল্লাশিতে বাধা দেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ প্রতিবাদে নবান্নের সামনে ধর্নায় বসতে চেয়েছিলেন শুভেন্দু অধিকারী ৷
Published : January 29, 2026 at 2:59 PM IST
কলকাতা, 29 জানুয়ারি: আই প্যাক তল্লাশিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাধা দেওয়ার প্রতিবাদে নবান্নের সামনে ধর্না কর্মসূচি করার অনুমতি চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ৷ বৃহস্পতিবার বিজেপির এই আবেদন খারিজ করে দিল প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ ৷
এর আগে বিচারপতি শুভ্রা ঘোষের একক বেঞ্চ আই প্যাক তল্লাশির সময় ইডির আধিকারিকদের বাধা দেওয়ার প্রতিবাদে 16 জানুয়ারি বিজেপিকে ধর্না কর্মসূচিতে অনুমতি দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ কিন্তু নবান্নের সামনে নয়, 50 জন বিধায়ক নিয়ে মন্দিরতলা বাসট্যান্ডের সামনে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে ধর্না কর্মসূচি করা যাবে, নির্দেশ দেয় আদালত ৷ বেলা 10টা থেকে বিকেল 4টে পর্যন্ত এই ধর্না কর্মসূচি করা যাবে ৷
ধর্না হতে হবে শান্তিপূর্ণ ৷ মাইক ব্যবহার করা চলবে না ৷ 12/15 মাপের স্টেজ করা যাবে ৷ 24 ঘণ্টার মধ্যে জায়গা পরিষ্কার করে দিতে হবে শর্ত দিয়েছিলেন বিচারপতি ৷ পুলিশকে পর্যাপ্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে ৷ পাশাপাশি আয়োজকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, তাদের ধর্না কর্মসূচির আগে অন্তত 10 জন ভলান্টিয়ারের নাম আগাম জানাতে হবে ৷ সঙ্গে জানাতে হবে তাঁদের মোবাইল নম্বর-ও ৷ কোনও মঞ্চ বাঁধা হলে 24 ঘণ্টার মধ্যে তা ভেঙে জায়গা খালি করতে হবে ৷
এই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ, প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থ সারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চে আপিল করেছিলেন ৷ তিনি নবান্নর সামনে ধর্নার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে ফের আবেদন জানান ৷ এদিন সেই আবেদন খারিজ করে দিয়েছে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ ৷
গত 8 জানুয়ারি সকালে কয়লা পাচার মামলায় ইডির আধিকারিকরা আইপ্যাকের ডিরেক্টর প্রতীক জৈনের লাউডন স্ট্রিটের বাড়িতে তল্লাশি অভিযান চালায় ৷ আইপ্যাক তৃণমূলের রাজনৈতিক পরামর্শদাতা সংস্থা ৷ এই অভিযান শুরুর পর সকাল 11টা নাগাদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পুলিশ বাহিনী নিয়ে সেখানে পৌঁছন ৷ প্রতীকের বাড়ি থেকে সবুজ ফাইল, হার্ড ডিস্ক ও ল্যাপটপ হাতে বেরিয়ে আসেন ৷ ইডি আধিকারিকরা আইপ্যাকের সল্টলেকের দফতরে তল্লাশি চালালে সেখানেও পৌঁছন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ সেখান থেকেও বেশি কিছু ফাইল, হার্ড ডিস্ক নিয়ে বেরিয়ে আসেন ৷
আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে ইডির এই তল্লাশি ঘিরে রাজ্য রাজনীতিতে বিতর্ক তৈরি হয় ৷ মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, ইডি এই তল্লাশির অজুহাতে দলের গুরুত্বপূর্ণ গোপন ও নির্বাচন কৌশলের নথি হাতিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে ৷ তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন ৷
এর প্রতিবাদে গত 9 জানুয়ারি সকালে দিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের অফিসের সামনে তৃণমূল সাংসদরা বিক্ষোভ দেখান ৷ সেখানে ধর্না দেন ৷ পরে পুলিশ তাঁদের টেনেহিঁচড়ে প্রিজন ভ্যানে তুলে নিয়ে যায় ৷ এর পাল্টা জবাবে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী নবান্নের সামনে ধর্না দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন ৷ পুলিশের অনুমতি না-পাওয়ায় শেষে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন নন্দীগ্রামের বিজেপি বিধায়ক ।