আপার প্রাইমারিতে সুপার নিউমেরারি পদে চাকরি দেওয়ার সিদ্ধান্ত বাতিল হাইকোর্টে

আপার প্রাইমারিতে সুপার নিউমেরারি পদে চাকরি দেওয়ার সিদ্ধান্ত বাতিল হাইকোর্টে
স্বস্তির পরদিনই ধাক্কা রাজ্যের ৷ আপার প্রাইমারি অতিরিক্ত শূন্য পদ তৈরি করে নিয়োগের সিদ্ধান্ত বাতিল করল কলকাতা হাইকোর্ট ৷
Published : December 4, 2025 at 12:44 PM IST
কলকাতা, 4 ডিসেম্বর: আপার প্রাইমারি কর্মশিক্ষা ও শারীর শিক্ষায় চাকরি দেওয়ার জন্য অতিরিক্ত শূন্যপদ (সুপার নিউমেরারি) পদ তৈরির রাজ্যের সিদ্ধান্ত বাতিল করল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ এর ফলে আপার প্রাইমারি কর্মশিক্ষা ও শরীরশিক্ষায় মোট 1 হাজার 600টি সুপার নিউমেরারি পদে 750 জন কর্মশিক্ষা ও 850 জনের শরীর শিক্ষায় নিয়োগের সিদ্ধান্ত বাতিল হল ৷ বৃহস্পতিবার 2022 সালের এই সংক্রান্ত দু'টি বিজ্ঞপ্তি বাতিল করলেন বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু ৷
আদালতের পর্যবেক্ষণ
1 হাজার 600টি অতিরিক্ত শূন্য পদ তৈরির সিদ্ধান্ত ভুল ৷ প্যানেলের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর এভাবে অতিরিক্ত শূন্যপদ তৈরি করা যায় না ৷ অপেক্ষমান (ওয়েটিং) তালিকা থেকে প্যানেলের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর এভাবে চাকরি দেওয়া যায় না ৷ রাজনৈতিক নৈতিকতার কাছে সাংবিধানিক নৈতিকতা কখনও মূল্যহীন হয়ে যায় না ৷ সুপার নিউমারিক পোস্টে নিয়োগের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে দুর্নীতি ও সিবিআই তদন্ত সংক্রান্ত আর্জির বিষয়গুলি নিয়ে পরবর্তীকালে আদালত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে ৷ এই মামলার পরবর্তী শুনানি আগামী জানুয়ারি মাসে ৷