গ্রেফতারির আশঙ্কা সোহম চক্রবর্তীর ! আগাম জামিনের আবেদন খারিজ হাইকোর্টে
Soham Chakraborty: প্রতারণা ও অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গের অভিযোগ ওঠে সোহমের বিরুদ্ধে । বালুরঘাট থানায় তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয় ।
Published : October 14, 2026 at 3:57 PM IST
কলকাতা, 14 অক্টোবর: উৎসবের আবহে চিন্তা বাড়ল অভিনেতা সোহম চক্রবর্তীর । এদিন কলকাতা হাইকোর্টে জোরালো ধাক্কা খেতে হল তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন বিধায়ককে ৷ পুজোর ঠিক মুখে সোহমের আগাম জামিনের আবেদন নাকচ করে দিল আদালত । বিচারপতি দেবাংশু বসাক তাঁর আগাম জামিনের আবেদন নাকচ করে দিয়েছেন । স্বাভাবিক ভাবেই সোহমের গ্রেফতারির আশঙ্কা তৈরি হয়েছে ৷
বালুরঘাটে 15 লক্ষ টাকার প্রতারণা মামলায় গ্রেফতারির মুখে পড়তে হতে পারে অভিনেতা সোহম চক্রবর্তীকে । অভিযোগ, ফিল্মে অভিনয় করার নাম করে 15 লক্ষ টাকা নিয়েছিলেন তিনি । তবে চুক্তিমতো সেই ছবিতে অভিনয় না-করা সত্ত্বেও টাকাটা তিনি ফেরত দেননি বলে অভিযোগ ।
এই ঘটনায় প্রতারণা ও অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গের অভিযোগ ওঠে সোহমের বিরুদ্ধে । বালুরঘাট থানায় তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয় । গ্রেফতারি এড়াতে অভিনেতা আগাম জামিন চেয়ে আবেদন করেছিলেন কলকাতা হাইকোর্টে । তবে সেই মামলার শুনানিতে বিচারপতি দেবাংশু বসাক এদিন সোহমের আবেদন খারিজ করে দিয়েছেন ৷
সোহমের বিরুদ্ধে অভিযোগ, 2017 সালে তিনি ছবিতে অভিনয় করার নাম করে তরুণ দাস নামে এক ব্যবসায়ীর থেকে 15 লক্ষ টাকা নিয়েছিলেন । তার পর সোহমকে একাধিক বার সিনেমাটি করার জন্য অনুরোধ করা হয় । কিন্তু তিনি কিছুই করেননি । 2018 সালের 8 অক্টোবর তাঁকে চেকের মাধ্যমে পেমেন্ট করা হয়েছিল ।
টাকা দেওয়ার পর তাঁকে বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও তিনি দিনের পর দিন দেরি করাতে থাকেন বলে অভিযোগ । এর পর গত 19 মে তরুণ দাস সোহমের ম্যানেজার সুমন করের সঙ্গে দেখা করেন । তবে তখন নাকি টাকা ফেরত দিতে চাননি অভিনেতা ৷ উলটে তিনি অভিযোগ করেন, তাঁকে অবমাননা করে লোকের চোখে তাঁর ভাবমূর্তি কালিমালিপ্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে ৷ এরপরই বাধ্য হয়ে বালুরঘাট থানায় অভিযোগ দায়ের করেন বলে জানিয়েছেন তরুণ দাস ৷
উল্লেখ্য, এর আগেও বিভিন্ন সময়ে নানা বিতর্কে নাম জড়িয়েছে সোহম চক্রবর্তীর । একটি হোটেলে শুটিং করতে গিয়ে গণ্ডগোল বাঁধানোর অভিযোগ উঠেছিল তাঁর বিরুদ্ধে । 2024 সালে নিউটাউনে সাপুরজি এলাকার একটি রেস্তোরাঁর মালিককে মারধরের অভিযোগে প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়কের বিরুদ্ধে নানা মহলে ক্ষোভ তৈরি হয়েছিল ৷ মারধরের অভিযোগ মেনেও নিয়েছিলেন সোহম ৷ তাঁর দাবি ছিল, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটূক্তি করার জন্যই তিনি রেস্তোরাঁর মালিককে মেরেছিলেন ৷