সন্দেশখালি-কাণ্ডে শেখ শাহজাহানের জামিনের আবেদন খারিজ হাইকোর্টের
বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ বৃহস্পতিবার শেখ শাহজাহান ও তাঁর ভাই আলমগীরের জামিনের আবেদন খারিজ করে দেন ৷
Published : March 19, 2026 at 1:12 PM IST
কলকাতা, 19 মার্চ: সন্দেশখালি-কাণ্ডে গ্রেফতার হওয়া শেখ শাহজাহান ও তাঁর ভাই আলমগীরের বিরুদ্ধে সিবিআই মামলায় জামিনের আবেদন করা হয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টে । সেই আবেদন বৃহস্পতিবার খারিজ করে দিলেন বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ ।
এই জামিনের আবেদন করে শেখ শাহজাহানের আইনজীবী জানিয়েছিলেন, মামলার শুনানির সময় সাক্ষীর সংখ্যা ছিল 86 । পরে তা হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় 200 জন । এছাড়াও মাজেদা বিবি, যাঁর বয়ানের ভিত্তিতে শেখ শাহজাহানকে অভিযুক্ত করা হয়েছে, সেই মাজেদা বিবিকে অভিযুক্ত করে চার্জশিট দিয়েছে সিবিআই । বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ বৃহস্পতিবার নির্দেশে জানিয়েছেন, নতুন করে যে সমস্ত তথ্য এসেছে তার ভিত্তিতে নতুন করে কলকাতা হাইকোর্টে জামিনের আবেদন জানাতে হবে শেখ শাহজাহান ও আলমগীরকে ।
সিবিআইয়ের আইনজীবী অমাজিৎ দে বলেন, "এই মামলায় সিবিআইয়ের মুল বক্তব্য ছিল, একজন সাক্ষী যার ছেলে মারা গিয়েছে তাঁর বয়ান থেকে দেখা যাচ্ছে যে, শেখ শাহজাহানই মুল চক্রী ছিল সন্দেশখালিতে ইডি আধিকারিকদের উপর হামলার ঘটনায় । শাহজাহানই বাড়ি থেকে হামলার নির্দেশ দিয়েছিল । পাশাপাশি শেখ শাহজাহান এলাকার প্রভাবশালী নেতা । তার জামিন মঞ্জুর করলে সে অন্যান্য সাক্ষীদের প্রভাবিত করতে পারে । ফলে মূল মামলার তদন্ত বিঘ্নিত হবে ।"
উল্লেখ্য, 2024 সালের লোকসভা নির্বাচনের ঠিক আগে রাজ্য রাজনীতিতে তোলপাড় ফেলে দিয়েছিল সন্দেশখালি-কাণ্ড । শেখ শাহজাহানের বিরুদ্ধে সন্দেশখালিতে জোর করে কৃষি জমি দখল, চাষের জমিতে নোনাজল ঢুকিয়ে দিয়ে সেখানে ভেড়ি বানানো-সহ নারী নির্যাতনের মতো গুরুতর অভিযোগ উঠেছিল । এমনকি তাঁর বিরুদ্ধে রেশন দুর্নীতিতে জড়িয়ে থাকারও অভিযোগ ওঠে ৷ দু'বছর আগে 5 জানুয়ারি রেশন দুর্নীতির তদন্তে সন্দেশখালিতে শাহজাহানের বাড়িতে তল্লাশিতে গিয়েছিলেন ইডির আধিকারিকরা ৷ শাহজাহানের বাড়িতে যাওয়ার পথে ইডির আধিকারিকদের গাড়ি আটক করে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ । একাধিক আধিকারিক আক্রান্ত হয়েছিলেন । সেসময় সুযোগ বুঝে পালিয়ে যান শেখ শাহজাহান ।
পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার না করায় কলকাতা হাইকোর্টে দায়ের হয় জনস্বার্থ মামলা । পরে কলকাতা হাইকোর্টের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম ও বিচারপতি হিরন্ময় ভট্টাচার্যের বেঞ্চ সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন ৷ সেই নির্দেশে মেনে সিবিআই শাহজাহানকে গ্রেফতার করেছিল । এখনও সেই মামলায় সিবিআই তদন্ত চলছে কলকাতা হাইকোর্টে । সেই মামলায় শাহজাহানের তরফে এদিন জামিনের আবেদন করা হয় ৷ সেটাই খারিজ করে দিয়েছে আদালত ।